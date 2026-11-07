Îi datorează viața soției. Ferguson: „Dacă nu era ea, ar fi fost finalul”

Unul dintre cei mai eleganți antrenori din istoria fotbalului, Sir Alex Ferguson (84 de ani), a povestit mai multe despre un episod delicat din viața sa, petrecut în urmă cu opt ani, când a suferit o hemoragie cerebrală, iar soția sa i-a salvat viața.

Sir Alex Ferguson, unul dintre cei mai eleganți antrenori din istoria fotbalului Foto: EPA

Ziua de 5 mai 2018 putea să-i fie fatidică lui Ferguson, după cum el însuși povestește. „Totul a început să se întunece, în jurul orei 7 dimineaţa. Atunci m-am trezit, cuprins de o durere de cap teribilă, care mă ţinuse treaz aproape toată noaptea şi m-am prăbuşit imediat pe un suport de pantofi. Mi-am recăpătat cunoştinţa, abia 24 de ore mai târziu, când m-am trezit la Spitalul Regal Salford”, rememorează Ferguson, înainte de a adăuga că „între 75 şi 85% dintre persoanele de peste 60 de ani, care suferă un incident ca al meu, mor din cauza lui”. Pentru Ferguson, însă, salvarea a venit de la soţia sa, Cathy, notează „The Times”, citând noua carte a fostului mare tehnician al lui Manchester United, „Jocurile vieții mele”.

„A însemnat mai mult pentru mine, decât orice am trăit vreodată”

„Am supravieţuit pentru că soţia mea era jos când a auzit toţi pantofii căzând de pe suportul de pantofi pe podeaua de sus. Dacă nu ar fi fost acolo, «Arbitrul din Rai» ar fi putut fluiera finalul pentru mine”, mărturisește marele antrenor, care a avut o convalescență lungă, „chiar dureroasă, fără vin roşu”, culminând cu mult aşteptata sa revenire în tribunele de pe Old Trafford, pe 22 septembrie. „Primirea pe care am avut-o din partea fanilor de pe Old Trafford în acea zi a însemnat mai mult pentru mine, decât orice am trăit vreodată - mai mult decât atunci când am fost la Aberdeen după victoria noastră în Cupa Cupelor, mai mult decât în ​​timpul diferitelor parade sub confetti, când conduceam United şi chiar mai mult decât la sfârşitul ultimului meci din cariera mea. Am simţit că sunt primit înapoi din morţi”, a concluzionat Ferguson, care se retrăsese de cinci ani -după ce câştigase 38 de trofee în cei 26 de ani în fruntea echipei United-, în momentul în care a suferit o hemoragie cerebrală, la vârsta de 76 de ani. De numele său se leagă un număr impresionant de trofee, printre care 13 titluri de campion în Premier League, patru cupe ale Ligii Angliei, cinci Cupe și 10 Supercupe ale Angliei și două Ligi ale Campionilor cucerite, toate alături de United, acolo unde a adunat un număr impresionant de meciuri, 1499.