 FCSB reușește primul punct în patru etape. Urmează un meci crucial
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FCSB reușește primul punct în patru etape. Urmează un meci crucial

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FCSB a obținut doar un punct din meciul cu Petrolul Ploiești, luni, după ce partida s-a încheiat cu 2-2, fiind ultima din etapa cu numărul IX din Superliga României. Confruntarea a fost prilej de debut pentru proaspăt transferații Denis Drăguș (27 de ani), care a intrat câteva minute, pe final de duel și Karlo Muhar (30 de ani). 

FCSB a câștigat primul punct, în ultimele patru meciuri
FCSB a câștigat primul punct, în ultimele patru meciuri Foto: Sportpictures

Pe tabelă și-au trecut numele fundașul israelian Ofri Arad (28 de ani, '14, penalty) și atacantul kosovar Meriton Korenica (29 de ani, '24) pentru FCSB, pe deoparte și atacantul Dan Nlundulu (27 de ani, '3) și fundașul congolez Breston Malula (25 de ani, '66) pentru Petrolul Ploiești, pe de alta.

FCSB „se zbate” pe locul șapte în campionat

După acest meci, ploieştenii sunt pe locul patru, cu 16 puncte, iar FCSB e pe locul șapte, la patru puncte distanță. Un moment care a ridicat semne de întrebare a fost schimbarea lui Muhar de la FCSB. După fluierul final, antrenorul grupării de fotbal de lângă Capitală, Marius Baciu (51 de ani), a oferit lămuriri, sugerând că mijlocașul croat a acuzat oboseală, nefiind 100% din punct de vedere fizic. Totodată, cartonașul galben în prima parte a jocului a contribuit și el: „Nu-mi explic a doua repriză. Muhar nu era 100%. E un băiat de mare caracter, și-a dorit să ne ajute. Cred că va fi o soluție extraordinară pentru această echipă, îl văd în vestiar. Din nefericire a avut cartonașul galben”.

Meci decisiv în fața campioanei României

Pentru FCSB urmează un meci foarte important, cu Universitatea Craiova, duel care se va disputa pe terenul campioanei României, în Bănie. Partida programată sâmbătă, de la 20.30 și televizată de DigiSport și PrimaSport, este una crucială pentru Baciu, despre a cărui plecare s-a tot vorbit, în ultimele zile. De la sosirea sa pe banca tehnică, acesta a strâns 14 meciuri la cârma grupării de lângă Capitală, înregistrând șapte victorii, două remize și cinci înfrângeri. În cazul unei plecări, favoriți pentru a prelua postul de antrenor ar fi Bogdan Andone (51 de ani), Dan Petrescu (58 de ani), Florin Maxim (45 de ani), Ianis Zicu (42 de ani), Marius Șumudică (55 de ani) și Mirel Rădoi (45 de ani).

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