 Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. Ce spun procurorii. „A fost un prădător”
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Russell Brand, găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. Ce spun procurorii. „A fost un prădător”

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Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și de agresiune sexuală. Actorul se confruntă și cu noi acuzații, după ce  a fost acuzat că a violat alte două femei, inclusiv o elevă în vârstă de 16 ani. 

Russell Brand.
Russell Brand. Foto: Facebook

Actorul în vârstă de 51 de ani a fost acuzat de șapte infracțiuni care se desfășoară pe parcursul a 10 ani din cariera sa în showbiz, din 1999 până în 2009. Brand a neagat toate acuzațiile.

Ce au decis judecătorii

Judecătorii au decis că el este vinovat pentru o infracțiune de viol și agresiune sexuală în cazul a trei femei. Acesta a abuzat o tânără fană de 21 de ani în conacul său din Hampstead în valoare de 2,3 milioane de lire sterline, după unul dintre concertele sale de la Hammersmith Apollo din 2009, scrie dailymail.com

Ea a rămas sângerând, iar el i-a ordonat să „curețe mizeria pe care ai făcut-o” după viol. Ancheta a dezvăluit că actorul a fost acuzat de violarea a încă două femei, inclusiv o elevă de 16 ani, și ar putea fi acuzat și de alte infracțiuni.

Victimele sale au venit în instanță pentru a dezvălui cum Russell Brand le-a forțat să aibă relații sexuale, uneori la câteva secunde după prima lor întâlnire, folosindu-și imensa faimă pentru a-și urmări scopul de a avea relații sexuale cu 5.000 de femei. 

După ce a deliberat timp de opt ore și jumătate, jurații l-au găsit vinovat pentru că a pipăit o angajată MTV în timpul unei petreceri într-un bar din Soho în 2004, dar nu l-au găsit vinovat pentru că a violat-o ulterior într-o toaletă.

Joi, el a fost condamnat și pentru agresiunea sexuală a unei angajate a postului Channel 4 în timpul unui masaj forțat, în 2009. Înainte ca juriul să-și dea verdictul, Brand s-a uitat la soția sa și a spus: „Laura, te iubesc”. El a fost reținut în arest preventiv.

A fost pus sub arest preventiv

Brand a profitat de femeile pe care le-a întâlnit în timp ce devenea unul dintre cei mai cunoscuți comedianți de stand-up din Marea Britanie, un prezentator TV și de radio, dar și în timp ce se dezvolta pe partea cinematografică de la Hollywood. 

„Ați fost condamnat pentru o serie de infracțiuni, inclusiv viol. Consecința acestui fapt este o pedeapsă semnificativă cu închisoarea. Părerea mea actuală este că, prin urmare, trebuie să vă rețin în arest preventiv”, a declarat judecătorul Bennathan.

Ce se știe despre trecutul său infracțional

Comediantul a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unei femei într-un bar din Londra, în 2004. Fuseseră la o petrecere de ziua de naștere în Soho și stăteau de vorbă la bar, iar, în mai puțin de un minut, Brand a apucat-o de sâni. 

De asemenea, el a fost găsit vinovat de agresiune sexuală și asupra unei femei la studiourile Choice FM din Londra în perioada 2004-2005. A apucat-o de față și a sărutat-o, atingând-o pe sâni și fund.

Judecătorul a decis că a avut loc și un viol la domiciul său din Londra, în 2009, la câteva zile după ce a întâlnit o femeie la  teatrul Hammersmith Apollo, unde susținea un spectacol de comedie. Ea a mers la conacul său,  unde au avut relații sexuale consimțite înainte ca el să o violeze. 

„M-a rănit și m-a rănit, iar când l-am rugat să se oprească, nu a făcut-o”, a declarat victima. 

Brand a fost găsit vinovat și de acuzația de agresiune sexuală în timp ce lucra la un proiect de pe Channel 4 în 2009. Bărbatul în vârstă de 51 de ani și-a băgat capul între picioarele unei femei care lucra cu el la momentul respectiv, fără consimțământul ei. Victima a declarat instanței că a simțit dezgust față de situație și a raportat incidentul superiorului ei direct la momentul respectiv.

Și-a folosit celebritatea pentru a comite toate aceste infracțiuni

„Russell Brand a fost un prădător și și-a folosit statutul de celebritate pentru a comite infracțiuni sexuale”, spune David Roberts, procuror principal în cadrul unității de violuri și agresiuni sexuale grave din Londra.

„Era un manipulator cu o dorință insațiabilă de a obține ceea ce își dorea, indiferent dacă i s-a dat sau nu consimțământul”.

Pe măsură ce cariera sa a luat avânt, a profitat de ocazii pentru a ataca femeile din jurul său.

„Deși tacticile sale variau, în centrul fiecărui atac se afla abuzul de putere și lăcomia sexuală, cu o ignorare completă a impactului acțiunilor sale.”

„Aș dori să mulțumesc tuturor femeilor din acest caz pentru curajul de care au dat dovadă și de a vedea cum acest agresor sexual este adus în fața justiției”, a mai spus procurorul, conform BBC.

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