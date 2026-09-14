Uite antrenorul, nu-i antrenorul: Baciu a vrut să lase FCSB. Ce s-a petrecut

FCSB traversează o perioadă complicată, tensiunile din rândul echipei spunându-și cuvântul - cel mai recent, Marius Baciu (51 de ani) a vrut să-și dea demisia din funcția de antrenor, după eșecul suferit în fața lui Dinamo și seria de rezultate deloc strălucite, din ultima vreme.

Marius Baciu are în față două meciuri care îi pot decide viitorul Foto: Sportpictures

Pe fondul zvonurilor potrivit cărora i-ar fi căutat deja înlocuitor, printre care Bogdan Andone (51 de ani), Dan Petrescu (58 de ani), Florin Maxim (45 de ani), Ianis Zicu (42 de ani), Marius Șumudică (55 de ani) și Mirel Rădoi (45 de ani), Baciu a decis un „gest de onoare”, anunțându-și intenția de a părăsi FCSB, informează DigiSport, care indică faptul că tehnicianul ar fi fost convins din interiorul clubului să mai rămână, totuși.

Gruparea de lângă Capitală revine pe Arena Națională, după cinci luni

„Nu am spus niciodată că mă retrag, chiar dacă am avut anumite răbufniri și am spus că nu mai pot. Eu consideram că am făcut un joc bun cu Dinamo, nu am ce să le reproșez jucătorilor. Chiar mi-am dorit să renunț, dar asta a fost pe moment. Apoi am discutat și cu jucătorii și așa am ajuns să continui”, a spus antrenorul despre demisie. De la sosirea sa pe banca tehnică, Baciu a strâns 13 meciuri la cârma grupării de lângă Capitală, înregistrând șase victorii, două remize și cinci înfrângeri, urmând să rămână de văzut dacă va continua pe banca tehnică și după duelurile cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Deocamdată, FCSB are în fața sa meciul cu Petrolul, programat luni, de la ora 21.00, pe DigiSport și PrimaTV. Pentru meciul din etapa a IX-a de Superliga României, FCSB revine pe Arena Națională, după o pauză de cinci luni. În acest sezon, media de spectatori ai echipei de lângă Capitală a fost de 6.240 de spectatori - cel mai bine în primul eșalon românesc stă campioana Universitatea Craiova, care are o medie de 10.970 de spectatori pe meci, urmată îndeaproape de Rapid, cu 10.810 de spectatori per partidă.