 Surpriză mare la Fiorentina: vestea primită de Drăgușin și coechipierii lui
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Surpriză mare la Fiorentina: vestea primită de Drăgușin și coechipierii lui

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Radu Drăgușin (24 de ani) are un nou antrenor la ACF Fiorentina, la numai câteva ore după demirerea lui Fabio Grosso (48 de ani), care a prins doar trei etape din Serie A. Luni seară, clubul italian a anunțat numirea lui Paolo Vanoli (54 de ani), care va reveni la „cârma” grupării.

Radu Drăgușin are un nou antrenor la ACF Fiorentina
Radu Drăgușin are un nou antrenor la ACF Fiorentina Foto: Sportpictures

„Fiorentina anunţă că i-a încredinţat lui Paolo Vanoli conducerea tehnică a echipei sale de primă ligă. Mulţumim din suflet lui «Mister» pentru că a acceptat imediat şi cu entuziasm conducerea echipei”, a precizat clubul din Serie A într-un scurt comunicat. Vanoli i-a succedat lui Stefano Pioli (60 de ani), în noiembrie anul trecut, când pe când echipa se afla pe ultimul loc, cu doar patru puncte după 10 etape. Sub conducerea sa, Fiorentina a încheiat pe locul 15 şi a ajuns în sferturile de finală ale Conference League. Cu toate că a asigurat menţinerea în prima ligă, Vanoli, care urma să-şi prelungească acordul cu încă un sezon, a fost dat la o parte, după ce conducerea Fiorentinei a decis să încredinţeze echipa lui Grosso, venit de la US Sassuolo.

Revenind în prezent, Fiorentina, care sărbătoreşte anul acesta centenarul, nu a obţinut niciun punct în trei etape, având trei înfrângeri consecutive în campionat. Situația nu este una „roz” pentru Drăgușin - venit în Italia de la Tottenham Hotspur, în iulie, sub formă de împrumut, fundașul încă este în perioada de acomodare. 
Estimat la o valoare de 16 milioane de euro de către Transfermarkt, Drăgușin s-a întors în fotbalul italian, după ce Tottenham l-a împrumutat până la finalul sezonului pentru 1,5 milioane de euro, asigurându-i un salariu de 2,8 milioane de euro - Fiorentina având opțiunea de a-l transfera definitiv pe român, pentru încă alte 17,5 milioane de euro, dacă acesta va confirma la echipă. Un aspect interesant este acela ca respectiva clauza de transfer definitiv se va activa automat, dacă Drăgușin va juca 22 de meciuri pentru Fiorentina, în noul sezon. Transferat de la Genoa CFC la Tottenham, în ianuarie 2024, Drăgușin are un contract semnat cu englezii, până în 2030. Totuși, la formația engleză, românul a fost „încercat”, fiind scos din ritm de o accidentare, care l-a ținut departe de teren nouă luni, „marcate” de o recuperare anevoioasă. Pe plan internaţional, Drăgușin a debutat la echipa națională a României în martie 2022, adunând în răstimp 30 de selecții și reușind chiar un gol. 

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