Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare

O femeie în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața miercuri seară, 28 octombrie, în localitatea Poienile de sub Munte, din județul Maramureș, după ce a fost împușcată în zona gâtului cu o armă de vânătoare. Un bărbat de 35 de ani este în custodia polițiștilor, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

Armă de vânătoare Foto: Arhivă

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00, când polițiștii au fost alertați că o femeie a fost rănită prin împușcare. Echipajele ajunse la fața locului au găsit-o pe victimă fără suflare, iar decesul a fost constatat la locul tragediei.

Femeia ar fi fost confundată cu un animal sălbatic

Din primele informații, bărbatul de 35 de ani ar fi tras cu arma de vânătoare în direcția femeii, după ce ar fi confundat-o cu un animal sălbatic. Unele relatări susțin că acesta ar fi crezut că țintește un porc mistreț.

Femeia a fost lovită în zona gâtului, iar rănile suferite i-au fost fatale. În ciuda intervenției autorităților, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Circumstanțele în care bărbatul a ajuns să folosească arma și motivul pentru care victima ar fi fost confundată cu un animal urmează să fie clarificate de anchetatori, potrivit presei locale.

Bărbatul se află în custodia polițiștilor

După incident, bărbatul de 35 de ani a fost identificat și preluat de polițiști. Acesta se află în custodia autorităților pentru audieri și verificări suplimentare.

Anchetatorii trebuie să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, inclusiv dacă arma a fost folosită în condiții legale și ce s-a întâmplat înainte de focul fatal.

Deocamdată, informațiile disponibile sunt preliminare, iar responsabilitatea bărbatului urmează să fie stabilită în cadrul procedurilor legale. Cercetările continuă pentru a lămuri toate aspectele acestui caz care a îndoliat o comunitate din județul Maramureș.