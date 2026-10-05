Peste 160 de opere, de la Grigorescu la Luchian și Tonitza, în cea mai mare licitație de artă a sezonului!

Casa de Licitații A10 by Artmark anunță deschis cel mai mare eveniment al sezonului: „Licitația de Toamnă”.

Nicolae Grigorescu, Buchet de trandafiri Foto: Artmark

Catalogul este disponibil online și se pot înregistra deja oferte – după întocmirea unui cont de colecționar, aici – pentru toate cele 168 de opere selectate din „Top 100 Mari Maeștri ai Artei Plastice Românești”.

Vedetele licitației

Sunt lucrări cu istorii remarcabile, prezentate în expoziții de referință, reproduse în monografii esențiale și păstrate în colecții particulare prestigioase.

Ștefan Luchian, Albăstrele Foto: Artmark

Un prim exemplu este pictura „Albăstrele”, de Ștefan Luchian, care a făcut parte și din colecția familiei Max Schapira (bancher, industriaș și mecena, fondator al Băncii Centrale din Ploiești și al Rafinăriei Astra – fiind păstrată în anii ’50 de Gita Schapira (pianistă și parteneră de sonate a lui George Enescu), și din colecția Gheorghe Vânătoru. Asemenea proveniențe adaugă operelor o istorie a întâlnirilor dintre artiști, colecționari și personalități culturale.

Nicolae Toniza, Bretonă Foto: Artmark

Între vedetele licitației se află și picturi de Nicolae Grigorescu, așa cum este pânză „Buchet de trandafiri”, clasată în categoria Fond a Patrimoniului Cultural Național Mobil și care are un preț de pornire de 40.000 de Euro. Opera a fost pictată către sfârșitul perioadei Barbizon și a atras atenția și celor mai importanți monografi ai artistului – Alexandru Vlahuță, Francisc Șirato și Krikor H. Zambaccian. Selecția de opere semnate Nicolae Grigorescu are încă două picturi: „Ciobănaș cu turma de mioare” (din 1900) – cu un preț de pornire de 40.000 de Euro și „Casa pădurarului” (de la 1900-1905) – care intră în licitație la 18.000 de Euro.

Sabin Bălașa, Eden Foto: Artmark

Intră în cea mai mare licitație de artă din sezon și o importantă selecție de picturi semnate Nicolae Tonitza. Portretul intitulat „Bretonă” (sau „Cap de femeie”, așa cum mai este cunoscut în literatura de specialitate) a fost realizat în 1933 și a participat la importante expoziții, inclusiv la un eveniment al Grupului celor Patru – una dintre cele mai prestigioase asociații artistice din anii ’20-’30. Tot de Tonitza sunt prezente în eveniment și un „Nud”, de la 18.000 de Euro, dar și două peisaje: „Stradă în Mangalia” (de la 12.000 de Euro) și „Întoarcere din larg” (de la 9.000 de Euro).

Selecția propune, totodată, o călătorie prin țările care au inspirat pictorii români. „Stradă din Silistra” de Gheorghe Petrașcu, datată 1931 și expusă la Fundația Dalles în 1933, este estimată la 15.000–25.000 de Euro. „Veneția (Vedere spre Ca’ d’Oro)” de Nicolae Dărăscu, pictată în 1926 și provenind din colecția Fred Segal, are o estimare de 18.000–25.000 de Euro. Mai departe, „Scenă cu poarta Torii din Kyoto”, realizată de Samuel Mützner în 1914, în timpul șederii sale în Japonia, aduce în expoziție întâlnirea dintre sensibilitatea impresionistă și universul japonez, cu o estimare de 25.000–35.000 de Euro.

Până când este deschisă expoziția

Theodor Pallady, Trandafiri. Foto: Artmark

Printre lucrările care întregesc catalogul licitației se află „Maci și boule de neige” de Theodor Pallady (de la 20.000 de Euro), „Odalisce la cafenea” de Iosif Iser (de la 15.000 de Euro), ampla compoziție „La ghicitoare” de Octav Băncilă (de la 10.000 de Euro), „Întoarcerea de la câmp” de Nicolae Vermont (de la 12.000 de Euro), „Han la Câmpulung” de Emil Volkers (de la 6.000 de Euro), „Rața sălbatică” de Ștefan Câlția și „Eden” de Sabin Bălașa – ambele de la 7.000 de Euro.

Expoziția dedicată Licitației de Toamnă este disponibilă la Palatul Cesianu-Racoviță din 5 până în 20 octombrie și poate fi vizitată zilnic (de luni până duminică), mereu cu intrare liberă, între orele 10:00 și 20:00.