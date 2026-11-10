Ce obiceiuri are Răzvan Fodor în fiecare toamnă: „Cică sunt haios când sunt chinuit!” Puțini știau asta despre actor

În timp ce toamna aduce pentru mulți doar plimbări romantice printre frunze galbene și cafele băute la căldură, în curtea familiei Fodor sezonul rece înseamnă o veritabilă mobilizare de forțe.

Răzvan Fodor, surprinzător în sezonul de toamnă Foto: Instagram

Răzvan Fodor a demonstrat din nou că nu se dă în lături de la nicio corvoadă casnică, asumându-și rolul de gospodar desăvârșit. De la coptul legumelor și borcanele de murături, până la grija trandafirilor și instalațiile de irigații, artistul a tras din greu pentru a pune proprietatea la punct. Răsplata venită din partea soției sale, Irina Fodor, a fost însă una neașteptată și plină de haz, stârnind hohote de râs în rândul fanilor de pe rețelele de socializare.

Munca de la curte, transformată în material de comedie pe internet

Sătul de imaginile idilice de toamnă care împânzesc internetul, Răzvan Fodor a ținut să arate realitatea dură, dar amuzantă, din spatele unei gospodării îngrijite impecabil. Fostul solist s-a declarat un adevărat stâlp al căminului, ocupându-se de absolut toate detaliile tehnice și gastronomice ale sezonului:

„Toamna, unii admiră frunzele ruginii. Eu am treabă, fraților! Pun murături, coc legume pentru zacuscă, mut flori, pregătesc aspersoarele de iarnă, mă preocup de soarta trandafirilor… Practic, țin gospodăria în viață!”, a mărturisit prezentatorul TV.

Deși lista sarcinilor este interminabilă și presupune efort fizic considerabil, Răzvan a explicat că nu își dorea recunoaștere națională sau premii speciale, ci doar o vorbă caldă de încurajare din partea partenerei sale de viață.

Irina Fodor l-a filmat în plin efort: „Cică sunt haios când sunt chinuit!”

Așteptările sale au fost însă spulberate rapid de umorul Irinei. Prezentatoarea de la Asia Express a profitat de ipostazele de „chin” ale soțului său pentru a crea conținut pe rețelele sociale, ignorând micile doleanțe romantice ale acestuia:

„Și nu cer statuie. Nu cer diplomă. Dar un: «Bravo, iubirea mea, ce gospodar ești!» sau un: «Fodorică, ce m-aș face fără tine?» Ei bine, ea ce face? Miștouri. Și un reel. Că cică sunt haios când sunt chinuit”, a adăugat amuzat Răzvan Fodor.

Concluzia a fost evidentă: talentul său de grădinar și efortul de a proteja florile și grădina înainte de primul îngheț au devenit sursă directă de amuzament pentru Irina, care a preferat să îl surprindă în plină acțiune pentru a arăta comunității online cât de muncitor este soțul ei când vine vorba de treburile casei.