Situația lui Kyrgios, prins cu cocaină, se complică: declarația care îl compromite

La două săptămâni distanță, după ce a fost suspendat pentru consum de cocaină, Nick Kyrgios se găsește într-o situație cel puțin complicată. Stefanos Tsitsipas (28 de ani) a reacţionat la suspendarea provizorie a sportivului australian, care a fost depistat pozitiv la cocaină: grecul, despre care se știe că nu se află deloc în relaţii bune cu Kyrgios, a dezvăluit că era la curent cu faptele acestuia, la fel ca şi alte persoane din circuit.

Nick Kyrgios a căzut până pe locul 918 în tenisul mondial masculin Foto: EPA

Întrebat despre suspendarea jucătorului în vârstă de 31 de ani, Tsitsipas a răspuns fără rețineri: „Ca să fiu complet sincer cu voi, ştiam deja înainte de anunţ. O să vă spun doar adevărul: ştiam totul, încă înainte ca anunţul să fie făcut. Când am văzut asta pe reţelele sociale, mi-am spus «Gata, s-a întâmplat». Sincer, mă aşteptam la asta. Știam că aceste lucruri se întâmplau în afara terenurilor de tenis. Nu voi încerca să acopăr pe cineva despre care ştiu adevărul. Mă consider o persoană prietenoasă cu toată lumea, dar sunt comportamente despre care auzisem personal şi despre care mi-au povestit şi alți oameni. Mă surprinde că a ieşit la iveală atât de târziu”.

Cum se apără controversatul jucător australian

Declarația are toate șansele să îi submineze apărarea lui Kyrgios - suspendat până la noi ordine de către Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), după ce a fost depistat pozitiv la benzoylecgonină, principalul metabolit al cocainei, australianul a recunoscut faptele. „Am comis o greşeală enormă şi îmi asum întreaga responsabilitate”, a declarat fostul jucător clasat pe locul 13 mondial, care a coborât, între timp, pe locul 918. Controversatul jucător a făcut apel la provocările mentale întâmpinate: „Nu voi căuta scuze, dar doresc să ofer câteva detalii despre situaţia mea. Ultimii ani au fost marcaţi de accidentări care au avut un impact considerabil asupra mea, atât fizic, cât şi psihic”.