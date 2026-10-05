Un bărbat din Bihor a fost atacat brutal de un cerb. Animalul l-a târât zeci de metri

Un bărbat în vârstă de 57 de ani din județul Bihor a ajuns la spital după ce a fost atacat de un cerb, în timp ce se întorcea spre casă. Animalul l-ar fi urmărit și târât aproximativ 50 de metri, iar victima a reușit să scape după ce s-a adăpostit într-un tub de sub un pod. Bărbatul a suferit răni multiple pe aproape întregul corp, conform Adevărul.

Un bărbat din Bihor a fost atacat brutal de un cerb. Foto: arhiva

Atacul a avut loc pe o stradă din Luncșoara

Incidentul s-a produs sâmbătă, 3 octombrie, în localitatea Luncșoara din județul Bihor. Potrivit informațiilor furnizate de familia victimei, bărbatul se îndrepta spre casă când cerbul l-ar fi atacat din spate.

Animalul l-ar fi târât pe o distanță de aproximativ 50 de metri. Pentru a scăpa, bărbatul s-a refugiat într-un tub aflat sub un pod, prin care curge apa.

Situația a fost observată de o localnică. Femeia ar fi strigat la animal, iar cerbul s-a îndepărtat, permițându-i victimei să iasă din locul în care se adăpostise.

Victima, transportată la Spitalul Județean din Oradea

După atac, la fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea pentru evaluare și tratament.

Dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, a precizat că pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe în jurul orei 17.00.

Bărbatul prezenta numeroase leziuni, localizate la nivelul toracelui, abdomenului și membrelor. Medicii au constatat inclusiv un traumatism toracic și un traumatism cranian minor.

Rănile au fost tratate și pansate, iar pacientul nu a necesitat internare.

Localnicii se tem de un nou atac

Incidentul i-a alarmat pe locuitorii din zonă, mai ales că aceștia susțin că animalul ar fi manifestat un comportament agresiv.

Oamenii spun că se tem să mai circule pe jos prin localitate și cer autorităților să intervină pentru a evita producerea unor noi incidente.

Prezența animalelor sălbatice în apropierea localităților reprezintă o problemă care poate pune în pericol atât oamenii, cât și animalele. În astfel de situații, autoritățile trebuie să evalueze riscul și să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea unor incidente similare.

Cerbii, tot mai aproape de zonele locuite

Cerbul comun și cerbul lopătar fac parte din fauna sălbatică a României și sunt întâlniți în numeroase regiuni ale țării. Apropierea animalelor sălbatice de gospodării și de zonele locuite poate deveni însă problematică atunci când acestea ajung să interacționeze cu oamenii.

Cazul din Luncșoara readuce în atenție necesitatea unor măsuri pentru gestionarea situațiilor în care animalele sălbatice ajung în apropierea comunităților.

Incidentul este cu atât mai neobișnuit cu cât atacul s-a produs într-o zonă circulată, iar victima a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost târâtă zeci de metri de animal.