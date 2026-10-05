 Peste 160 de opere, de la Grigorescu la Luchian și Tonitza, în cea mai mare licitație de artă a sezonului!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Peste 160 de opere, de la Grigorescu la Luchian și Tonitza, în cea mai mare licitație de artă a sezonului!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Casa de Licitații A10 by Artmark anunță deschis cel mai mare eveniment al sezonului: „Licitația de Toamnă”.

Nicolae Grigorescu, Buchet de trandafiri
Nicolae Grigorescu, Buchet de trandafiri Foto: Artmark

Catalogul este disponibil online și se pot înregistra deja oferte – după întocmirea unui cont de colecționar, aici – pentru toate cele 168 de opere selectate din „Top 100 Mari Maeștri ai Artei Plastice Românești”.

Vedetele licitației 

Sunt lucrări cu istorii remarcabile, prezentate în expoziții de referință, reproduse în monografii esențiale și păstrate în colecții particulare prestigioase.

Ștefan Luchian, Albăstrele
Ștefan Luchian, Albăstrele Foto: Artmark

Un prim exemplu este pictura „Albăstrele”, de Ștefan Luchian, care a făcut parte și din colecția familiei Max Schapira (bancher, industriaș și mecena, fondator al Băncii Centrale din Ploiești și al Rafinăriei Astra – fiind păstrată în anii ’50 de Gita Schapira (pianistă și parteneră de sonate a lui George Enescu), și din colecția Gheorghe Vânătoru. Asemenea proveniențe adaugă operelor o istorie a întâlnirilor dintre artiști, colecționari și personalități culturale.

Nicolae Toniza, Bretonă
Nicolae Toniza, Bretonă Foto: Artmark

Între vedetele licitației se află și picturi de Nicolae Grigorescu, așa cum este pânză „Buchet de trandafiri”, clasată în categoria Fond a Patrimoniului Cultural Național Mobil și care are un preț de pornire de 40.000 de Euro. Opera a fost pictată către sfârșitul perioadei Barbizon și a atras atenția și celor mai importanți monografi ai artistului – Alexandru Vlahuță, Francisc Șirato și Krikor H. Zambaccian. Selecția de opere semnate Nicolae Grigorescu are încă două picturi: „Ciobănaș cu turma de mioare” (din 1900) – cu un preț de pornire de 40.000 de Euro și „Casa pădurarului” (de la 1900-1905) – care intră în licitație la 18.000 de Euro.

Sabin Bălașa, Eden
Sabin Bălașa, Eden Foto: Artmark

Intră în cea mai mare licitație de artă din sezon și o importantă selecție de picturi semnate Nicolae Tonitza. Portretul intitulat „Bretonă” (sau „Cap de femeie”, așa cum mai este cunoscut în literatura de specialitate) a fost realizat în 1933 și a participat la importante expoziții, inclusiv la un eveniment al Grupului celor Patru – una dintre cele mai prestigioase asociații artistice din anii ’20-’30. Tot de Tonitza sunt prezente în eveniment și un „Nud”, de la 18.000 de Euro, dar și două peisaje: „Stradă în Mangalia” (de la 12.000 de Euro) și „Întoarcere din larg” (de la 9.000 de Euro).

Selecția propune, totodată, o călătorie prin țările care au inspirat pictorii români. „Stradă din Silistra” de Gheorghe Petrașcu, datată 1931 și expusă la Fundația Dalles în 1933, este estimată la 15.000–25.000 de Euro. „Veneția (Vedere spre Ca’ d’Oro)” de Nicolae Dărăscu, pictată în 1926 și provenind din colecția Fred Segal, are o estimare de 18.000–25.000 de Euro. Mai departe, „Scenă cu poarta Torii din Kyoto”, realizată de Samuel Mützner în 1914, în timpul șederii sale în Japonia, aduce în expoziție întâlnirea dintre sensibilitatea impresionistă și universul japonez, cu o estimare de 25.000–35.000 de Euro.

Până când este deschisă expoziția

Theodor Pallady, Trandafiri.
Theodor Pallady, Trandafiri. Foto: Artmark

Printre lucrările care întregesc catalogul licitației se află „Maci și boule de neige” de Theodor Pallady (de la 20.000 de Euro), „Odalisce la cafenea” de Iosif Iser (de la 15.000 de Euro), ampla compoziție „La ghicitoare” de Octav Băncilă (de la 10.000 de Euro), „Întoarcerea de la câmp” de Nicolae Vermont (de la 12.000 de Euro), „Han la Câmpulung” de Emil Volkers (de la 6.000 de Euro), „Rața sălbatică” de Ștefan Câlția și „Eden” de Sabin Bălașa – ambele de la 7.000 de Euro.

Expoziția dedicată Licitației de Toamnă este disponibilă la Palatul Cesianu-Racoviță din 5 până în 20 octombrie și poate fi vizitată zilnic (de luni până duminică), mereu cu intrare liberă, între orele 10:00 și 20:00.

Ghid de cumpărături

Mirela Vaida, foto Instagram jpg
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul” Vedete românești
Lidia Buble, foto Instagram jpg
Lecția primită de Lidia Buble de la mama ei chiar în ziua în care a împlinit 18 ani. „M-am simțit cumva jignită” Vedete românești
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
FRF are planul B: „Dacă Hagi renunță, el va deveni selecționer în secunda 1!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Armata mobilizează mii de oameni în Bucureşti şi Ilfov. Cine sunt cei chemaţi la instrucţie observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
„8-1 pentru Suedia!” Marcel Pușcaș, dezlănțuit! Propunere uluitoare de portar pentru Gică Hagi: „Numai acolo nu l-a folosit. Rupe mingea!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele e atât de descumpănit, pare abandonat de regină! Noroc că o are alături pe fiica sa moștenitoare okmagazine.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Planta-parașută a înflorit pentru prima dată în Grădina Botanică din București historia.ro
octav, asistent medical mort spital bicaz jpg
Asistent medical de 35 de ani, găsit mort în camera de gardă a spitalului din Bicaz. Octav era în timpul programului Național
image png
Alertă în Marea Neagră. O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș a Petrom. Ce s-a întâmplat cu echipajul Național
munitie iasi jpg
Alertă într-o pădure din Iași! Muniție neexplodată, descoperită într-o zonă frecventată de localnici Național
image png
Satul de poveste din Italia care este pe cale de dispariție. Aici trăiesc doar 14 oameni, dar vin să-l vadă 500.000 de turiști pe an Internațional
image png
Magneții de pe frigider îți pot crește factura la curent? Detaliul la care puțini români sunt atenți Fapt divers
sf apostol toma jpg
Sf. Toma, sărbătorit pe 6 octombrie. De unde vine expresia „Toma Necredinciosul” Fapt divers
bloc nou png
Obiceiul banal care te poate costa sute de lei dacă stai la bloc. Puțini locatari știu că este interzis Național
laborator virus annaliza foto pixabay jpg
Ciumă în Siberia? Moartea unei femei provoacă panică în Rusia. Ce se știe până acum Internațional
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net