 Românul care a construit Therme București pregătește o investiție uriașă în Marea Britanie. Cum va arăta complexul de 600 de milioane de lire
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Românul care a construit Therme București pregătește o investiție uriașă în Marea Britanie. Cum va arăta complexul de 600 de milioane de lire

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Afaceristul sibian Robert Hanea, cel care a făcut Therme la București, construiește acum un Therme și în Marea Britanie, mai exact în Manchester. Proiectul îndrăzneț are o valoare de 600 de milioane de lire sterline și se va transforma în cel mai mare spațiu integrat de wellbeing, sănătate și relaxare de pe planetă.

Therme Manchester.
Therme Manchester. Foto: Facebook/ Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Ambasadoarea României la Londra, Laura Popescu, a mers să vadă șantierul aflat în zona Trafford City, alături de omologul său britanic la București, Giles Portman. 

Românul care a făcut Therme la București, construiește acum și în Marea Britanie

Therme București a fost inaugurat în 2016 și a devenit una ditnre cele mai mari destinații de wellbeing din Europa. Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a transmis faptul că locația primește peste 6.000 de vizitatori pe zi.

Noul Therme din Manchester s-ar inaugura la sfârșitul anului 2028. Proiectul, care se întinde pe 11,5 hectare la sud de Canalul Bridgewater, creează 3.000 de locuri de muncă pe durata construcției și 750 de locuri de muncă permanente după finalizare. 

„Succesul modelului românesc continuă prin Therme Manchester, un proiect de regenerare regională în valoare de 600 de milioane de lire sterline, care își propune să devină cea mai mare destinație de wellbeing din lume. Cu inaugurarea estimată pentru sfârșitul anului 2028, proiectul are potențialul de a genera o valoare adăugată brută de 4,5 miliarde de lire sterline la nivel regional, de a susține crearea a 3.000 de locuri de muncă pe durata construcției și de a asigura 750 de locuri de muncă permanente după finalizare.

Investiția va aduce beneficii importante pentru turismul din Greater Manchester, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică locală. Therme Group intenționează să extindă acest concept și în alte regiuni ale Regatului Unit”, se arată în anunțul făcut de Ambasada României din Marea Britanie.

Extinderea internațională a companiei Therme Group demonstrează potențialul antreprenoriatului românesc de a dezvolta proiecte majore pe plan global și de a deschide noi oportunități de investiții și cooperare economică între România și Regatul Unit.

În cadrul vizitei sale la Manchester, ambasadorul României a avut o întrevedere și cu reprezentanți ai comunității românești din regiune, printre care studenți, antreprenori și profesioniști, la eveniment fiind prezentă și Nicoleta Teodorovici, consulul general al României la Manchester.

Cum va arăta Therme Manchester

Therme utilizează surse de energie regenerabilă, cum ar fi pompele de căldură cu sursă de aer și sistemele fotovoltaice, pentru a se alinia la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice.

Complexul va fi deschis pe tot parcursul anului și va avea 25 de piscine interioare și exterioare cu apă caldă, 20 de tobogane acvatice, zeci de saune uscate și umede, dar și secțiuni dedicate terapiilor corporale.

De asemenea, va avea o plajă interioară cu nisip fin și șezlonguri, iar temperatura va fi mențină constant la 33 de grade Celsius, indiferent de condițiile meteorologice din exterior. Proiectul include și zone dedicate exclusiv adulților, cu baruri de unde se pot comanda cocktailuri direct din apă. De asemenea, vor fi plantați mii de specii de arbori exotici la interior.

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