Lotul preliminar al României în Liga Națiunilor. Decizia atipică a lui Hagi

Gheorghe Hagi (61 de ani) și-a ales lotul preliminar de la echipa națională de fotbal a României pentru Liga Națiunilor, selecționerul anunțând, duminică la prânz, lista dintre cei pe care îi va alege la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative.

Gheorghe Hagi face altfel lucrurile la națională Foto: Sportpictures

Vorbim despre un lot extins, cu 48 de nume, din care va hotărî, ulterior, pe cine va păstra - spre deosebire de până acum, când selecționerul anunța inițial numele fotbaliștilor din străinătate și, abia mai apoi, a celor din Superliga României, Hagi a preferat să contureze un lot mixt, cu jucători atât din țară, cât și de dincolo de granițe.

România își va începe periplul în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori.

Lotul extins ales de Gheorghe Hagi pentru debutul în Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia), Radu Drăgușin (ACF Fiorentina, Italia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa, Polonia), Alexandru Pașcanu (Rapid), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Çorum FK, Turcia), Lisav Eissat (Bristol City), Raul Opruț (Dinamo);

MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Marius Marin (Al-Nasr, Emiratele Arabe Unite), Andrei Mărginean (Dinamo), Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Marius Corbu (Ferencváros TC, Ungaria), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), David Matei (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Constantin Grameni (Rapid);

ATACANȚI: Dennis Man (PSV Eindhoven, Olanda), Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Olimpiu Moruțan (Rapid), Alexandru Dobre (Rapid), David Miculescu (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Florin Tănase (Omonia Nicosia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Rareș Ilie (Mantova FC, Italia), Ianis Stoica (CD Estrela da Amadora, Portugalia), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar), Denis Drăguș (FCSB), Louis Munteanu (D.C. United, SUA), Daniel Bîrligea (Frosinone FC, Italia), Denis Alibec (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo).

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)