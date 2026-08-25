István Kovács, pe val: românul, delegat în play-off-ul de Liga Campionilor
Arbitrul român al momentului, István Kovács (41 de ani) a fost delegat la un nou meci în Liga Campionilor, acolo unde va conduce la centru partida dintre Sabah FC și Hapoel Be’er Sheva, programată marţi, în manşa secundă a play-off-ului, de la 19.45, pe Tofiq Bahramov Republican Stadium din Baku.
În misiunea sa din cea mai tare competiție intercluburi de fotbal, Kovács va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi - aceasta este a doua delegare în preliminariile competiției din acest sezon, românul arbitrând și returul dintre FK Bodø/Glimt și Union Saint-Gilloise, scor 3-2 (6-5 la general), din turul al treilea, meci s-a încheiat cu scandal, după ce Kovács a eliminat un jucător din echipa belgiană - după fluierul de final, românul a mai eliminat încă doi jucători și a fost chiar bruscat de patronul clubului Saint-Gilloise.
A primit 100.000 de euro numai pentru participarea la turneul final de la Mondial
De altfel, în această vară, Kovács a fost prezent la Campionatul Mondial găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, arbitrând chiar două partide: Tunisia-Japonia (0-4) și Iordania-Argentina (1-3), la cea din urmă fiind pe teren și marele Lionel Messi (39 de ani). Numai participarea la turneul final i-a adus peste 100.000, potrivit presei internaționale, pe lângă delegările de la meciuri. De altfel, Kovács a mai consemnat o „bornă” importantă, la partida dintre Tunisia și Japonia, care a fost meciul cu numărul 1.000 de istoria Campionatului Mondial. Anterior, Kovács s-a mai aflat pe lista arbitrilor la Campionatul Mondial din 2022, însă atunci nu a fost delegat la centru.
Amintim că, în 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA: finala Conference League 2022, AS Roma-Feyenoord Rotterdam (1-0), finala de Liga Europa 2024, Atalanta BC-Bayer Leverkusen (3-0) și finala de Liga Campionilor 2025, Paris Saint-Germain-Internazionale Milano (5-0).