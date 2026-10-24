„Nu e atent la ce bagă în gură!” Reacția dură a Ancăi Țurcașiu la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă

Anca Țurcașiu și-a construit o carieră de succes de-a lungul anilor, însă puțini știu că artista se implică și în diverse proiecte dedicate familiilor. Recent, aceasta a vorbit despre educație și parenting și a dezvăluit că, pe timpul verii, lucrează într-un complex destinat familiilor cu copii.

Reacția dură a Ancăi Țurcașiu Foto: Arhivă Click!

Experiența de acolo i-a oferit ocazia să observe îndeaproape comportamentul celor mici, dar și obiceiurile părinților.

Anca Țurcașiu, revoltată de obiceiul părinților de a le da tablete copiilor la masă

Artista nu s-a ferit să își exprime nemulțumirea față de un obicei pe care spune că îl întâlnește frecvent în restaurante: copiii care mănâncă având o tabletă sau un telefon în față. Anca Țurcașiu consideră că, de multe ori, părinții recurg la tehnologie pentru a-i ține ocupați pe cei mici, în loc să le ofere atenție și să transforme timpul petrecut la masă într-un prilej de comunicare.

Vedeta a vorbit cu îngrijorare, despre acest fenomen, susținând că situația este întâlnită atât de des, încât copiii care nu folosesc dispozitive în timpul mesei par să fie excepția.

„Eu lucrez într-un complex vara, unde e un complex pentru familii, familii cu copii. Copiii de la, nu știu eu, 1-2 ani până la 10 ani, acolo e mediul lor, pentru că se joacă și avem o activitate foarte puternică desfășurată pentru distracția lor din zori și până în seară.

Și dacă te duci în restaurante, toți copiii stau și mănâncă cu tableta în față. Nu toți, dar 99,9% dintre copiii din ziua de azi stau cu o tabletă în față și mănâncă. 1% sunt cei cărora li s-a oprit telefonul, că n-au mai avut baterie”, a spus vedeta în cadrul podcastului „Celebru&Părinte”, moderat de Marius Gheorghiu.

Anca Țurcașiu: „Asta înseamnă educația, să ai răbdare”

Anca Țurcașiu consideră că lipsa timpului și a răbdării îi determină pe unii părinți să recurgă la tablete și telefoane pentru a-i ține ocupați pe copii în timpul mesei. Artista atrage atenția că, în astfel de situații, cei mici ajung să mănânce mecanic, fără să fie atenți la ceea ce fac, în timp ce părinții scapă de grija de a-i convinge să stea la masă.

În opinia sa, educația presupune implicare, comunicare și timp petrecut împreună, chiar dacă acest lucru necesită mai mult efort.

„Dar tot din cauza, probabil, lipsei de răbdare a părinților, din lipsa timpului, din lipsa... E cu ochii acolo, nu e atent la ce bagă în gură, înghite și-a umplut stomacul, la revedere.

Dar să povestești despre una, despre alta, să vii cu niște jucărele, asta înseamnă să ai răbdare. Trebuie să să dai tot ce-i mai bun pentru copilul tău. Asta înseamnă educația, să ai răbdare, să-l asculți, să să petreci timp cu el, să-l înveți lucruri minunate.”