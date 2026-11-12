 Care e secretul pachetelor de mușchi ale lui Florian Munteanu? Cum îl tratează mama statului din Creed II la ea la cabinet?
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Care e secretul pachetelor de mușchi ale lui Florian Munteanu? Cum îl tratează mama statului din Creed II la ea la cabinet?

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Mama starului din „Creed II”, Florian Munteanu a făcut dezvăluiri, într-un interviu emoționant acordat împreună cu fiul ei celebru pentru Click!, despre copilăria, dar și evoluția actorului român născut în Germania de la ringul de box pe marile ecrane de la Hollywood, alături de Sylvester Stallone și Michael B. Jordan. Am aflat care este, de fapt, secretul pachetelor de mușchi ale românului, ajuns faimos la Hollywood! Urmărește interviul video de mai jos!

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