 Liderul Dinamo, pe val în Liga I: învinge FCSB. Eroul, un fundaș venit în vară
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Liderul Dinamo, pe val în Liga I: învinge FCSB. Eroul, un fundaș venit în vară

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Dinamo și-a confirmat statutul de lider în Superliga României și a învins FCSB, sâmbătă, cu 2-1, într-un meci considerat pe teren propriu și disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”, contând pentru etapa a VIII-a din campionatul intern. 

Martín Pascual (dreapta), eroul lui Dinamo în meciul cu FCSB
Martín Pascual (dreapta), eroul lui Dinamo în meciul cu FCSB Foto: Sportpictures

Succesul alb-roșilor a fost adjudecat de fundașul spaniol Martín Pascual (27 de ani), care a înscris o „dublă”, marcând atât în minutul 36, cât și în 78, în cazul cel din urmă mingea fiind deviată de apărarea FCSB în propria poartă, în urma unei erori de comunicare între fundașul israelian Ofri Arad (27 de ani) și goalkeeper-ul Ștefan Târnovanu (26 de ani). Venit în vara aceasta la Dinamo, ibericul a reușit să facă diferența într-un meci important în economia primului eșalon românesc. FCSB a avut o singură zvâcnire, pe final de meci, când David Miculescu (25 ani) a înscris, în minutul 84, insuficient, însă, pentru deznodământul partidei de fotbal - mai mult, Dinamo a trecut pe lângă încă un gol, scoțianul Daniel Armstrong (28 de ani) ratând un penalty, în minutul 88.

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Pentru FCSB, și-a consemnat debutul kosoavrul Meriton Korenica (29 de ani), proaspăt sosit la echipă de la CFR Cluj, în vreme ce Denis Drăguș (27 de ani) nu a prins foaia oficială și ar putea juca etapa viitoare, iar croatul Karlo Muhar (30 de ani) încă nu a semnat. Cel mai bun arbitru român al momentului, István Kovács (41 de ani), pus serios la încercare în acest meci, a fost neiertător și fiecare echipă a avut parte de câte un eliminat: mai întâi FCSB, care a rămas fără un om pe teren, încă din minutul 31, când portughezul André Duarte (28 de ani) a văzut direct cartonașul roșu, ca pe final de meci și alb-roșii să rămână în 10, după ce Cătălin Cîrjan (23 de ani), proaspăt revenit după o accidentare minoră, a primit al doilea galben pentru simulare, în minutul 90+1.
După acest meci, Dinamo ia avans față de următoarea clasată, Rapid, care are un meci mai puțin disputat, în vreme ce FCSB e abia pe poziția a șasea. 

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