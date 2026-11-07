 Îi datorează viața soției. Ferguson: „Dacă nu era ea, ar fi fost finalul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Îi datorează viața soției. Ferguson: „Dacă nu era ea, ar fi fost finalul”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Unul dintre cei mai eleganți antrenori din istoria fotbalului, Sir Alex Ferguson (84 de ani), a povestit mai multe despre un episod delicat din viața sa, petrecut în urmă cu opt ani, când a suferit o hemoragie cerebrală, iar soția sa i-a salvat viața. 

Sir Alex Ferguson, unul dintre cei mai eleganți antrenori din istoria fotbalului
Sir Alex Ferguson, unul dintre cei mai eleganți antrenori din istoria fotbalului Foto: EPA

Ziua de 5 mai 2018 putea să-i fie fatidică lui Ferguson, după cum el însuși povestește. „Totul a început să se întunece, în jurul orei 7 dimineaţa. Atunci m-am trezit, cuprins de o durere de cap teribilă, care mă ţinuse treaz aproape toată noaptea şi m-am prăbuşit imediat pe un suport de pantofi. Mi-am recăpătat cunoştinţa, abia 24 de ore mai târziu, când m-am trezit la Spitalul Regal Salford”, rememorează Ferguson, înainte de a adăuga că „între 75 şi 85% dintre persoanele de peste 60 de ani, care suferă un incident ca al meu, mor din cauza lui”. Pentru Ferguson, însă, salvarea a venit de la soţia sa, Cathy, notează „The Times”, citând noua carte a fostului mare tehnician al lui Manchester United, „Jocurile vieții mele”. 

„A însemnat mai mult pentru mine, decât orice am trăit vreodată”

„Am supravieţuit pentru că soţia mea era jos când a auzit toţi pantofii căzând de pe suportul de pantofi pe podeaua de sus. Dacă nu ar fi fost acolo, «Arbitrul din Rai» ar fi putut fluiera finalul pentru mine”, mărturisește marele antrenor, care a avut o convalescență lungă, „chiar dureroasă, fără vin roşu”, culminând cu mult aşteptata sa revenire în tribunele de pe Old Trafford, pe 22 septembrie. „Primirea pe care am avut-o din partea fanilor de pe Old Trafford în acea zi a însemnat mai mult pentru mine, decât orice am trăit vreodată - mai mult decât atunci când am fost la Aberdeen după victoria noastră în Cupa Cupelor, mai mult decât în ​​timpul diferitelor parade sub confetti, când conduceam United şi chiar mai mult decât la sfârşitul ultimului meci din cariera mea. Am simţit că sunt primit înapoi din morţi”, a concluzionat Ferguson, care se retrăsese de cinci ani -după ce câştigase 38 de trofee în cei 26 de ani în fruntea echipei United-, în momentul în care a suferit o hemoragie cerebrală, la vârsta de 76 de ani. De numele său se leagă un număr impresionant de trofee, printre care 13 titluri de campion în Premier League, patru cupe ale Ligii Angliei, cinci Cupe și 10 Supercupe ale Angliei și două Ligi ale Campionilor cucerite, toate alături de United, acolo unde a adunat un număr impresionant de meciuri, 1499. 

Ghid de cumpărături

horia brenciu si tudor chirila jpg
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat” PrimeTime
Ramona Badescu, foto Instagram jpg
Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă! PrimeTime
image
Noi detalii în cazul camerelor ascunse în prizele unei cabane din Sibiu, descoperite de o creatoare de conținut: „Nu ne-am gândit nicio secundă” adevarul.ro
image
Cronica unui spital zguduit de scandaluri. Șpăgi pentru angajări, concursuri aranjate și medicamente scoase din circuit adevarul.ro

Parteneri

image
Cum a devenit Sorana Cîrstea apropiată de Dan Șucu și Rapid! www.fanatik.ro
image
Produsul de pe raft pe care un angajat de supermarket nu îl cumpără niciodată observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?” www.gandul.ro
image
Guvernul pregătește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie. Ce măsuri sunt anunțate www.wowbiz.ro
image
Pescobar s-a însurat cu aleasa inimii sale, Lavinia Lorena. Cum și-a făcut apariția soția afaceristului în ziua cea mare www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe playtech.ro
image
Cum a fost Laurențiu Reghecampf dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali www.fanatik.ro
image
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Nu se mai retrage? Anunțul Soranei Cîrstea, după un an senzațional în tenis Alte sporturi
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sorana Cîrstea, final de drum? Ce a făcut la probabil ultimul său turneu Alte sporturi
Cristi Chivu (EPA) jpg
„Valuri” la Interul lui Chivu: ce se întâmplă cu echipa antrenorului român Fotbal internațional
Universitatea Craiova Egnatia, Conference League (Sportpictures) jpg
Se vede primăvara europeană! Craiova, „tun” financiar în Conference League Fotbal internațional
jesus de miguel jpg
Cauza morții lui Jesús de Miguel, stabilită de medici. Ce au descoperit legiștii după tragedia de pe teren Fotbal internațional
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Veste-șoc în fotbal! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei Fotbal internațional
Jesus de Miguel
Partenera și fiica lui Jesús de Miguel se aflau în tribune în momentul tragediei de pe teren. Fotbalistul a murit la doar 30 de ani Fotbal internațional
image png
Dezvăluiri sfâșietoare din vestiar! Portarul care l-a lovit pe Jesus de Miguel trece prin momente cumplite Fotbal internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net