Hagi, încrezător în „tricolori”: România va câștiga tot în Liga Națiunilor

Gheorghe Hagi (63 de ani) se arată încrezător, înaintea celor patru meciuri ale echipei naționale de fotbal a României în Liga Națiunilor, selecționerul declarând, miercuri, într-o conferință de presă, că se așteaptă să câștige toate duelurile.

Gică Hagi este optimist în vederea meciurilor din Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

„Sunt foarte încrezător în potenţialul echipei şi sperăm împreună să facem nişte meciuri foarte bune. Chiar dacă jucăm patru meciuri, trebuie să ne adaptăm la tot acest program. Din punctul meu de vedere, e bine şi trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună, o să ne cunoaştem foarte bine. Ei pe mine, eu pe ei. Obiectivul este foarte clar, acela de a încerca să câştigăm meciurile, că jucăm afară sau jucăm acasă. Când întâlnim Suedia sau Bosnia sau Polonia, echipe foarte bune, clar că trebuie să avem o mentalitate foarte bună şi în care să încercăm să câştigăm. Nu va fi uşor. Suntem într-un proces în care vrem să creştem de la meci la meci şi trebuie să ajungem, la un moment dat în timp, la un lucru în care să dominăm, să controlăm şi să ne impunem ritmul şi intensitatea jocului să putem să facem acest lucru. E un proces de durată, dar eu sper în fiecare meci să facem progrese”, a declarat Hagi, care se bucură de multe variante, în alcătuirea echipei.

Ianis Hagi, „la fel ca toţi ceilalţi”, în ochii selecționerului României

„Din momentul acesta trebuie să ştim că echipa naţională e împreună, toţi împreună într-o singură direcţie şi să avem o singură mentalitate, aceea de a încerca să devenim cei mai buni. Am încredere totală în toţi care vin. Oricând fiecare poate să apară, să intre, să facă, o să încerc să folosesc chiar tot grupul care o să fie cu mine. Sunt patru meciuri, avem timp. La un meci poate să fie unii, la un meci celălalt ceilalţi. Trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puţin fizic, să arătăm foarte bine şi să putem să mergem. 100% că putem, cum să nu? 100%. Sunt convins că vom face treabă bună”, a mai spus tehnicianul, care dă asigurări că fiul său, Ianis Hagi (27 de ani), este „la fel ca toţi ceilalţi”: „El face parte din grupul acela, grupul de experienţă, un jucător care are experienţă internaţională la nivelul cel mai mare, a jucat pentru echipa naţională”.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)