Rapid îi ia un punct Craiovei în Giulești și Pancu se vede cu titlul în vitrină

Rapid a obținut un punct din duelul cu Universitatea Craiova, disputat luni și încheiat 1-1, contând pentru etapa a VII-a din Superliga României. După meciul de fotbal din Giulești, tehnicianul formației vișinii s-a arătat mai mult decât mulțumit de echipa sa, fiind de părere că este o candidată importantă pentru titlu.

Universitate Craiova pleacă având un punct din Giulești Foto: Sportpictures

„Am vorbit, încă din cantonament, despre succesul nostru, pe care trebuie să îl menţinem, până când ne cunoaştem între noi. Mă refer la alergat până la epuizare, ne batem pentru fiecare minge şi suntem uniţi. Menţinem un succes foarte important. Nu mă hazardez. Deja am jucat meciuri foarte importante cu echipa noastră la jumătate din potenţial. Cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante! Consider că există multă valoare individuală în teren. Sunt foarte mulţumit de ceea ce se întâmplă în aceste șapte etape ca atitudine. La nivel de implicare, feeling-ul meu e că ne putem bate cu şanse reale sus, la titlu”, au fost cuvintele lui Daniel Pancu (49 de ani). Pentru Craiova a deschis scorul sârbul Nikola Stevanović ('29, 27 de ani), în vreme ce egalarea rapidiștilor a venit prin elvețianul Filip Stojilković ('67, 26 de ani).

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De cealaltă parte, unul dintre jucătorii oltenilor, Nicuşor Bancu (33 de ani), a aproximat că rezultatul de pe tabelă este unul echitabil, însă nu a găsit cartonașul galben primit: „A fost o primă repriză foarte bună a noastră, când am şi reuşit să deschidem scorul. În repriza a doua, am început bine şi puteam să facem 2-0. După aceea a fost o dominare a lor, care a dus şi la golul marcat de ei. La 1-1 am avut posesia şi am încercat să marcăm din nou. Până la urmă este un rezultat echitabil, mai ales că am venit şi după meciul pierdut joi. Eram puţin demoralizaţi. Ce m-a deranjat a fost acel galben primit, nefăcând nimic. Doar am fost să îl întreb pe arbitru dacă se poate verifica o fază, să vadă dacă e penalty pentru noi. După aceea, Paşcanu a venit şi m-a împins. Eu nu am reacţionat, nu am făcut nimic. Apoi m-a chemat arbitrul şi mi-a dat acel galben nemeritat. Sunt foarte dezamăgit pentru acel galben, pentru că nu am făcut absolut nimic”. După acest meci, Rapid e pe locul doi în clasament cu 12 puncte, în urma liderului Dinamo, care are 14 puncte, în vreme ce Craiova de pe patru, cu 11 puncte. În următoarea etapă din campionat, Rapid va avea o deplasare la Oțelul Galați, în vreme ce Craiova va primi vizita celor de la Universitatea Cluj.