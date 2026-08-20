 Caz șocant în Timiș! O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl pentru a-și salva mama, atacată cu un cuțit
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Caz șocant în Timiș! O fată de 13 ani și-a înjunghiat tatăl pentru a-și salva mama, atacată cu un cuțit

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Tragedie de o violență rară în județul Timiș. Un bărbat de 40 de ani a încălcat ordinul de protecție și și-a înjunghiat soția, aflată în plin proces de divorț. Martoră la atacul sângeros, fiica de 13 ani a sunat la 112 și a intervenit cu un cuțit pentru a-și salva mama aflată în stare critică. 

O față și-a înjunghiat tatăl/ sursa arhivă
O față și-a înjunghiat tatăl/ sursa arhivă

Scene de coșmar s-au derulat într-o locuință din județul Timiș, unde o dispută violentă între doi soți a fost la un pas de a se transforma într-un omor.

Deși avea pe numele său un ordin de protecție emis de instanță, un bărbat de 40 de ani a atacat-o pe soția sa cu un cuțit, provocându-i răni deosebit de grave.

Pentru a opri măcelul și a-și salva mama, fiica lor în vârstă de doar 13 ani a recurs la un gest extrem, înjunghiindu-și propriul tată.

Curaj disperat la 13 ani: a sunat la 112 și s-a interpus între părinți

Conflictul violent a izbucnit pe fondul cererii de divorț depuse de soție. În timpul altercației, bărbatul a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe femeia de 41 de ani, rănind-o grav.

Copila a asistat la agresiune și a apelat numărul unic de urgență 112. Văzând că viața mamei sale este în pericol iminent, fata a luat la rândul ei un cuțit și l-a înjunghiat pe agresor pentru a opri atacul potrivit pgina de timis.

La fața locului au sosit echipajele de prim-ajutor și echipaje de poliție. Din cauza stării critice în care se afla femeia, medicii au solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru transportul de urgență la spital. Bărbatul rănit a fost, de asemenea, preluat de o ambulanță și transportat la o unitate medicală sub pază.

Ordinul de protecție nu a oprit atacul: poliția făcuse verificări cu câteva ore înainte

Agresorul figura în evidențele oamenilor legii, având interdicție de a se apropia de soția sa. Inițial, la data de 30 iulie 2026, polițiștii emiseseră un ordin provizoriu, confirmat ulterior de judecători printr-o hotărâre valabilă între 7 august 2026 și 7 iulie 2027.

Bărbatul nu purta însă o brățară electronică de monitorizare. Cu doar câteva ore înainte de incident, agenții de poliție efectuaseră un control de rutină.

„Ultima verificare privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către bărbat a fost efectuată în această dimineață de către polițiștii din cadrul Poliției Orașului Sânnicolau Mare. De asemenea, polițiștii au luat legătura cu femeia, care a precizat că, până la momentul verificării, nu ar mai fi fost contactată de către bărbat și nu ar fi întâmpinat alte probleme în acest sens” potrivit IPJ Timiș.

Un băiat de 10 ani și-a apărat mama și frații de unchiul agresiv

Cazul din Timiș nu este singurul caz de acest fel. În iulie 2025, în județul Dolj, un băiat de doar 10 ani și-a înjunghiat mortal unchiul, după ce bărbatul a venit în casa familiei și ar fi amenințat că își omoară rudele.

Potrivit relatării ProTV, unchiul era cunoscut cu probleme psihice și devenise violent, iar copilul a intervenit pentru a-și apăra mama și frații, pe care i-ar fi considerat în pericol. 

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