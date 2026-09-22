 Marius Baciu, „out” de la FCSB. Cine e favorit să preia funcția de antrenor
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Marius Baciu, „out” de la FCSB. Cine e favorit să preia funcția de antrenor

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Întocmai cum sugerau zvonurile, Marius Baciu (51 de ani) s-a despărțit de FCSB, după o scurtă perioadă de timp, cu toate că mai avea contract până la finalul sezonului cu FCSB. Mai departe, pe lista celor considerați favoriți să îi urmeze în funcție se remarcă, în primul rând, Laurențiu Reghecampf (51 de ani), urmat de Adrian Mutu (47 de ani), Dan Petrescu (58 de ani), Edi Iordănescu (48 de ani), Ianis Zicu (42 de ani), Marius Șumudică (55 de ani) sau Mirel Rădoi (45 de ani).

Marius Baciu și-a încheiat socotelile cu FCSB
Marius Baciu și-a încheiat socotelile cu FCSB Foto: Sportpictures

„Mă gândesc la foarte multe lucruri. Nu este vorba despre demisie aici, ci despre onoarea fiecăruia dintre noi. Mă gândesc, într-adevăr, să plec. Dar vreau să am o discuție corectă cu șefii mei. Acest club trebuie să meargă mai departe și trebuie să găsim soluția cea mai potrivită. Mă gândesc să mă retrag, într-adevăr, dar vreau să am o discuție corectă și normală. Nu mi se pare normal să zic la interviu ce simt”, au fost cuvintele lui Baciu, înainte să-și oficializeze pelcarea de la FCSB.

Lasă echipa pe locul 10 în Superliga României

În urmă cu câteva zile, acesta mai avusese o tentativă de a părăsi echipa de fotbal, însă fusese oprit de conducerea clubului. Cu el pe banca tehnică, FCSB a ajuns în preliminariile Conference League, unde a fost învinsă de letonii de la FK Auda, în turul secund al competiției. În plan intern, Baciu lasă echipa pe locul 10 în Superliga României, cu 12 puncte, după 10 etape, la nouă puncte distanță în urma liderului Rapid. În cele 15 meciuri adunate la FCSB, Baciu are șase victorii, trei remize și șase eșecuri.
Dacă venirea lui Reghecampf se va concretiza, ar fi ajutat de Lucian Filip (35 de ani), Viorel Dinu (41 de ani) și Alin Stoica (46 de ani), antrenor cu portarii fiind Marius Popa (48 de ani), iar lista preparatorilor fizici incluzându-i pe Thomas Neubert (45 de ani) și Adrian Popa (36 de ani).

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