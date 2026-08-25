 De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
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De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”

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O situație neobișnuită petrecută la o nuntă a stârnit o adevărată dezbatere pe Reddit. Un utilizator a povestit că a decis să ia 100 de lei din plicul pregătit pentru miri, după ce a considerat că a fost ignorat în timpul evenimentului.

Nunta
Nunta Foto: Istock

Invitatul a explicat că este văr primar cu unul dintre miri și că a fost deranjat de faptul că aceștia ar fi trecut pe la masa lui, i-ar fi salutat pe ceilalți membri ai familiei, însă nu și pe el.

„Să fim verișori primari și să nu mă saluți? Plus că au FOST la masa mea și i-au salutat pe toți restul, frați, verișori, dar efectiv nu s-au dus roată toată masa”, a scris acesta.

Utilizatorul a precizat că înțelege faptul că mirii pot avea emoții și pot uita anumite lucruri într-o zi atât de aglomerată, însă a considerat că situația este cu atât mai ciudată cu cât a fost invitat la eveniment.

Acum eu știu, «au uitat, multe emoții», dar de ce n-au uitat să mă invite? ;)”, a adăugat el.

„Nu eu m-am căsătorit. Ei m-au chemat”

După ce postarea sa a atras numeroase reacții, autorul a revenit cu explicații pentru cei care au considerat că ar fi trebuit chiar el să se ducă să îi salute pe miri.

Acesta a susținut că, în calitate de invitat, considera că mirii ar fi trebuit să îl întâmpine, mai ales în contextul în care au trecut pe la masa lui și au salutat alte persoane.

„Și pentru cei ce zic că ar fi trebuit eu să-i salut: Nu eu m-am căsătorit. Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele. Dacă au vrut atât de mult banii mei, măcar puteau să mă întâmpine”, a scris acesta.

Postarea a generat atât comentarii în glumă, cât și reacții din partea celor care au considerat că gestul de a scoate bani din plic a fost exagerat. Un utilizator i-a transmis direct: „500 trebuia”, în timp ce altcineva a comentat ironic: „Urlau după mine pe stradă.. :)))”.

Un alt participant la discuție a spus că suma din plic era inițial mai mare: „Avea 300 în plic”.

Unii i-au dat dreptate, alții au considerat că a exagerat

În secțiunea de comentarii, părerile au fost împărțite. Unii utilizatori au relatat situații asemănătoare și au spus că au ajustat suma oferită mirilor în funcție de experiența avută la eveniment.

Eu am scos 200 pentru că nu aveau vin. M-am dus cu acei 200 la bar și am cumpărat vin pentru masa noastră”, a povestit o persoană.

Un alt utilizator a relatat o experiență de la o nuntă organizată în Grecia, unde susține că mirii ar fi uitat să îi anunțe că un autocar urma să îi transporte de la hotel.

„Au făcut în Grecia, ne-au impus un hotel de cacat că «de acolo pot să ne ia cu autocarul» și au uitat să ne spună că vine și să ne ia. Așa că am luat un taxi și am scos valoarea taxiului din plic :)”, a scris acesta.

În schimb, alți utilizatori au considerat că autorul postării a pus prea mult accent pe faptul că nu a fost salutat personal de miri.

„Am fost la multe nunți, dar să mor dacă mi-a păsat vreodată dacă vin să mă salute sau nu. Și-așa au destule pe cap, nu-s eu personaj principal. Cum nici tu nu erai de altfel. Mai relaxați-vă oleacă”, a comentat o persoană.

Un viitor mire a explicat cât de aglomerată poate fi ziua nunții

Printre cei care au intervenit în discuție s-a numărat și un utilizator care a spus că urmează să se căsătorească. Acesta a explicat că ziua nunții poate fi extrem de aglomerată și că este posibil ca mirii să nu își dea seama că au omis să salute o anumită persoană.

„Urmează să fiu mire și sincer, mă deprimă aceste comentarii lăsate”, a scris acesta.

El a continuat: „În primul rând, la cât de vraiște o să fie ziua, o să fii deja chiaun seara. [...] Noi facem nunta să ne distrăm și să vină oamenii alături de noi pe ringul de dans. Bag mâna în foc că nici nu și-a dat seama că nu te-a salutat”.

Același utilizator a mai spus că invitații care doresc să discute cu mirii pot merge și ei către aceștia pentru a schimba câteva vorbe sau pentru a face o fotografie.

În discuție au apărut și comentarii despre invitațiile făcute rudelor sau persoanelor cu care mirii nu mai păstrează neapărat legătura. Un utilizator a scris: „Mai rău e când nu vorbești cu ei vreo 10 ani, dar brusc când fac nunta și-au amintit că mai au un văr. Mulțumesc, dar nu mulțumesc”.

Cât se pune la nuntă în plic 

Sumele pot varia în funcție de relația cu mirii, spune specialistul în nunți Alexandra Bendea. Specialistul spune că invitații nu ar trebui să își stabilească darul doar după cât au auzit că au pus alții. Un frate, un naș sau un părinte are o relație diferită cu mirii față de un coleg de serviciu, iar acest lucru se vede și în suma oferită.

 „În toamna lui 2026, suma pusă în plic poate porni de la câteva mii de lei atunci când vorbim despre familia apropiată. Ca reper pentru un cuplu, nașii ajung să pună între 5.000 și 9.000 de lei, părinții în jur de 3.500-7.000 de lei, iar frații și surorile între 2.500 și 4.500 de lei. Pentru rudele apropiate și prietenii foarte buni, suma este în jur de 2.000-3.000 de lei, în timp ce un coleg de muncă sau o rudă mai îndepărtată poate ajunge la 1.600-2.200 de lei pentru un cuplu", a explicat Alexandra Bendea.  

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