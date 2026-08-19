 „A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sonia Bellina, o creatoare de conținut cu peste 250.000 de urmăritori pe TikTok, a fost găsită moartă într-o vie izolată de lângă orașul Nîmes. Poliția franceză a deschis o anchetă pentru moarte suspectă, în timp ce familia denunță un val toxic de ură apărut pe rețelele sociale.

Sonia Bellina, găsită moartă într-o podgorie din Franța/ sursa Instagram
Sonia Bellina, găsită moartă într-o podgorie din Franța/ sursa Instagram

O crimă de o violență extremă zguduie sudul Franței, unde trupul neînsuflețit al influenceriței Sonia Bellina (29 de ani) a fost descoperit pe un câmp viticol din localitatea Saint-Gilles, potrivit Daily Mail.

Tânăra, cunoscută în mediul online și sub pseudonimul „Mia”, dispăruse în timpul unei vacanțe, iar cadavrul său a fost găsit dezbrăcat și parțial incendiat, într-o tentativă evidentă de ștergere a urmelor.

Descoperirea macabră în  viță-de-vie

Cadavrul a fost observat întâmplător de către un muncitor agricol într-o zonă izolată din apropierea orașului Nîmes, fiind ulterior identificat oficial de membrii familiei.

Procurorii francezi au confirmat circumstanțele suspecte în care a fost găsită victima, indicând faptul că agresorul a încercat să incendieze trupul pentru a împiedica identificarea și prelevarea de probe ADN.

Trupul a fost găsit între rândurile de viță-de-vie. Cadavrul fusese parțial ars, într-o aparentă încercare de distrugere a probelor”  a declarat Cécile Gensac, procurorul din Nîmes.

Până în acest moment, anchetatorii nu au reținut niciun suspect și continuă audierile pentru a reconstitui ultimele ore din viața tinerei.

Strigătul de durere al familiei și valul de ură de pe internet

Sora victimei a povestit că Sonia a dispărut pe 10 august, după ce a anunțat că iese în oraș pentru scurt timp. Familia se pregătea să sărbătorească împlinirea vârstei de 30 de ani pe 30 septembrie.

Apropiații cred că tânăra a nimerit într-un context periculos, întâlnind „persoana nepotrivită la momentul nepotrivit”.

Pe lângă șocul pierderii, rudele acuză o campanie agresivă de hărțuire și speculații declanșată în mediul online după mediatizarea cazului.

„A spus că iese într-o seară și nu s-a mai întors niciodată. Nu m-am gândit că ni se poate întâmpla așa ceva, era o persoană luminoasă și bună. În mediul online oamenii merg prea departe: spun prostii, ne hărțuiesc și unii afirmă chiar că a meritat ce i s-a întâmplat, folosindu-i fotografiile doar pentru a genera vizualizări” a declarat sora Soniei pentru presă.

Ghid de cumpărături

FotoJet (12) jpg
Florin Răducioiu, despre relația care i-a afectat cariera: „Am greșit și nu l-am ascultat pe Giovanni Becali” Fotbal intern
banner bucatar scarlatescu png
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac” PrimeTime
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Stoica îi răspunde lui Adrian Mutu, care a distrus doi jucători de la FCSB: „Mă deranjează! Este copilul meu” www.fanatik.ro
image
Satul din Spania unde o casă de 150 mp costă 18.000 de euro. Caută noi locuitori care să dezvolte afaceri observatornews.ro
image
Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim www.antena3.ro
image
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană www.gandul.ro
image
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Câți bani ar trebui să ai în fondul de urgență. Calcul pentru salarii de 3.000, 5.000 și 8.000 de lei playtech.ro
image
Doar în România! Cum a putut fi montată nocturna stadionului pe care va juca echipa din SuperLiga. Video www.fanatik.ro
image
DRAMA neștiută a medicului rezident de 28 de ani care s-a aruncat de la etajul 14. De ce boală sufereau părinții lui www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
tupac shakur jpeg
Mărturie explozivă în procesul pentru uciderea lui Tupac: „Mai bine mă tratați ca pe un martor ostil!” Internațional
medic jpg
Detalii cutremurătoare despre drama medicului rezident care s-a sinucis. Ce se întâmpla în viața lui Național
young hispanic man suffering headache sitting table dinning room jpg
Fenomenul tot mai întâlnit la tineri: "The Grass Is Greener”. De ce credem că altundeva e mai bine? Fapt divers
Fenomen neașteptat în Dolomiți
Atracție neașteptată în Dolomiți: sute de turiști stau la coadă la 2.300 de metri pentru o gogoașă cu cremă Internațional
criminal germania profimedia jpg
Crimă elucidată după trei decenii! Un pensionar de 81 de ani, săltat de polițiști direct din azil Fapt divers
image png
Un sucevean a dat lovitura cu pepeni românești! În ce țară din vestul Europei au fost vândute 25 de tone Internațional
card de sanatate jpg
Schimbare importantă pentru toți românii. Ce se întâmplă cu cardul de sănătate începând cu 1 septembrie Național
Penitenciarul Baia Mare FOTO PBM
Alertă în Baia Mare! Un deținut a evadat de pe șantier. Ce le-ar fi spus colegilor înainte să fugă Național
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net