 Povestea lui Zverev, campion US Open: deși are diabet, arată că totul e posibil
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Povestea lui Zverev, campion US Open: deși are diabet, arată că totul e posibil

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Alexander Zverev (2 ATP) a ridicat deasupra capului trofeul celui de-al doilea titlu de Grand Slam al anului, după ce l-a învins, duminică, la US Open, pe Ben Shelton (23 de ani, 4 ATP), scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2. La cei 29 de ani ai săi, sportivul german este al patrulea jucător din Era Open, care a câştigat primele sale două titluri de Grand Slam în acelaşi sezon, după ce reușita de la Roland Garros, din iunie. 

Alexander Zverev, campion la US Open
Alexander Zverev, campion la US Open Foto: EPA

„Vreau să-i mulţumesc echipei mele. Au trecut 30 de ani fără să câştigăm un titlu de Grand Slam, iar acum am câştigat două în decurs de trei luni. Cred că Dumnezeu a văzut cât de mult am muncit, cât de mult am suferit, câtă durere am îndurat. Cred că 2026 este rezultatul tuturor anilor care au trecut, până acum”, a fost reacția lui Zverev, după victoria obținută în  trei ore şi 33 de minute. Campionul de la US Open a avut câteva cuvinte și pentru adversarul său: „Ben, eşti un jucător incredibil, o persoană incredibilă. Aceasta a fost prima ta finală de Grand Slam, dar ţi-am spus deja că te vei întoarce aici de multe, multe alte ori”.

Devine al patrulea cel mai bine plătit jucător din istorie

Odată cu acest succes, Zverev devine al patrulea cel mai bine plătit jucător din istorie, cu toate că deocamdată numără două turnee majore în palmares, însă pe fondul măririi constante din ultimii ani și prin prisma faptului că a ajuns constant în finalele turneelor mari, reușește o poziționare foarte bună în ierarhia câștigurilor. Performanța de la Flushing Meadows i-a adus neamțului și un cec record, de cinci milioane și jumătate de euro, organizatorii de la US Open punând anul acesta la bătaie cele mai mari premii din istorie. În total, Alexander Zverev a ajuns la suma de 74.057.475 de dolari, după sârbul Novak Djoković cu 194.831.590 de dolari, spaniolul Rafael Nadal cu 134.946.100 de dolari și elvețianul Roger Federer cu 130.594.339 de dolari.

Mama lui, cea care l-a conturat campionul de astăzi

În discursul de după meci, Zverev a atins un subiect delicat, care i-a impactat parcursul său în viață, amintind cum, pe când avea patru ani, a fost diagnosticat cu diabet. Revenind în prezent, neamțul a vorbit cu asumare și recunoștință despre rolul decisiv pe care l-a avut mama  lui în parcursul său spre tenisul de performanță. „Când copilul tău de patru ani este diagnosticat cu diabet, iar medicii îți spun că viața lui va fi limitată, ai nevoie de o mamă foarte puternică pentru a ieși de acolo și a spune: «Fiul meu va fi ceea ce își dorește să fie. Dacă vrea să fie jucător de tenis, va fi jucător de tenis. Dacă vrea să facă altceva, va face altceva, dar această boală nu ne va defini»”, a fost mărturisirea personală a lui Zverev. Diagnosticat cu diabet tip 1 din primii ani de viață, Zverev a făcut public diagnosticul în 2022, după ce ani la rând preferat să păstreze discreția, cu toate că deseori este nevoit să-și injecteze insulină chiar în timpul meciurilor. 

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