 FCSB își pierde omul de bază: cel mai experimentat jucător pleacă în Cipru
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FCSB își pierde omul de bază: cel mai experimentat jucător pleacă în Cipru

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Florin Tănase (31 de ani) lasă în urmă din nou parcursul de la FCSB, făcând mutarea, de această dată, către campionatul din Cipru, acolo unde va îmbrăca tricoul echipei Omonia Nicosia. După o perioadă tensionată la gruparea de lângă Capitală, mijlocașul ofensiv a fost deja prezentat oficial la noua grupare, alături de care a semnat o înțelegere valabilă pe două sezoane.

Florin Tănase (dreapta) lasă în urmă, din nou, FCSB
Florin Tănase (dreapta) lasă în urmă, din nou, FCSB Foto: Sportpictures

Odată ce a trecut cu brio de vizita medicală, Tănase a bătut palma cu formația din Cipru, acolo unde fostul decar va avea tricoul cu numărul 17. Jucătorul pune punct, astfel, încă unui „mandat” la FCSB, unde a evoluat în mai multe rânduri, intercalând încercări în Emiratele Arabe Unite, la Al-Jazira și, mai apoi, Arabia Saudită, la Al-Okhdood. Alături de FCSB, Tănase a adunat niște cifre care nu sunt de lepădat: 329 de meciuri, 106 goluri și 56 de pase decisive, cucerind un titlu de campion, o Cupă și o Supercupă a României. În plan al echipei naționale, jucătorul estimat la o valoare de 1,8 milioane de euro de către Transfermarkt a adunat 28 de meciuri și a înscris în cinci rânduri, de la debutul din mai 2014.

Se impune în topul celor mai bine cotați jucători ai noii echipe

La noua echipă, Tănase se integrează într-un lot în valoare de 21,58 de milioane de euro și devine al doilea cel mai bine cotat jucător de fotbal, după fundașul haitian Jean-Kévin Duverne (29 de ani), aproximat la două milioane de euro. Mai departe, Tănase se va pregăti sub comanda norvegianului Henning Berg (56 de ani), punând umărul la misiunea echipei în cupele europene, Omonia Nicosia calificându-se în grupa principală din Liga Europa, acolo unde își va măsura forțele cu Benfica Lisabona (Portugalia), Beșiktaș Istanbul (Turcia), Celtic FC (Scoția), Juventus Torino (Italia), NEC Nijmegen (Olanda), NK Celje (Slovenia), RC Celta Vigo (Spania) și Stade Rennais FC (Franța). În plan intern, Omonia Nicosia e considerată o forță, având în vitrină 22 de titluri de campioană, 16 cupe și 17 Supercupe ale Ciprului. 

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