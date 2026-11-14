Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”

Adina Buzatu vine cu o serie de sfaturi pentru persoanele care folosesc prea mult parfum atunci când se află în spații publice. Creatoarea de modă atrage atenția că un miros plăcut poate deveni deranjant atunci când este prea intens și îi poate incomoda pe cei din jur.

Adina Buzatu, despre oamenii care exagerează cu parfumul Foto: Arhiva Click!

„Ți s-a întâmplat să nu poți sta lângă cineva pentru că miroase prea tare… a parfum? Și un miros plăcut poate deveni insuportabil atunci când exagerezi”, a scris Adina Buzatu în debutul postării publicate pe rețelele de socializare.

Adina Buzatu: „Cantitatea de parfum se ajustează în funcție de produs și de context”

Creatoarea de modă a prezentat și câteva recomandări pentru cei care vor să folosească parfumul într-un mod echilibrat, fără să îi deranjeze pe cei din jur. Aceasta a explicat că există câteva reguli de bun-simț de care ar trebui să țină cont atunci când aleg să poarte un anumit parfum.

„Cum folosești parfumul fără să-i sufoci pe ceilalți? Iată câteva reguli de bun-simț pentru aplicarea parfumului:

• Începe cu puțin. La un parfum intens, încearcă întâi 1–2 pulverizări. Cantitatea de parfum se ajustează în funcție de produs și de context.

• Nu confunda persistența parfumului cu intensitatea acestuia: vrei să dureze, nu să umple încăperea.

• Atenție la reaplicarea parfumului! Nasul se obișnuiește cu mirosul — fenomenul se numește adaptare olfactivă. Faptul că tu nu-l mai simți nu înseamnă că ceilalți nu-l simt.

• Ajustează cantitatea în funcție de activitățile zilei. În aer liber poți fi ceva mai generos; dacă îți petreci ziua într-o încăpere, aplică mai puțin. Un parfum puternic poate deveni copleșitor în spațiile închise.

Parfum bărbătesc, parfum de damă, parfum de zi sau parfum de seară, parfum de nișă sau parfum de lux: prețul nu justifică excesul.

Stilul personal, eleganța și bunele maniere se simt și în felul în care porți parfumul. Lasă o impresie bună, nu o cameră de aerisit.”

Ce spune vedeta despre bărbații care poartă aceleași modele de geci

Adina Buzatu a criticat tendința de a purta aceleași modele de geci, în special pe cele din fâș foarte lucios, pe care le consideră lipsite de originalitate și deloc elegante. Creatoarea de modă este de părere că nici măcar un articol vestimentar scump nu garantează un stil aparte, dacă ajunge să fie purtat de toată lumea.

„Nu mai purtați saci de gunoi! Nu mai purtați toți aceleași geci! O uniformă scumpă tot uniformă rămâne. Am obosit să vă văd în gecile acelea din fâș exagerat de lucios, care arată ca niște pungi de gunoi”, a transmis aceasta.

„Nu vă temeți de culori!”

În schimb, vedeta îi îndeamnă pe oameni să iasă din tipare și să aleagă modele care să le pună în valoare silueta și să se potrivească stilului personal. Mai mult, Adina Buzatu consideră că nuanțele îndrăznețe pot fi o alegere inspirată, inclusiv atunci când vine vorba despre articole vestimentare ușor de asortat.

„Nu vă temeți de culori! Oranj, albastru, bej, bleumarin sau chiar alb. O geacă într-o culoare interesantă poate fi surprinzător de versatilă, uneori chiar mai ușor de asortat decât una neagră”, a mai spus creatoarea de modă.