 Se reinventează FCSB? Se promit transferuri de cinci milioane de euro
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Se reinventează FCSB? Se promit transferuri de cinci milioane de euro

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La finele victoriei din Cupa României, miercuri, când FCSB s-a impus cu 5-0 în fața celor de la FC Argeș, în faza grupelor, gruparea de lângă Capitală a promis transferuri consistente, de mai bine de cinci milioane de euro. 

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Foto: Sportpictures

Potrivit gsp.ro, ar fi vorba despre trei jucători angrenați în afara granițelor României: Meriton Korenica (29 de ani), Karlo Muhar (30 de ani) și Denis Drăguș (27 de ani). Dacă mutările se vor definitiva, cei trei se vor integra în lotul condus de Marius Baciu (51 de ani), care însumează o valoare de 20,20 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. 

Cine sunt „salvatorii” lui FCSB

Korenica, estimat la 3 milioane de euro, se află în cel de-al treilea sezon în tricoul celor de la CFR Cluj, perioadă în care extremă stângă a înregistrat 27 de goluri și 16 pase decisive în peste 100 de meciuri de fotbal. Cariera l-a mai purtat pe kosovar la FC Ballkani, Manisa FK, FC Prishtina, FK Metalurg Skopje și KF Shkëndija. 
Muhar a rămas liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj, alături de care a cucerit două Supercupe ale României. Înainte, mijlocașul central croat de 1,3 milioane de euro a evoluat la echipe precum Dinamo Zagreb, NK Inter Zaprešić, Lech Poznań, Kayserispor FC, CSKA Sofia și Al-Orobah.
Drăguș, aproximat la 2 milioane de euro, ar fi o revenire în Superliga României, după aproape șapte ani. După un sezon bun la Viitorul Constanța, s-a transferat în Belgia, la Standard Liege și a mai evoluat la FC Crotone, Genoa CFC, Gaziantep FK, Eyüpspor și Trabzonspor FC - însă, în afară de Gaziantep, nu a părut să-și găsească locul la vreo formație. Drăguș este angrenat și la echipa națională, acolo unde a marcat de șapte ori în 28 de selecții.  
În prezent, clasamentul celor mai bine cotați jucători de la FCSB îi arată pe portarul Ștefan Târnovanu (26 de ani, 3 milioane de euro), atacantul David Miculescu (25 de ani, 2,3 milioane de euro) și sud-africanul Siyabonga Ngezana (29 de ani, 2 milioane de euro). 

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