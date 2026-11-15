Adina Buzatu, recomandări pentru garderoba anului 2026. Ce culoare revine în tendințe și cum poate fi purtată

Creatoarea de modă masculină Adina Buzatu a venit cu o recomandare în materie de stil, vorbind despre revenirea unei culori în tendințele modei din 2026. Pe rețelele de socializare, vedeta a explicat de ce movul este considerat „noul negru” și a povestit câteva detalii interesante despre istoria acestei nuanțe.

Adina Buzatu. Foto: Facebook

„Movul este noul negru! Și are o istorie mult mai spectaculoasă decât ai crede.

În Antichitate, purpura era una dintre cele mai scumpe culori din lume. Obținută printr-un proces extrem de laborios, din moluște marine, era asociată cu împărații, nobilii, bogăția și puterea. Un adevărat simbol al statutului social!”, a scris Adina Buzatu pe Facebook.

Movul, una dintre culorile în tendințe în 2026

Creatoarea de modă spune că movul revine în tendințele anului 2026 și se remarcă prin eleganță, rafinament și personalitate. Nici nuanțele derivate nu lipsesc din propunerile vestimentare, acestea putând fi integrate atât în garderoba feminină, cât și în cea masculină.

„Astăzi, movul revine spectaculos în tendințele modei din 2026. Este o culoare elegantă, rafinată și plină de personalitate, care nu și-a pierdut niciodată farmecul. De la mov regal, violet și ametist până la prună, aubergine și lila, nuanțele de mov își găsesc locul atât în garderoba feminină, cât și în cea masculină.”

Cum recomandă Adina Buzatu să fie purtat movul

Adina Buzatu le încurajează pe femei să poarte mov cu încredere, indiferent dacă aleg rochii, costume, paltoane sau doar câteva accesorii în această nuanță. Creatoarea de modă a oferit și câteva sugestii de combinații cromatice pentru obținerea unor ținute elegante, dar și îndrăznețe.

„Fetelor, purtați mov! Alegeți costume, rochii elegante, paltoane, sacouri, piese tricotate, fuste midi sau accesorii statement.

Cum asortăm movul? Cu gri, bej, crem, camel, maro ciocolatiu sau negru, pentru ținute sofisticate. Îl putem combina și cu roșu, pentru asocieri cromatice îndrăznețe și moderne.

Nu trebuie să porți mov din cap până în picioare. Uneori, un singur detaliu poate transforma o ținută banală într-o apariție memorabilă.

Tu ai purta mov? Și cu ce culoare l-ai asorta?”