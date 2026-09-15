Presiunea nevăzută din sport: jignirile au dus la o decizie radicală

Unul dintre numele cu rezonanță din gimnastica românească, fosta sportivă Cătălina Ponor (39 de ani), a povestit despre greutățile întâmpinate în cariera sa, care s-a încheiat în 2017.

Cătălina Ponor a avut o carieră de 26 de ani în gimnastică Foto: EPA

Printre momentele care încă mai dor se numără finala de la bârnă de la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016, povestește Cătălina Ponor, într-o discuție citată de DigiSport. „E cel mai mare eșec al meu. Pentru că puteam. A fost pentru prima și ultima oară, când emoțiile și presiunea și-au spus cuvântul. Lumea vedea o concurență foarte mare: Cătălina versus Larisa (n.r. Iordache). Nu era concurență între noi, noi ne-am înțeles. Dar lumea așa o percepea și am fost atacată, inclusiv pe Facebook. Psihic nu am mai putut. După Olimpiadă, mi-am închis Instagram-ul și Facebook-ul șase luni de zile, pentru că nu mai puteam. Au fost o grămadă de mesaje urâte”.

Octavian Bellu, mentorul său în cariera sportivă

În schimb, fosta gimnastă are cuvinte de laudă la adresa lui Octavian Bellu (75 de ani), despre care spune că a știut exact cum să o motiveze, considerându-l un mentor: „El pare un om dur, dar are o blândeţe aparte. Întotdeauna a ştiut cum să facă să mă motiveze, a fost un mentor pentru mine. A avut o psihologie foarte bună, a fost un pedagog foarte bun. Învăţase caracterul fiecărei sportive şi ştia cum să te ia, să te adune, să te aşeze pe poziţie. De multe ori am vrut să renunţ, chiar o dată trăgeam genţile după mine spre maşină şi m-a întors din drum pentru că ştia cum să vorbească”, a mărturisit Cătălina Ponor.

În urma unei cariere care s-a întins pe durata a 26 de ani, Cătălina Ponor a lăsat trei medalii olimpice de aur, în 2004, la Atena (cu echipa, la bârnă şi la sol), una de argint și una de bronz, în 2012, în Londra (sol, respectiv echipe), iar la Rio de Janeiro, în 2016, a fost port-drapelul delegaţiei României la ceremonia de deschidere. Per total, palmaresul Cătălinei Ponor numără 18 medalii la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene.