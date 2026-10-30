 Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mama Mădălinei Apostol, dezvăluiri cutremurătoare după moartea fiicei sale. Ce i-a ascuns femeia până în ultima clipă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mioara Rotaru, mama Mădălinei Apostol, a vorbit pentru prima dată despre ultimele momente în care a ținut legătura cu fiica sa. Femeia susține că nu a știut cât de gravă era starea acesteia, după ce Mădălina i-a cerut, printr-un mesaj, să nu spună nimănui că este bolnavă. De atunci, comunicarea dintre ele a devenit tot mai rară, iar mama nu a mai aflat aproape nimic despre viața fiicei sale.

Mama Mădălinei Apostol vorbește pentru prima dată după moartea fiicei sale
Mama Mădălinei Apostol vorbește pentru prima dată după moartea fiicei sale Foto: Click!

Rămasă cu durerea pierderii, Mioara Rotaru își amintește de ultima întâlnire și de mesajele primite înainte ca legătura dintre ele să se întrerupă. Femeia mărturisește că nu a bănuit suferința prin care trecea Mădălina, care încerca să pară mereu zâmbitoare în fața celor din jur.

Mama Mădălinei Apostol spune că fiica sa i-a transmis, pe 26 mai, că este bolnavă și că nu dorește ca nimeni să afle acest lucru. Mioara Rotaru a ales să îi respecte dorința și nu a povestit nimănui despre mesajul primit. Ulterior, discuțiile dintre cele două au fost tot mai rare, iar femeia a rămas fără vești despre fiica sa.

„Mi-a scris pe WhatsApp să nu spun nimănui că este bolnavă. Atât. De atunci, eu nu mai știu nimic de fata mea. La spital am vorbit foarte rar cu ea, la mănăstire, la fel de rar. Am mai văzut-o doar într-o seară, la Mănăstirea Pancratius, când mi-a dat vesta ei, pentru că a spus că îmi este frig. De atunci nu am mai văzut-o. Nu a mai trecut pe la mine, nu am mai vorbit cu ea la telefon, nu mai știam nimic despre ea. Ea nu m-a sunat să-mi spună că vrea să-și ia viața.

Știa că eu sufăr cu inima. Cum putea să-mi spună mie așa ceva? Doar mi-a scris pe WhatsApp, pe 26 mai, două-trei cuvinte: că este bolnavă și că nu vrea ca ai ei copii să afle și nici nimeni altcineva. Atât. Punct.

Nu am spus nimic. Absolut nimic. Doar am tăcut, nu am spus nimic. Nu i-am reproșat nimic, nu am întrebat-o de ce, cum sau ce are, pentru că nu mai avea rost. I-am respectat dorința și atât. Pentru că, dacă le spuneam copiilor ei, ce rezolvam?”, a povestit Mioara Rotaru pentru Cancan.

Femeia a mărturisit că nu a știut de ce boală suferea fiica sa. Potrivit acesteia, Mădălina a fost foarte discretă în privința problemelor sale și a încercat să nu lase să se vadă prin ce trecea.

„Nu știam, de unde să știu? Ea a fost foarte, foarte secretoasă cu toată lumea. A suferit în interiorul ei, iar în fața celorlalți era zâmbitoare și spunea că nu are nimic. Eu, mama ei, nu am simțit. Vă dați seama? M-a înșelat și pe mine atitudinea ei.

Nu am mai vorbit cu ea decât atunci când a venit la mănăstire. A fost într-o seară, la Mănăstirea Pancratius, unde eram și eu cu alte fete. Ea era cu Cătălin Grozavu și cu fiul lui, Toni. Ne-am întâlnit întâmplător”, a mai spus mama Mădălinei Apostol.

Ultima întâlnire dintre mamă și fiică

Mioara Rotaru își amintește și acum de întâlnirea de la Mănăstirea Pancratius, unde Mădălina a observat că îi era frig și i-a oferit vesta pe care o avea la ea. Femeia spune că păstrează și astăzi acel obiect cu drag și că a sperat până în ultima clipă că fiica sa va reveni acasă.

„M-a întrebat: «Ce faci, mamă? Ți-e frig?». Apoi mi-a dat vesta pe care eu o port cu drag și acum. Atât. Așteptam să vină acasă, să ne vedem, să vorbim una, alta, dar nu a mai venit”.

În ceea ce privește bunurile lăsate în urmă de Mădălina, Mioara Rotaru spune că nu a fost niciodată interesată de partea materială. Femeia consideră că nimic nu poate compensa pierderea fiicei sale și mărturisește că duce o viață modestă, fără să își dorească luxul sau averi.

„Nu mă interesează. Habar nu am. Știți care este cea mai mare avere de pe pământ? Sufletul, credința, bunătatea, dragostea. Averea este trecătoare, mamaie. Și nu m-a interesat niciodată, nici nu mă interesează. Averea mea este în pământ. În rest, nu mă interesează nimic. Trăiesc modest, nu sunt o persoană care caută luxul. Fata mea a vrut să-mi ofere un confort mai bun, dar nu am vrut. Am toate lucrurile mele de bătrânețe, stau în cochilia mea și mă simt bine”.

Ghid de cumpărături

banner codruta filip cera mihailescu png
#Exclusiv Click!
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul” Vedete românești
image png
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva” Vedete românești
image
#Război în Ucraina
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral bun, dar sunt frustrați de anumite decizii venite de sus” adevarul.ro
image
Patrick Stewart, mărturisiri dureroase despre viața personală. Actorul regreta că și-a neglijat copiii pentru carieră: „Nu trece o zi fără să mă doară” adevarul.ro

Parteneri

image
Filip Stojilkovic, gest de neînțeles în momentul înlocuirii! Mai mulți fani ai Rapidului l-au înjurat www.fanatik.ro
image
Meseriaşii care primesc bani şi apoi dispar. Cum îşi pot recupera românii paguba observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales Cătălina, fosta soție a lui Gabi Balint. Cum arată la 52 de ani și din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
300.000 de euro, suma pentru care Alex Pașcanu ezită să prelungească înțelegerea cu Rapid! www.fanatik.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O femeie înțeleaptă care a transformat icrele de pește în lighioane: faceți cunoștință cu o vrăjitoare din Mesopotamia antică historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
30 octombrie 1938: Ziua în care americanii au aflat de la radio că extratereștrii au invadat Pământul historia.ro
banner kamara jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe voce frumoasă are Leon, fiul lui Kamara, care luptă cu o boală gravă! „Cântă și piesele lui Michael Jackson”. Cum se simte, după operații? Vedete românești
Andreea Bălan radiază de când Victor s-a întors acasă
#Exclusiv Click!
Andreea Bălan radiază de când Victor s-a întors acasă: „Iubirea schimbă tot”. De ce nu a plecat cu fetițele în vacanță Vedete românești
claudia patrascanu si gabi badalau
FotoGabi Bădălău, noi acuzații la adresa Claudiei Pătrășcanu. Spune că nu și-a putut lua fiul la București: „Nicolas a plâns” Vedete românești
banner operatii estetice jpg
#Exclusiv Click!
Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri” Vedete românești
image png
Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva” Vedete românești
Cheryl Cole foto Profimedia jpg
Face reclamă la un magazin alimentar, dar nu știe să deosebească ceapa de praz! Ce vedetă s-a făcut de râs? Vedete internaționale
banner codruta filip cera mihailescu png
#Exclusiv Click!
Secretele rochiei de infarct a Codruței Filip! A purtat artista lenjerie intimă? „Regret să dezamăgesc publicul” Vedete românești
image png
Ian McKellen, omagiu emoționant pentru Patrick Stewart după moartea actorului: „Era un om pe care te puteai baza” Vedete internaționale
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European actualitate.net