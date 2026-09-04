O afacere de zeci de milioane de euro: Arsenal dă lovitura

Arsenal Londra va deveni mai bogată cu 70 de milioane de euro, după ce Gabriel Martinelli (25 de ani) face pasul către fotbalul saudit, acolo unde a bătut palma cu Al-Hilal. Campion al Angliei cu Arsenal și unul dintre oamenii de bază ai echipei, Martinelli și-a asigurat un contract valabil până în 2030.

Arsenal „își îngroașă” conturile, după un transfer de zile mari Foto: EPA

Brazilianul devine, astfel, cea mai scumpă plecare din istoria lui Arsenal - precedentul record se petrecuse în 2017, când Liverpool a achitat 38 de milioane de euro pentru transferul mijlocașului englez Alex Oxlade-Chamberlain.

În 2019, Arsenal îl transfera pentru „doar” 7,1 milioane de euro

După șapte ani petrecuți la „tunari”, atacantul estimat la o valoare de 45 milioane de euro de către Transfarmarkt, lasă în urmă un parcurs prolific: 278 de meciuri, 62 de goluri, 36 de pase decisive, o finală de Liga Campionilor și primul titlu de campioană a Angliei, după 2004, dar și Cupa și Supercupa Angliei. De altfel, când și-a asigurat serviciile lui Martinelli, în 2019, Arsenal scotea din conturi „doar” 7,1 milioane de euro. Evoluțiile de al club l-au propulsat pe Martinelli într-o prezență constantă la naționala Braziliei, adunând 27 de selecții și participând la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale.

Singurul fotbalist brazilian de la cel mai bogat club saudit

Odată cu această mutare, Martinelli devine a treia achiziţie a clubului Al-Hilal din Premier League, în această vară, după sosirea atacantului olandez Crysencio Summerville (24 de ani) de la West Ham United, pentru o sumă de peste 60 de milioane de euro și a atacantului englez Ollie Watkins (30 de ani), achiziţionat pentru 58 de milioane de euro de la Aston Villa. Interesant este că Martinelli va fi singurul brazilian din lotul lui Al-Hilal, după ce Malcom (29 de ani) s-a despărțit de formația saudită și a semnat cu Al-Jazira, din Emiratele Arabe Unite.

Al-Hilal e cea mai bine cotată echipă din Arabia Saudită din punct de vedere al valorii lotului, însumând 239,88 de milioane de euro. Clasamentul este completat de Al-Ahli SFC cu 199,60 milioane de euro și Al-Qadsiah cu 162,38 de milioane de euro.