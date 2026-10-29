Apelul care ar putea schimba totul în cazul morții Mădălinei Apostol. Ce dezvăluiri a făcut Cătălin Grozavu despre tragedie

Noi detalii ies la iveală în cazul morții Mădălinei Apostol. Cătălin Grozavu, bărbatul alături de care bruneta are o fetiță, a vorbit despre un apel telefonic pe care aceasta l-ar fi făcut mamei sale cu aproximativ o săptămână înainte de tragedie. Informația a fost discutată în emisiunea „Dan Capatos Show”, iar potrivit declarațiilor lui Grozavu, familia ar fi aflat despre această conversație abia după moartea Mădălinei. Discuția ar fi fost păstrată secretă la rugămintea tinerei.

Ce a dezvăluit Cătălin Grozavu despre ultima discuție a Mădălinei Apostol cu mama ei Foto: Facebook

Cătălin Grozavu a explicat că mama Mădălinei nu ar fi povestit nimănui despre conversația avută cu fiica sa, respectând dorința acesteia. Bărbatul a precizat că nu consideră că femeia ar fi avut intenții rele și că nu poate fi învinovățită pentru faptul că a păstrat confidențialitatea discuției.

În cadrul emisiunii, acesta a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Mădălina Apostol, susținând că i-a fost alături și a încercat să o sprijine.

„Din păcate, a rugat-o pe mama ei să nu spună nimănui și n-a spus. Ea credea, probabil, că nu se ajunge aici. O fi zis: «Trebuie să fiu lângă fata mea, să nu spun exact, să nu spun la modul să vadă că sunt alături de ea». Nu poți acum să faci proces de intenție nici mamei. Cu siguranță n-a vrut așa ceva. Ea a zis să țină secretul, ca să fie confidenta ei, necrezând că se întâmplă asta. Eu, față de Dumnezeu și față de orice om, nu știu cine a fost mai apropiat. Eu am fost acolo, trup și suflet, cu absolut orice. N-a contat absolut nimic, niciun ban, nicio chestie, nimic”.

Când s-ar fi agravat problemele Mădălinei Apostol

În aceeași discuție, Raluca Podea, fostă prietenă a Mădălinei Apostol, a spus că bănuiește că aceasta s-ar fi confruntat cu probleme încă din 2018. Cătălin Grozavu a oferit însă o altă perspectivă asupra situației, explicând că, din punctul său de vedere, dificultățile s-ar fi accentuat mai ales în ultimii patru-cinci ani.

Acesta a amintit că, în 2018, vorbea cu Mădălina și nu observase probleme de amploarea celor despre care a discutat ulterior. Totodată, a descris-o ca pe o persoană care obișnuia să își păstreze suferințele pentru sine.

„Acum opt ani, cu siguranță nu era așa Mădălina. Problemele s-au agravat în ultimii ani. Dacă mă întrebi pe mine, în ultimii patru-cinci ani. În 2018, cu siguranță nu erau probleme de genul ăsta, pentru că noi vorbeam. Era un om care ținea foarte mult în ea. Probabil că asta e. Nu știu ce să zic. Toate lucrurile, când le ții atât de mult, la un moment dat explodează, să zic așa. Ea îmi spunea și mie: «Tu nu vezi că sunt cuminte? Vezi că fac tot ce ți-am promis?». Își dorea foarte mult să trăiască.”