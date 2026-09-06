 Lotul preliminar al României în Liga Națiunilor. Decizia atipică a lui Hagi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Lotul preliminar al României în Liga Națiunilor. Decizia atipică a lui Hagi

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gheorghe Hagi (61 de ani) și-a ales lotul preliminar de la echipa națională de fotbal a României pentru Liga Națiunilor, selecționerul anunțând, duminică la prânz, lista dintre cei pe care îi va alege la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative.

Gheorghe Hagi face altfel lucrurile la națională
Gheorghe Hagi face altfel lucrurile la națională Foto: Sportpictures

Vorbim despre un lot extins, cu 48 de nume, din care va hotărî, ulterior, pe cine va păstra - spre deosebire de până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și, abia mai apoi, a celor din Superliga României, Hagi a preferat să contureze un lot mixt, cu jucători atât din țară, cât și de dincolo de granițe. 
România își va începe periplul în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori.

Lotul extins ales de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB);
FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia), Radu Drăgușin (ACF Fiorentina, Italia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa, Polonia), Alexandru Pașcanu (Rapid), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Çorum FK, Turcia), Lisav Eissat (Bristol City), Raul Opruț (Dinamo);
MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Marius Marin (Al-Nasr, Emiratele Arabe Unite), Andrei Mărginean (Dinamo), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Marius Corbu (Ferencváros TC, Ungaria), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), David Matei (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Constantin Grameni (Rapid);
ATACANȚI: Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Olimpiu Moruțan (Rapid), Alexandru Dobre (Rapid), David Miculescu (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Florin Tănase (Omonia Nicosia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Ilie (Mantova FC, Italia), Ianis Stoica (CD Estrela da Amadora, Portugalia), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar), Denis Drăguș (FCSB), Louis Munteanu (D.C. United, SUA), Daniel Bîrligea (Frosinone FC, Italia), Denis Alibec (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo).

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Ghid de cumpărături

silvia dumitrescu de-a lungul anilor
#Exclusiv Click!
FotoCum arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!” Vedete românești
Lidl Bulgaria supermarket FOTO Shutterstock
Se construiește cel mai mare Lidl din România. Magazinul va avea peste 3.200 mp Național
image
Tragedie în timpul unei excursii: un autobuz plin cu elevi s-a prăbușit într-o râpă de la 30 de metri. Peste 20 de morți și zeci de răniți adevarul.ro
image
Un copil de șapte ani, cu ochii în telefon, a căzut pe șinele metroului. Un pasager l-a salvat în ultima clipă adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Şumudică, prima reacţie de interesul lui Gigi Becali de a veni la FCSB: “Sunt epuizat!” www.fanatik.ro
image
De ce luminile din avion se sting la decolare și aterizare. Motivul care ți-ar putea salva viața observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea as.ro
image
De ce cerul este uneori mov sau portocaliu la apus. Fenomenul pe care puțini îl înțeleg playtech.ro
image
Jucătorul nou-transferat la FCSB pleacă la Belgrad: “Era sceptic! Nu a mai fost niciodată” www.fanatik.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Hipocrate nu a scris faimosul jurământ. Atunci de ce este considerat părintele medicinei? historia.ro
image
#Preşedinţi americani
Primul atentat asupra unui președinte american: Când un zugrav a încercat să-l asasineze pe Andrew Jackson historia.ro
Marius Baciu (Sportpictures) jpg
Rămâne FCSB fără antrenor? Dă vina pe Kovács pentru înfrângerea cu Dinamo Fotbal intern
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu pică mereu în picioare: deși condusă cu 2-0, Inter învinge Napoli Fotbal internațional
Dinamo FCSB (Sportpictures) jpg
Liderul Dinamo, pe val în Liga I: învinge FCSB. Eroul, un fundaș venit în vară Fotbal intern
Leo Messi (EPA) jpg
Pe urmele lui Messi: noul căpitan la naționala Argentinei, după 15 ani Fotbal internațional
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Reacția Soranei Cîrstea, după succesul de la US Open. Când și cu cine joacă Alte sporturi
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, parcurs uluitor la US Open! La un pas de sferturile de finală Alte sporturi
Dinamo FCSB (Sportpictures) jpg
În plină criză, FCSB înfruntă Dinamo. Alb-roșii, lideri în Superliga României Fotbal intern
Arsenal (EPA) jpg
O afacere de zeci de milioane de euro: Arsenal dă lovitura Fotbal internațional
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net