„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța

Sonia Bellina, o creatoare de conținut cu peste 250.000 de urmăritori pe TikTok, a fost găsită moartă într-o vie izolată de lângă orașul Nîmes. Poliția franceză a deschis o anchetă pentru moarte suspectă, în timp ce familia denunță un val toxic de ură apărut pe rețelele sociale.

O crimă de o violență extremă zguduie sudul Franței, unde trupul neînsuflețit al influenceriței Sonia Bellina (29 de ani) a fost descoperit pe un câmp viticol din localitatea Saint-Gilles, potrivit Daily Mail.

Tânăra, cunoscută în mediul online și sub pseudonimul „Mia”, dispăruse în timpul unei vacanțe, iar cadavrul său a fost găsit dezbrăcat și parțial incendiat, într-o tentativă evidentă de ștergere a urmelor.

Descoperirea macabră în viță-de-vie

Cadavrul a fost observat întâmplător de către un muncitor agricol într-o zonă izolată din apropierea orașului Nîmes, fiind ulterior identificat oficial de membrii familiei.

Procurorii francezi au confirmat circumstanțele suspecte în care a fost găsită victima, indicând faptul că agresorul a încercat să incendieze trupul pentru a împiedica identificarea și prelevarea de probe ADN.

„Trupul a fost găsit între rândurile de viță-de-vie. Cadavrul fusese parțial ars, într-o aparentă încercare de distrugere a probelor” a declarat Cécile Gensac, procurorul din Nîmes.

Până în acest moment, anchetatorii nu au reținut niciun suspect și continuă audierile pentru a reconstitui ultimele ore din viața tinerei.

Strigătul de durere al familiei și valul de ură de pe internet

Sora victimei a povestit că Sonia a dispărut pe 10 august, după ce a anunțat că iese în oraș pentru scurt timp. Familia se pregătea să sărbătorească împlinirea vârstei de 30 de ani pe 30 septembrie.

Apropiații cred că tânăra a nimerit într-un context periculos, întâlnind „persoana nepotrivită la momentul nepotrivit”.

Pe lângă șocul pierderii, rudele acuză o campanie agresivă de hărțuire și speculații declanșată în mediul online după mediatizarea cazului.

„A spus că iese într-o seară și nu s-a mai întors niciodată. Nu m-am gândit că ni se poate întâmpla așa ceva, era o persoană luminoasă și bună. În mediul online oamenii merg prea departe: spun prostii, ne hărțuiesc și unii afirmă chiar că a meritat ce i s-a întâmplat, folosindu-i fotografiile doar pentru a genera vizualizări” a declarat sora Soniei pentru presă.