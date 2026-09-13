 Rapid are adversară din Serie A, într-un amical din pauza pentru națională
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Rapid are adversară din Serie A, într-un amical din pauza pentru națională

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În prima parte a lunii octombrie, odată ce campionatul va lua pauză pentru meciurile echipei naționale României în Liga Națiunilor, Rapid va juca un amical cu Genoa CFC, angrenată în primul eșalon italian. 

Olimpiu Moruțan (stânga) și ai lui au un amical programat, luna viitoare
Olimpiu Moruțan (stânga) și ai lui au un amical programat, luna viitoare Foto: Sportpictures

Elementul cheie este Dan Șucu (63 de ani), care patronează formația din Serie A, fiind acționar majoritar la Rapid. Pregătită de italianul Daniele De Rossi (43 de ani), Genoa are un start complicat de sezon: e pe penultimul loc în Serie A, fără vreo victorie în patru meciuri și având doar un punct.

Revine pe locul secund în Liga României, „suflându-i în ceafă” liderului Dinamo

Rapid continuă seria victoriilor în Superliga României, cel mai recent consemnând un succes în fața celor de la FC Voluntari, vineri, când giuleștenii au învins pe teren propriu cu 2-1. Cu toate că a fost condusă, sub ochii propriilor suporteri, vreme de aproape o oră, formația vișinie a reușit să se remonteze. Voluntari a început meciul în forță și n-a pierdut vremea, așa încât, în minutul 12, ilfovenii au deschis scorul, după o lovitură cu capul a lui Mihai Roman (34 de ani). Deși Rapid și-a încercat norocul în mai multe rânduri, oaspeții au intrat la pauză cu avantaj. În repriza secundă, giuleștenii au egalat pe tabelă, după ce liberianul Mohammed Kamara (28 de ani) a avut o lovitură de cap, iar portarul ilfovenilor, slovenul Metod Jurhar (28 de ani), a băgat mingea în propria plasă (58). Victoria a fost consemnată pe final, când Olimpiu Moruțan (27 de ani) a executat un corner, iar olandezul Lars Kramer (27 de ani) a reluat cu capul în plasă (84).

Pancu îi numără problemele lui Rapid. Ce au de rezolvat giuleștenii

Victoria izbutită o duce pe Rapid pe locul secund în primul eșalon românesc, la doar două puncte distanță de liderul Dinamo. După meci, Daniel Pancu (49 de ani) și-a prezentat perspectiva, dincolo de scorul de pe tabelă: „Mă bucur că am mai câștigat încă trei puncte! Sunt epuizat, destul de epuizat pentru anumite decizii. Sunt puțin îngrijorat. În mod normal, în etapa a IX-a trebuia să avem minim 20 de goluri - avem valoare foarte mare, ajungem la poartă, ne creăm multe ocazii cu o echipă neomogenă, dar s-ar putea să devină o problemă. Dacă erau trei-patru etape, am fi zis, dar sunt deja nouă, plus un meci de Cupă”. În opinia lui Pancu, problemele echipei sunt, mai ales, ultima pasă și deciziile luate în clipe de presiune: „Cum luptă echipa, meciurile câștigate pe final, cum luptă, pot prevesti ceva bun. De când a început campionatul, la ultima pasă suferim foarte mult. Poate e presiunea, e prea mare, poate pun eu presiune pe ei, poate atmosfera din Giulești. Trebuie să rezistăm la presiune, să luăm decizii bune sub presiunea publicului, antrenorului. E greu să dau date exacte, sunt multe lucruri bune, fantastice, în astea nouă etape, dar la șuturi, decizii și numărul de goluri...”.

Aflați pe penultima poziție în campionat, ilfovenii încearcă să se redreseze

Deși învinsă, Voluntari are, totuși, un merit considerabil în meci, după ce „a ținut-o în șah” pe Rapid bună parte din partidă. „Am demonstrat că FC Voluntari poate arăta un fotbal bun, deschis. Am pus probleme Rapidului! Au un buget foarte mare, se bat pentru câștigarea campionatului. Felicit jucătorii pentru atitudine. Mă nemulțumește clar rezultatul. Trebuie să continuăm pe această linie și trebuie să avem încredere în joc pentru că și rezultatele vor veni, cu siguranță. Cei doi atacanți ai mei au pus presiune, exact ce am cerut. Au făcut-o până au cedat. Cred că toți jucătorii și-au făcut datoria foarte bine. Per total, rămânem cu un gust amar din cauza rezultatului, dar jocul ne dă încredere și asta le-am spus și jucătorilor în vestiar. Am jucat în Giulești. Știam că sunt buni la fazele fixe, așa au câștigat ultimul joc. Din păcate, am luat gol exact de unde știam că ne pot surprinde. Rămânem cu jocul, cu încredere. Campionatul este foarte lung și trebuie să ridicăm capul. Poate meritam să plecăm cu un punct de pe Giulești”, a spus antrenorul ilfovenilor, Florin Pîrvu (51 de ani). Voluntari e pe penultimul loc în clasament, cu opt puncte. În următoarea etapă, Rapid va primi vizita lui FC Argeș, în vreme ce ilfovenii vor face deplasarea la Universitatea Cluj.

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