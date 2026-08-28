Primire VIP pentru Florian Munteanu! Actorul român vestit la Hollywood a fost dus la mare cu elicopterul

Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, a revenit în România după aproape nouă ani. Cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolurile sale din „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, actorul este prezent pe litoralul românesc, în acest week-end, înainte de a pleca direct la Veneția, unde va participa la o serie de evenimente importante organizate în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Reporterul Click! l-a însoțit pe Florian în vizita sa pe Litoralul românesc și vă prezintă pas cu pas, în exclusivitate, cum a fost primit actorul de români după 9 ani, ca un VIP!

Florian Munteanu, primire VIP! Dus cu elicopterul la malul mării

Florian Munteanu a sosit în România încă de joi seară. Vineri dimineață, a început vizita actorului de la Hollywood la malul mării, unde va sta până duminică la prânz. Reporterul Click! l-a însoțit pe șarmantul actor peste tot!

Florian Munteanu a fost tratat ca un VIP la reîntoarcerea lui în țară. Vineri la prânz, actorul a fost dus la Constanța cu elicopterul.

Reporterul Click! a fost la fața locului și vă prezintă imagini în exclusivitate cu actorul la bordul elicopterului VIP. În drumul lui spre mare, Florian a fost însoțit de Oana Irimia, soția promoterului Eduard Irimia, cel care l-a adus pe cunoscutul actor în țară.

Faimosul actor român a oferit înainte de zborul cu elicopter autografe pentru cititorii Click! chiar pe coperta ziarului unde tronează chipul lui. Iată ce declarații a făcut pentru Click!

„Normal că sunt mândru că sunt român. Abia am așteptat să revin! Acum mergem la Nibiru. Anunțăm niște proiecte! De abia aștept să ajung la mare să petrecem. Cu Oana și Edi mă știu de 17 ani, am luat atunci rolul de la Creed”, a declarat Florian Munteanu, în exclusivitate pentru Click!

După zborul cu elicopterul, actorul care este cazat la un hotel de fițe din Olimp, a mers în vizită la Academia lui Gică Hagi, unde s-a întâlnit cu fiica acestuia Kira Hagi.

Sâmbătă seară, el va fi prezent la Nibiru, unde va avea o apariție în deschiderea recitalului Fat Joe, la ora 23.30, după care se va întâlni cu zecile de mii de fani din România și va acorda autografe.

Florian Munteanu, alături de Oana, soția lui Eduard Irimia Foto: Click!

Din România la Hollywood! Florian Munteanu a jucat în „Creed II”, alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren

Parcursul lui Florian Munteanu (35 de ani) reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni internaționale ale unui actor român din ultimii ani.

Florian a intrat în atenția publicului internațional odată cu rolul Viktor Drago din „Creed II”, producție în care a jucat alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren. Interpretarea sa i-a adus rapid notorietate internațională și i-a deschis acestuia drumul către noi producții importante de la Hollywood.

A revenit în rolul Viktor Drago în „Creed III”, iar cariera sa a continuat în universul Marvel, unde l-a interpretat pe Razor Fist în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Au urmat și alte proiecte internaționale importante, printre care „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, el consolidându-și astfel poziția în industria internațională de film și devenind unul dintre cei mai vizibili actori români ai generației sale.

Florian Munteanu, la plecarea spre Constanța Foto: Click!

Florian Munteanu: „M-am identificat întotdeauna ca român”

În ciuda succesului internațional și a faptului că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Germania, Florian Munteanu nu și-a ascuns niciodată originile și vorbește cu mândrie despre faptul că este român.

Părinții săi au plecat din România în anii ’80 și s-au stabilit în Germania, acolo unde Florian s-a născut și a crescut. Cu toate acestea, identitatea românească a rămas pentru el o parte esențială a poveștii sale.

„Părinții mei au plecat din România în anii ’80. Eu m-am născut și am trăit cea mai mare parte a vieții mele în Germania, dar m-am identificat întotdeauna ca român. Nu mi-am uitat niciodată originile și sunt mândru de ele, indiferent unde mă poartă viața și cariera”, a declarat Florian Munteanu, în exclusivitate pentru Click!

Florian Munteanu și Eduard Irimia Foto: Click!

O poveste începută în România în urmă cu nouă ani

Înainte de succesul de la Hollywood, povestea profesională a lui Florian Munteanu a avut un capitol important în România. În urmă cu aproximativ nouă ani, Florian a fost remarcat de promotorul și producătorul Eduard Irimia, într-o perioadă în care se afla la începutul drumului său profesional.

Eduard Irimia a văzut în Florian combinația rară dintre fizicul impresionant al unui sportiv de performanță, disciplină, carismă și prezență scenică.

La scurt timp, Florian avea să facă pasul către cinematografia internațională, iar rolul Viktor Drago avea să îi schimbe definitiv traiectoria profesională. Ceea ce a urmat a fost o ascensiune spectaculoasă: de la un tânăr sportiv de origine română la un actor distribuit în unele dintre cele mai cunoscute francize cinematografice internaționale.

Astăzi, după aproape un deceniu de carieră internațională, Florian Munteanu revine în România la invitația lui Eduard Irimia, într-un moment care marchează simbolic legătura dintre începuturile sale profesionale și succesul pe care îl are astăzi.

Florian și bodyguard-ul actorului, Mihai Foto: Click!

Din România, va pleca direct la Festivalul de Film de la Veneția

Imediat după vizita în România, Florian Munteanu va pleca direct la Veneția, în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume.

Actorul român va participa la evenimente și apariții speciale organizate în această perioadă și va fi prezent pe covorul roșu, alături de personalități importante din industria internațională de film și entertainment.

Florian Munteanu va fi, de asemenea, invitat special al I Success Charity Gala – Venice, eveniment care va avea loc pe 8 septembrie 2026 și care va reuni personalități din cinematografie, business, media și entertainment într-o seară dedicată carității, networkingului și impactului internațional.

Agenda sa de la Veneția include și participarea la evenimentul amfAR, una dintre cele mai cunoscute inițiative caritabile internaționale, care reunește în mod tradițional personalități importante din cinematografie, modă și entertainment.