Adina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!”

Stilista Adina Buzatu îi îndeamnă pe români să renunțe la gecile „uniformă” care domină sezonul rece și să aleagă modele care le reflectă personalitatea și stilul propriu. Potrivit acesteia, o geacă de iarnă nu ar trebui să fie doar practică, ci și o piesă care completează ținuta și pune în valoare persoana care o poartă.

Gecile recomandate de Adina Buzatu Foto: instagram

Sfaturile stilistei

Adina Buzatu consideră că unul dintre marile avantaje ale gecilor realizate din materiale moderne și de bună calitate este confortul.

„Dacă stai în mașină cu ea, intri în mall sau vii la birou, nu te încingi și nu transpiri pe drum”, a punctat aceasta.

Adina Buzatu îi încurajează pe cei care își cumpără haine pentru sezonul rece să nu se limiteze la negru și să aibă curajul să aleagă culori care le avantajează fizionomia și stilul vestimentar.

„Fiți atenți, alegeți-vă geci cu personalitate și completați-vă ținutele cu ele. Fie că vorbim despre pufoaice dintr-un fâș fin, de calitate, ușoare, în nuanțe de oranj, bleumarin, albastru sau bej, important este să vă reprezinte”, a explicat Adina Buzatu.

În opinia sa, o alternativă inspirată pentru ținutele casual poate fi și jacheta din piele matlasată, care oferă atât confort termic, cât și un aspect modern. „Pielea va fi întotdeauna cool”, a afirmat Adina Buzatu.

Critica Adinei Buzatu

Totodată, stilistul a criticat tendința multor bărbați de a alege aceleași modele de geci lucioase, considerând că acestea uniformizează excesiv stilul vestimentar.

„Nu mai purtați saci de gunoi! Nu mai purtați toți aceleași geci! O uniformă scumpă tot uniformă rămâne. Am obosit să vă văd în gecile acelea din fâș exagerat de lucios, care arată ca niște pungi de gunoi”, a transmis aceasta.

Adina Buzatu recomandă alegerea unor geci adaptate conformației, cromaticii și stilului personal. „Nu vă temeți de culori! Oranj, albastru, bej, bleumarin sau chiar alb. O geacă într-o culoare interesantă poate fi surprinzător de versatilă, uneori chiar mai ușor de asortat decât una neagră”.

Hainele care nu trebuie să ajungă în mașina de spălat

Adina Buzatu a vorbit în trecut și despre hainele care nu ar trebui să fie curățate la mașină. Printre piesele vestimentare pe care designer-ul le consideră nepotrivite cu spălarea automată se numără sacourile și costumele clasice. Potrivit acesteia, articolele cu structură interioară își pot pierde forma în urma unui ciclu de spălare.

„Ține minte: dacă ceva încape în mașina de spălat, nu înseamnă că trebuie să ajungă acolo”, le-a transmis aceasta urmăritorilor săi din mediul online.

Adina Buzatu recomandă prudență și în cazul paltoanelor din lână cu căptușeală. „Costumele și paltoanele ajung la curățătorie sau, dacă nu sunt pătate efectiv, se curăță cu aburi, care sterilizează, reîmprospătează și sunt suficienți pentru a menține produsul într-o stare foarte bună”, a explicat aceasta.