 Nick Rădoi, primele declarații după moartea Mădălinei Apostol: „Am reușit să zâmbesc din nou”. Nepoata lui își petrece luna de miere în Mexic
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Nick Rădoi, primele declarații după moartea Mădălinei Apostol: „Am reușit să zâmbesc din nou”. Nepoata lui își petrece luna de miere în Mexic

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Nici Rădoi a reușit să zâmbească din nou la nunta nepoatei sale dragi, Naomi. Milionarul i-a invitat pe miri să petreacă luna de miere alături de el în  Mexic. Iată ce a declarat Rădoi, pentru Click!, la două luni de la moartea Mădălinei Apostol. 

Nick Rădoi, la nunta nepoatei lui, Naomi
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Nick Rădoi, la nunta nepoatei lui, Naomi Foto: Click!

Nick Rădoi a primit una dintre cele mai dure lovituri ale vieții când a aflat că fosta lui parteneră de viață  Mădălina Apostol s-a sinucis. Deși suferă de cancer, care a recidivat, Rădoi a venit în România la înmormântarea Mădălinei, fiind distrus. 

Nick Rădoi și-a invitat nepoata să petreacă luna de miere la reședința lui din Mexic 

La două luni de la tragica dispariție a Mădălinei, milionarul a reușit să zâmbească din nou, zilele trecute, la nunta nepoatei sale Naomi, fiica fratelui său cel mijlociu. 

Nick Rădoi a dezvăluit, în exclusivitate pentru Click!, că mirii își petrec luna de miere chiar la reședința lui din Mexic, acolo unde milionarul s-a retras în ultima perioadă pentru a se trata de cancer. 

„Mă bucur pentru că am reușit și eu să zâmbesc după atâta timp și m-am bucurat din tot sufletul alături de nepoata mea care și-a ales un băiat extraordinar, care îmi place, e foarte inteligent, este inginer. 

Nepoata mea e doctor și sunt fericit că, după nuntă, ei s-au decis să vină aici în Vallarta (Mexic) unde stau eu acum și să petreacă luna de miere alături de mine.  

Va fi o lună de miere de neuitat, pentru că Naomi mă are și pe mine aici și mă bucur enorm de mult să fiu cu ei. O să fac orice ca să fie pentru ei cel mai fericit moment din viața lor. Naomi este fata fratelui meu cel mijlociu. Suntem  toți din familie acum aici, strânși în jurul mesei. 

Eu și fratele meu ne-am dorit ca ea să-și găsească un bărbat care să fie ok și acest bărbat este Patrick. Ne bucurăm că a venit în familia noastră!”, a declarat Nick Rădoi, în exclusivitate pentru Click!

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Foto: Facebook

Nick Rădoi, alături de familia Mădălinei Apostol 

Mădălina Apostol, fosta parteneră de viață a lui Nick Rădoi, s-a stins din viață la vârsta de 41 de ani, în urmă cu două luni. Aceasta a fost găsită fără suflare în baie, la jumătatea lunii septembrie.

Nick Rădoi a fost prezent la înmormântarea Mădălinei Apostol, acolo unde a fost un sprijin moral pentru mama ei îndurerată și copiii acesteia. 

Tony, băiatul cel mic al Mădălinei Apostol a făcut dezvăluiri despre persoanele care îi sunt alături în această perioadă dificilă, în care trebuie să se obișnuiască cu lipsa mamei sale, iar printre ei s-a numărat și Nick Rădoi.

„Perioada este foarte, foarte grea, mai grea decât mă așteptam. Parcă a fost mai bine, mai ok în primele zile atunci. Au fost foarte mulți oameni, ai văzut câți oameni erau, iar acum nu mai e nimeni. Mai sunt zero oameni.

 Adică zero... Mai este Cătălin, desigur, Nick și atât, cam atât. Și sora mea este lângă mine. Tatăl meu, da, și el, dar el este mai mult alături de fratele meu, că nu stăm împreună. Eu locuiesc singur momentan”, a spus Tony Apostol, pentru Spynews.ro.

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