 Procesul lui Russell Brand: procurorii îl descriu drept un „prădător sexual”, însă actorul respinge toate acuzațiile
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Procesul lui Russell Brand: procurorii îl descriu drept un „prădător sexual”, însă actorul respinge toate acuzațiile

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Procesul lui Russell Brand a început la Curtea Coroanei din Southwark, Londra, unde actorul și comediantul britanic este judecat pentru viol, agresiune sexuală și expunere indecentă. 

Procesul lui Russell Brand a început
Procesul lui Russell Brand a început Foto: arhivă

Cum este descris Russell Brand de procurori

Potrivit BBC, acuzațiile vizează șase femei și se referă la presupuse incidente petrecute între 1999 și 2009. Russell Brand a pledat nevinovat pentru toate capetele de acuzare.

În declarația de deschidere a procesului, procurorul Riel Karmy-Jones l-a descris pe actor drept un bărbat „nemilos, calculat și manipulativ”, susținând că acesta ar fi folosit faima și influența sa pentru a obține ceea ce își dorea de la femeile cu care intra în contact.

Potrivit acuzării, cele șase victime nu se cunoșteau între ele și au formulat acuzațiile în mod independent.

Instanța a auzit mărturii privind mai multe presupuse incidente petrecute în hoteluri, baruri, locuri de muncă și la domiciliul actorului. Una dintre femei susține că a fost violată într-o cameră de hotel în timpul unei conferințe, în 1999.

O altă reclamantă afirmă că actorul ar fi încercat să o tragă într-o toaletă, iar o a treia îl acuză că a agresat-o sexual într-un bar din Soho, ignorând refuzul acesteia.

Martorii care au venit în instanță

În prima zi a procesului a depus mărturie și fostul prieten al lui Russell Brand, Mark Pinheiro, care a povestit că actorul i-ar fi spus după unul dintre incidente că „s-ar putea să fi mers prea departe”. Acesta a relatat și că actorul părea agitat și dornic să părăsească rapid locul respectiv.

Apărarea respinge acuzațiile și susține că toate contactele sexuale au fost consensuale. Russell Brand afirmă că femeile care îl acuză și-ar fi reinterpretat ulterior experiențele avute cu el, pe fondul atenției mediatice generate de caz. 

Procesul este așteptat să dureze mai multe săptămâni, iar verdictul va fi stabilit de un juriu după analizarea probelor și a mărturiilor prezentate în instanță

Acuzațiile sunt vechi

Investigația poliției a început în 2023, după ce au apărut mai multe declarații, în urma reportajelor realizate de Channel 4 în cadrul emisiunii „Dispatches” și de Sunday Times. Una dintre femei a declarat că Brand a violat-o în casa sa din Los Angeles, în 2012. O a doua femeie a povestit că a fost implicată într-o relație „emoțional abuzivă” cu actorul când avea doar 16 ani, Brand având 30 de ani atunci.

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