 István Kovács, pe val: românul, delegat în play-off-ul de Liga Campionilor
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István Kovács, pe val: românul, delegat în play-off-ul de Liga Campionilor

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Arbitrul român al momentului, István Kovács (41 de ani) a fost delegat la un nou meci în Liga Campionilor, acolo unde va conduce la centru partida dintre Sabah FC și Hapoel Be’er Sheva, programată marţi, în manşa secundă a play-off-ului, de la 19.45, pe Tofiq Bahramov Republican Stadium din Baku.

István Kovács, arbitrul român al momentului
István Kovács, arbitrul român al momentului Foto: EPA

În misiunea sa din cea mai tare competiție intercluburi de fotbal, Kovács va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi - aceasta este a doua delegare în preliminariile competiției din acest sezon, românul arbitrând și returul dintre FK Bodø/Glimt și Union Saint-Gilloise, scor 3-2 (6-5 la general), din turul al treilea, meci s-a încheiat cu scandal, după ce Kovács a eliminat un jucător din echipa belgiană - după fluierul de final, românul a mai eliminat încă doi jucători și a fost chiar bruscat de patronul clubului Saint-Gilloise.

A primit 100.000 de euro numai pentru participarea la turneul final de la Mondial

De altfel, în această vară, Kovács a fost prezent la Campionatul Mondial găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, arbitrând chiar două partide: Tunisia-Japonia (0-4) și Iordania-Argentina (1-3), la cea din urmă fiind pe teren și marele Lionel Messi (39 de ani). Numai participarea la turneul final i-a adus peste 100.000, potrivit presei internaționale, pe lângă delegările de la meciuri. De altfel, Kovács a mai consemnat o „bornă” importantă, la partida dintre Tunisia și Japonia, care a fost meciul cu numărul 1.000 de istoria Campionatului Mondial. Anterior, Kovács s-a mai aflat pe lista arbitrilor la Campionatul Mondial din 2022, însă atunci nu a fost delegat la centru. 
Amintim că, în 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA: finala Conference League 2022, AS Roma-Feyenoord Rotterdam (1-0), finala de Liga Europa 2024, Atalanta BC-Bayer Leverkusen (3-0) și finala de Liga Campionilor 2025, Paris Saint-Germain-Internazionale Milano (5-0).

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