Mesajul pe care Phil Collins i l-a transmis, printre lacrimi, fiicei sale, când a fost introdus în Rock & Roll Hall of Fame

Momente emoționante pentru legendarul Phil Collins! Artistul a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame pentru cariera sa muzicală solo, iar ceremonia de la Los Angeles a fost marcată de lacrimi, declarații sincere și un mesaj plin de iubire adresat celor cinci copii ai săi.

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În vârstă de 75 de ani, Phil Collins nu și-a ascuns emoția și a recunoscut că, de-a lungul anilor, nu le-a oferit întotdeauna copiilor săi o copilărie ușoară. Cu vocea încărcată de sentimente, artistul le-a transmis un mesaj profund, în care dragostea și regretul s-au împletit. Alături de el, pe covorul roșu, s-a aflat și fiica sa, Lily Collins, celebra actriță din serialul „Emily in Paris”.

„Sunt cu toții incredibil de talentați și le-am făcut viața destul de dificilă în timp ce creșteau. Îi iubesc! Vă iubesc enorm!”, a mărturisit muzicianul, într-un moment emoționant.

Cuvintele sale au căpătat o semnificație aparte în prezența lui Lily, fiica lui de 37 de ani, care i-a fost alături la eveniment. Cei doi au atras toate privirile pe covorul roșu, actrița impresionând într-o pereche de pantaloni din piele roșie, în timp ce tatăl său a avut nevoie de sprijinul a două bastoane pentru a se deplasa.

Distincția primită reprezintă o nouă recunoaștere importantă pentru Phil Collins. Artistul fusese deja inclus în Rock & Roll Hall of Fame în 2010, alături de colegii săi din trupa Genesis, însă de această dată onoarea îi revine pentru cariera lui solo.

Ceremonia a fost cu atât mai specială cu cât Phil Collins nu a mai urcat pe scenă pentru un concert din 2022, din cauza problemelor de sănătate. Cu toate acestea, vedeta a lăsat să se înțeleagă că nu și-a spus ultimul cuvânt în muzică.

„Nu ați auzit încă ultimul lucru de la mine. Vă promit asta!”, a declarat el, stârnind speranța fanilor că ar putea reveni, într-o formă sau alta, în lumea muzicii.

Un alt moment emoționant al discursului a fost cel în care Phil Collins i-a mulțumit asistentei sale, despre care a spus că i-a salvat viața. Aceasta l-a ajutat să conștientizeze cât de mult îi afectau sănătatea anumite obiceiuri și ce schimbări trebuia să facă.

„Nu glumesc când spun că, fără ea, nu aș mai fi aici. Aș fi într-o cutie sub pământ”, a mărturisit artistul. Totodată, el a spus că acum se simte bine.

Phil Collins le-a mulțumit și celor care i-au marcat parcursul profesional, printre care managerul Tony Smith, fondatorii Atlantic Records, Ahmet și Nesuhi Ertegun, dar și Richard Branson. Nu le-a uitat nici pe cele trei foste soții, cărora le-a mulțumit pentru dragostea oferită de-a lungul anilor și pentru cei cinci copii pe care îi au împreună.