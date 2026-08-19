Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei?

Solista de muzică populară Nicoleta Voicu susține că a ajuns la capătul puterilor, fiind în conflict cu rudele celor care au înfiat-o, dintr-un orfelinat din Galați, pe când avea aproape doi ani. Exclusiv pentru Click!, ea ne-a povestit cu tristețe despre situația dramatică din familie, în care pare că se luptă cu morile de vânt.

1/7 Solista de muzică populară Nicoleta Voicu duce un război psihologic cu rudele părinților adoptivi

Părinții ei adoptivi sunt influențați de rude: „Au ajuns la un sentiment de ură!”

Nicoleta Voicu locuiește, de doi ani, într-o comună din județul Buzău, în casa părinților adoptivi, ambii aflați la vârsta de aproape 90 de ani. A gândit că trebuie să îi ajute, la bătrânețe, așa cum și ei i-au dat o mână de ajutor, pe când era un copil abandonat. Au înfiat-o, oferindu-i o viață frumoasă, lipsită de griji. Între timp, însă, relația lor a devenit tot mai încordată, iar conviețuirea e din ce în ce mai grea, sub același acoperiș. Totul din cauza unor rude care vor să intre în posesia casei și a terenului de la țară:

„Părinții m-au iubit foarte mult, dar, din momentul în care au intervenit anumite rude biologice, au ajuns la sentimente de ură.

Tatăl meu nu mai este mulțumit de nimic, trebuie să dau socoteală și dacă spăl ceașca de cafea, e o presiune psihologică de nedescris acasă. A ajuns să încuie ușa de la bucătărie, ca să nu mai pot intra. Aș putea să nu mai locuiesc cu ei, dar sunt neajutorați. Eu am apartament în București, nu asta ar fi problema!”, a menționat Nicoleta Voicu, exclusiv pentru Click!

„Când s-a operat mama la picior, mi-am dat demisia, ca să o îngrijesc!”

Nicoleta Voicu a renunțat, în urmă cu doi ani, și la locul de muncă, de dragul mamei adoptive, care avea probleme de sănătate:

„În 2024, când mama și-a rupt piciorul, mi-am dat demisia de la locul de muncă, pentru că sunt singura care are drept legal să mă ocup de părinți, așa că m-am mutat alături de ei. La operație, am dat și semnătură.

Mama face 90 de ani, iar tata, 89, au nevoie de susținere, de ajutor. La educația părinților mei nu au intervenit alte rude. De ce acum, în acțiunile mele, de a-i îngriji, intervin? Atunci unde erau rudele mele?”.

„Părinții m-au înfiat, m-au iubit. Au fost salvarea mea, după ce m-a părăsit mama biologică”

Solista de muzică populară Nicoleta Voicu le este recunoscătoare părinților adoptivi:

„Părinții m-au înfiat, m-au iubit. Ei pentru mine au fost totul, salvarea mea. De câtă cruzime sufletească să dai însă dovadă, ca să ucizi o relație cu un copil care a mai fost o dată rupt, și de mama biologică? De câtă cruzime să dai dovadă să îl mai rupi o dată și de părinții adoptivi?

E o crimă sufletească. Ar trebui schimbată legislația, să fie o lege care să intervină în astfel de situații, în relațiile dintre copii și părinții adoptivi și să mă salveze și pe mine”.

„Rudele vor să pună mâna pe averea părinților mei adoptivi!”

Speră să fie ajutată în această situație, să îi fie recunoscute drepturile legale:

„Vin să fac un bine și mă trezesc într-un măcel. Nu mai am deloc concerte, mă ocup de părinți. Ce trăiesc eu acum e o tortură psihologică. Nu mă întreabă nicio rudă: „Mai poți?”.

Nu mă ajută nimeni, alte rude se înțeleg, se sprijină! Mă ajută însă credința! Sper ca lucrurile să se rezolve, este tot mai greu să duc situația. Îmi caut dreptatea, pe mine cine mă ajută? Rudele vor să pună mâna pe averea părinților mei, pe actele lor. Eu trebuie să securizez tot, sunt singura care am dreptul legal să am grijă de ei”, ni s-a mai confesat artista, exclusiv pentru Click!