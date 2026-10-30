Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă

Mioara Rotaru, mama Mădălinei Apostol, a vorbit pentru prima dată despre ultimele momente în care a ținut legătura cu fiica sa. Femeia susține că nu a știut cât de gravă era starea acesteia, după ce Mădălina i-a cerut, printr-un mesaj, să nu spună nimănui că este bolnavă. De atunci, comunicarea dintre ele a devenit tot mai rară, iar mama nu a mai aflat aproape nimic despre viața fiicei sale.

Mama Mădălinei Apostol vorbește pentru prima dată după moartea fiicei sale Foto: Click!

Rămasă cu durerea pierderii, Mioara Rotaru își amintește de ultima întâlnire și de mesajele primite înainte ca legătura dintre ele să se întrerupă. Femeia mărturisește că nu a bănuit suferința prin care trecea Mădălina, care încerca să pară mereu zâmbitoare în fața celor din jur.

Mama Mădălinei Apostol spune că fiica sa i-a transmis, pe 26 mai, că este bolnavă și că nu dorește ca nimeni să afle acest lucru. Mioara Rotaru a ales să îi respecte dorința și nu a povestit nimănui despre mesajul primit. Ulterior, discuțiile dintre cele două au fost tot mai rare, iar femeia a rămas fără vești despre fiica sa.

„Mi-a scris pe WhatsApp să nu spun nimănui că este bolnavă. Atât. De atunci, eu nu mai știu nimic de fata mea. La spital am vorbit foarte rar cu ea, la mănăstire, la fel de rar. Am mai văzut-o doar într-o seară, la Mănăstirea Pancratius, când mi-a dat vesta ei, pentru că a spus că îmi este frig. De atunci nu am mai văzut-o. Nu a mai trecut pe la mine, nu am mai vorbit cu ea la telefon, nu mai știam nimic despre ea. Ea nu m-a sunat să-mi spună că vrea să-și ia viața.

Știa că eu sufăr cu inima. Cum putea să-mi spună mie așa ceva? Doar mi-a scris pe WhatsApp, pe 26 mai, două-trei cuvinte: că este bolnavă și că nu vrea ca ai ei copii să afle și nici nimeni altcineva. Atât. Punct.

Nu am spus nimic. Absolut nimic. Doar am tăcut, nu am spus nimic. Nu i-am reproșat nimic, nu am întrebat-o de ce, cum sau ce are, pentru că nu mai avea rost. I-am respectat dorința și atât. Pentru că, dacă le spuneam copiilor ei, ce rezolvam?”, a povestit Mioara Rotaru pentru Cancan.

Femeia a mărturisit că nu a știut de ce boală suferea fiica sa. Potrivit acesteia, Mădălina a fost foarte discretă în privința problemelor sale și a încercat să nu lase să se vadă prin ce trecea.

„Nu știam, de unde să știu? Ea a fost foarte, foarte secretoasă cu toată lumea. A suferit în interiorul ei, iar în fața celorlalți era zâmbitoare și spunea că nu are nimic. Eu, mama ei, nu am simțit. Vă dați seama? M-a înșelat și pe mine atitudinea ei.

Nu am mai vorbit cu ea decât atunci când a venit la mănăstire. A fost într-o seară, la Mănăstirea Pancratius, unde eram și eu cu alte fete. Ea era cu Cătălin Grozavu și cu fiul lui, Toni. Ne-am întâlnit întâmplător”, a mai spus mama Mădălinei Apostol.

Ultima întâlnire dintre mamă și fiică

Mioara Rotaru își amintește și acum de întâlnirea de la Mănăstirea Pancratius, unde Mădălina a observat că îi era frig și i-a oferit vesta pe care o avea la ea. Femeia spune că păstrează și astăzi acel obiect cu drag și că a sperat până în ultima clipă că fiica sa va reveni acasă.

„M-a întrebat: «Ce faci, mamă? Ți-e frig?». Apoi mi-a dat vesta pe care eu o port cu drag și acum. Atât. Așteptam să vină acasă, să ne vedem, să vorbim una, alta, dar nu a mai venit”.

În ceea ce privește bunurile lăsate în urmă de Mădălina, Mioara Rotaru spune că nu a fost niciodată interesată de partea materială. Femeia consideră că nimic nu poate compensa pierderea fiicei sale și mărturisește că duce o viață modestă, fără să își dorească luxul sau averi.

„Nu mă interesează. Habar nu am. Știți care este cea mai mare avere de pe pământ? Sufletul, credința, bunătatea, dragostea. Averea este trecătoare, mamaie. Și nu m-a interesat niciodată, nici nu mă interesează. Averea mea este în pământ. În rest, nu mă interesează nimic. Trăiesc modest, nu sunt o persoană care caută luxul. Fata mea a vrut să-mi ofere un confort mai bun, dar nu am vrut. Am toate lucrurile mele de bătrânețe, stau în cochilia mea și mă simt bine”.