Smiley revine la Big Little Festival alături de fiica sa: „Este o tradiție“. Ce surprize a pregătit artistul pentru public

Smiley, unul dintre cei mai iubiți artiști de generații întregi, revine la a treia ediție Big Little Festival. Cu o prezență plină de energie, ritmuri bine-cunoscute și o voce inconfundabilă, Smiley, care poate fi considerat deja un artist al familiei, promite să facă încă o dată show pe Scena Mare a evenimentului.

Big Little Festival –– este festivalul creat special pentru experiențele și timpul petrecut în familie, cu zeci de activități, spații de relaxare și delicii culinare, iar evenimentul se încheie mereu la Scena Mare, unde Smiley și alți artiști de top vor cânta alături de copiii mici și mari din public.

Smiley revine la Big Little Festival ca artist și ca tată: „Pentru noi, festivalul este o tradiție“

Dincolo de scenă, Smiley este un tată devotat care care știe cât de prețios devine timpul alături de copilul său, atunci când programul este mereu plin. Astfel, artistul își face timp să se și joace alături de fiica sa, în cadrul festivalului.

„Pentru noi, Big Little Festival este deja o tradiție. Suntem în al treilea an de când venim alături de familie să ne bucurăm de această experiență. Ziua sunt tată full-time, ne jucăm, descoperim, râdem, iar seara urc pe scenă cu aceeași bucurie și cânt alături de familiile aflate în fața scenei“, declară Smiley.

Zeci de activități pentru toate vârstele la Big Little Festival

În cele 12 hectare special amenajate la Palatul Mogoșoaia, părinții și copiii au zeci de activități pentru toate vîrstele, iar artistul recunoaște că îi este greu să aleagă doar câteva.

„De fiecare dată când venim la Big Little Festival negociem ce să facem întâi. Fiica vrea la joacă, eu parcă m-aș odihni la umbra unui copac, cuiva îi e foame, altcineva vrea să vadă un spectacol de teatru și așa ajungem să le facem pe toate, în puținul timp pe care-l am până urc pe scenă.

Bineînțeles, trec și pe la colegii mei, la studioul HaHaHa Production, acolo unde oricine poate cânta și poate să-și înregistreze refrenul preferat. Și anul acesta, la fel ca anul trecut, o să împart scena cu trei familii norocoase care, în joacă, îmi vor fi backing vocals. Îmi place mult tot acest joc în care adulții și copiii sunt de la egal la egal, cu aceleași emoții și aceeași energie de a te bucura cât mai mult de timpul petrecut împreună”, adaugă el.

Artistul va încheia festivalul cu un concert desfășurat duminică, 23 august, în timp ce Vama va cânta în data de 21 august și Andra sâmbătă, 22 august.

Big Little Festival e locul în care construim vise

Tărâmul jocurilor, tabăra de muzica, zona de povești și spectacole, concerte din plin, zona de gaming, influenceri, laboratorul de creație și știință, parcul gonflabil, demonstrații de rugby susținute împreună cu Sportul Studențesc și Caravana ProRugby, Nerf Arena, baloane de săpun, spectacole de magie, escaladă, ateliere diverse, vânătoare de comori, disco, karaoke și multe altele așteaptă familiile la joacă și aventură, pe domeniul Palatului Mogoșoaia. Cu un program foarte încărcat în studio, la înregistrări, emisiuni și concerte, Smiley știe cât de important este timpul petrecut în familie. Cum compensează, ca tată, perioadele aglomerate pe plan profesional?

„Mergem la Big Little Festival. Și, cât suntem lângă ei, suntem cu adevărat cu ei: povestim, citim, cântăm, spunem povești, ne jucăm. Ce tată de fată nu a avut măcar o dată ojă pe unghii sau părul aranjat și prins cu moațe? Sau ce mamă de băiat n-a jucat fotbal în casă, n-a făcut curse de mașini sau n-a învățat jucătorii din echipa preferată de fotbal a copilului? Poate că noi, părinții, abia așteptăm să ne jucăm din nou, ar trebui să nu uităm să facem asta niciodată pentru copii, dar și pentru sufletele noastre“, mai spune Smiley.

Antidot pentru caniculă: umbră, răcoare și distracție

În afară de concerte, familiile se bucură de un weekend plin de joacă și experiențe pentru toate vârstele, într-un cadru verde, cu pădure, umbră și numeroase zone de relaxare – combinația perfectă pentru zilele fierbinți de vară.

Cele 12 hectare de verdeață și pădure se transformă într-o adevărată oază de răcoare, unde participanții pot scăpa de canicula din oraș și se pot bucura, în același timp, de un weekend plin de aventuri pentru cei mici și cei mari. Pentru ca zilele caniculare să fie cât mai confortabile, organizatorii au pregătit două zone speciale de răcorire, în care sunt amplasate ventilatoare de mari dimensiuni, numeroase zone umbrite, spații de relaxare, pufi și hamace și un food court pentru toate gusturile.

Accesul la Big Little Festival este permis pe baza biletului de intrare pentru fiecare zi de festival (21, 22 23 august), sau pe baza abonamentului pentru toate cele trei zile, acestea putând fi achiziționate online, pe https://bilete.biglittlefestival.com/event/big-little-festival-2026.

Cei care aleg să achiziționeze un abonament VIP, în valoare de 180 de lei pentru toate cele trei zile, au acces prioritar la activități, locuri în fața scenei principale și intră automat în cursa pentru marele premiu: un automobil super hybrid BYD Dolphin G DM-i.

Big Little Festival este organizat de Flying Elephant, HaHaHa Production și 360 Revolution. Programul detaliat pe zile și zone de agrement, precum și alte informații utile se găsesc pe site-ul https://biglittlefestival.com/ și pe conturile de social media ale evenimentului.

Obiecte interzise și obiecte permise la Big Little Festival

Este interzis accesul cu: recipiente din sticlă (inclusiv sticle de parfum sau deodorante), produse cosmetice inflamabile, cutii de băutură (can), animale de companie (cu excepția celor de asistență), conserve, artificii și materiale pirotehnice, laser pointer, spray-uri tip aerosol și recipiente sub presiune, cu excepția produselor medicale autorizate, bannere susținute de bețe, scaune, cuțite, arme, obiecte contondente, lanțuri, mâncare sau băuturi, umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

De asemenea, este interzis consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare. Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

Este permis accesul cu: aparate de fotografiat compacte, brichete, camere GoPro, selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare), baterii externe, biberoane, mâncare pentru bebeluși, cremă de plajă, produse repelente împotriva țânțarilor sub formă de cremă, loțiune, roll-on sau pulverizator mecanic, în recipiente din plastic de maximum 150 ml, în ambalajul original.