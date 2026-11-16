 Laurette, mesaj de pe patul de spital după o nouă operație. Ce a dezvăluit despre starea sa de sănătate
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Laurette, mesaj de pe patul de spital după o nouă operație. Ce a dezvăluit despre starea sa de sănătate

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Laurette a fost supusă la o nouă intervenție chirurgicală. Sexy mulatra își ține fanii la curent cu starea ei de sănătate, așa că imediat după ce a ieșit din sala de operație a dezvăluit cum se simte. Ce procedură are de făcut pe mai departe.

Laurette
Laurette Foto: Instagram

Vedeta trece prin momente dificile din cauza infecției care continuă să reapară la picior. Aceasta a ajuns din nou pe mâna chirurgilor și a reușit să treacă cu bine și de acest obstacol.

Cum se simte Laurette după ultima operație

Duminică, 15 noiembrie, Laurette a ajuns din nou pe mâna chirurgilor. De un an și jumătate ea a fost supusă mai multor intervenții din cauza infecțiilor provocate în urma unei proceduri estetice efectuate în urmă cu mai mulți ani. Deși spitalul i-a devenit o a doua casă, ea a avut și de data aceasta emoții.

După ce s-a trezit din anestezie, mulatra a făcut dezvăluiri de pe patul de spital și a transmis un nou mesaj pentru fanii ei. Laurette i-a mulțumit medicului care s-a ocupat de ea și a afirmat că în tot acest timp a avut parte de susținerea celor apropiați. De asemenea, vedeta a afirmat că este bine.

„Vreau să le mulțumesc din suflet medicilor pentru toată atenția, grija și susținerea pe care mi le oferă de fiecare dată, dar și pentru răbdarea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui dificil proces de recuperare.

Sunt bine și vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare, pentru susținere și, mai ales, pentru rugăciunile voastre. Să știți că au însemnat enorm pentru mine și m-au ajutat mai mult decât vă puteți imagina”, a declarat Laurette.

Ce o așteaptă pe vedetă în viitorul apropiat

Recent, Laurette a dezvăluit că încă nu și-a recăpătat mobilitatea și merge cu greu, însă este optimistă și crede că totul va fi bine abia la primăvară. Având în vedere că a fost supusă unei noi operații, ea va trebui să aibă o perioadă lungă de recuperare.

„Sper și îmi doresc din tot sufletul ca această perioadă să rămână cât mai curând în urmă, să mă pot întoarce la viața mea de dinainte, să merg din nou fără durere și să-mi recapăt libertatea.

Poate că această încercare m-a schimbat pentru totdeauna, dar îmi doresc să ies din ea mai curajoasă, mai puternică și cu și mai multă credință în Dumnezeu. Un pas pe rând, cu răbdare, credință și speranță”, a declarat Laurette.

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