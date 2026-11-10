 Adina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoAdina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Stilista Adina Buzatu îi îndeamnă pe români să renunțe la gecile „uniformă” care domină sezonul rece și să aleagă modele care le reflectă personalitatea și stilul propriu. Potrivit acesteia, o geacă de iarnă nu ar trebui să fie doar practică, ci și o piesă care completează ținuta și pune în valoare persoana care o poartă.

Gecile recomandate de Adina Buzatu
Gecile recomandate de Adina Buzatu Foto: instagram

Sfaturile stilistei

Adina Buzatu consideră că unul dintre marile avantaje ale gecilor realizate din materiale moderne și de bună calitate este confortul.

„Dacă stai în mașină cu ea, intri în mall sau vii la birou, nu te încingi și nu transpiri pe drum”, a punctat aceasta.

Adina Buzatu îi încurajează pe cei care își cumpără haine pentru sezonul rece să nu se limiteze la negru și să aibă curajul să aleagă culori care le avantajează fizionomia și stilul vestimentar. 

„Fiți atenți, alegeți-vă geci cu personalitate și completați-vă ținutele cu ele. Fie că vorbim despre pufoaice dintr-un fâș fin, de calitate, ușoare, în nuanțe de oranj, bleumarin, albastru sau bej, important este să vă reprezinte”, a explicat Adina Buzatu.

În opinia sa, o alternativă inspirată pentru ținutele casual poate fi și jacheta din piele matlasată, care oferă atât confort termic, cât și un aspect modern. „Pielea va fi întotdeauna cool”, a afirmat Adina Buzatu.

Critica Adinei Buzatu

Totodată, stilistul a criticat tendința multor bărbați de a alege aceleași modele de geci lucioase, considerând că acestea uniformizează excesiv stilul vestimentar.

„Nu mai purtați saci de gunoi! Nu mai purtați toți aceleași geci! O uniformă scumpă tot uniformă rămâne. Am obosit să vă văd în gecile acelea din fâș exagerat de lucios, care arată ca niște pungi de gunoi”, a transmis aceasta.

Adina Buzatu recomandă alegerea unor geci adaptate conformației, cromaticii și stilului personal. „Nu vă temeți de culori! Oranj, albastru, bej, bleumarin sau chiar alb. O geacă într-o culoare interesantă poate fi surprinzător de versatilă, uneori chiar mai ușor de asortat decât una neagră”.

Hainele care nu trebuie să ajungă în mașina de spălat

Adina Buzatu a vorbit în trecut și despre hainele care nu ar trebui să fie curățate la mașină. Printre piesele vestimentare pe care designer-ul le consideră nepotrivite cu spălarea automată se numără sacourile și costumele clasice. Potrivit acesteia, articolele cu structură interioară își pot pierde forma în urma unui ciclu de spălare.

„Ține minte: dacă ceva încape în mașina de spălat, nu înseamnă că trebuie să ajungă acolo”, le-a transmis aceasta urmăritorilor săi din mediul online.

Adina Buzatu recomandă prudență și în cazul paltoanelor din lână cu căptușeală. „Costumele și paltoanele ajung la curățătorie sau, dacă nu sunt pătate efectiv, se curăță cu aburi, care sterilizează, reîmprospătează și sunt suficienți pentru a menține produsul într-o stare foarte bună”, a explicat aceasta.

Ghid de cumpărături

mitica dragomir pescobar jpg
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică Vedete românești
Dana Săvuică și fiica sa jpg
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc” Vedete românești
image
Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală începând de astăzi. Pasagerii trebuie să ajungă mai devreme la aeroport adevarul.ro
image
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce pedeapsă riscă adevarul.ro

Parteneri

image
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață” www.fanatik.ro
image
Martor la carnagiul de pe autostrada Trakia: "Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic" observatornews.ro
image
23.155 km fără oprire, în 24 de ore și 24 de minute: Zborul de test al Airbus A350-1000ULR doboară oficial recordul mondial Guinness www.antena3.ro
image
La 70 de ani, ducea o viață sedentară, dar a început să meargă pe jos de 3 ori pe săptămână. Ce s-a întâmplat după fix un an www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a cumpărat icoane de la Gigi Becali. Cât a putut plăti miliardarul as.ro
image
Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile playtech.ro
image
Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…” www.fanatik.ro
image
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
Dustin Hoffman Profimedia jpg
Dustin Hoffman s-a trezit cu pistolul la tâmplă când se afla în pat cu o femeie căsătorită. „Urma să mor!” Vedete internaționale
Mircea Lucescu tricolor jpg
Ce au moștenit soția și fiul lui Mircea Lucescu după moartea antrenorului. Afaceri și proprietăți de milioane de euro Vedete românești
Mirela Retegan jpg
FotoSuma impresionantă scoasă din buzunar de Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Vreau o țară ca afară” Vedete românești
image png
FotoCum au fost surprinși Elisabeta Lipă și soțul ei în avion. Povestea de dragoste care durează de 41 de ani: „Iubirea se păstrează în gesturi mici” Vedete românești
banner viorica dancila jpg
#Exclusiv Click!
Viorica Dăncilă, despre experiența de premier și prejudecățile cu care s-a confruntat: „Când o femeie cade, societatea o judecă” Vedete românești
Dana Săvuică și fiica sa jpg
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc” Vedete românești
Russell Brand, Katy Perry foto Profimedia jpg
Katy Perry era în încăpere când Russell Brand a abuzat sexual pe cineva? Cântăreața se pregătește să spună adevărul despre mariajul lor „întunecat” Vedete internaționale
ramona gabor instagram jpg
VideoRamona Gabor, surpriză romantică în Dubai! A primit un buchet uriaș de trandafiri roșii. Are vedeta un nou iubit? Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Jean Paler a suferit încă un AVC actualitate.net