Adela Popescu, mărturisiri neașteptate despre căsnicia cu Radu Vâlcan: „Lucrurile nu sunt chiar ca în povești”

Deși din exterior formează una dintre cele mai admirate familii din showbizul românesc, Adela Popescu recunoaște că relația cu Radu Vâlcan nu este lipsită de neînțelegeri. Actrița a explicat că imaginea de familie perfectă afișată în public nu înseamnă că între ei nu există discuții sau momente tensionate.

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Cum rezolvă cei doi conflictele

Potrivit declarațiilor din cadrul podcastului Salvat de Clopoțel, dintre ei doi, Radu Vâlcan este cel care își pierde mai repede calmul în timpul unei dispute. Chiar dacă uneori spune lucruri pe care ulterior le regretă, prezentatorul TV are o calitate pe care soția sa o apreciază enorm: își recunoaște greșelile.

„Cel mai impulsiv dintre noi este Radu. Se întâmplă să spună lucruri pe care mai târziu le regretă. Nu este vorba despre ceva grav, dar sunt replici care pot răni. Eu sunt mult mai controlată. Marea lui calitate este că își asumă când greșește”, a explicat vedeta.

Potrivit acesteia, împăcarea vine de cele mai multe ori a doua zi, după ce tensiunile se sting.

Adela Popescu a povestit că soțul său obișnuiește să își ceară scuze după o ceartă, gest care contribuie la menținerea echilibrului în relația lor.

„Nu își cere iertare imediat, în aceeași seară, dar a doua zi dimineață, când mă duc să fac cafeaua, vine, mă îmbrățișează și îmi spune: «Iartă-mă, știi cum sunt, mă enervez repede, știi că nu am crezut ce am spus». Iar eu îi spun că este ultima dată când mai face asta. Apoi ne împăcăm”, a relatat actrița.

Secretul unei relații solide

Vedeta este convinsă că o familie solidă nu este definită de absența conflictelor, ci de modul în care acestea sunt gestionate. Mai mult, ea consideră că lipsa totală a discuțiilor poate ascunde probleme mult mai profunde.

„Dacă i-ai întreba pe vecinii noștri, probabil că ar spune că lucrurile nu sunt chiar ca în povești. Noi ne dorim această familie mai mult decât orice pe lume. Pentru noi, acesta este scopul principal. Nu există ceva mai important. Nu mă refer doar la familia noastră de cinci persoane, ci și la familia extinsă. Eu și Radu am înțeles că aceasta este baza tuturor lucrurilor bune din viață. Dacă aici este bine, restul vine de la sine”, a mărturisit Adela Popescu.

Ce i-a transmis Radu Vâlcan soției sale, cu ocazia zilei de naștere

Adela Popescu a împlinit joi, 8 octombrie, 40 de ani. Cu această ocazie, soțul ei, Radu Vâlcan, i-a transmis un mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Chiar dacă și-a celebrat ziua de naștere mai devreme, din cauza programului său încărcat, actrița are parte în continuare de cele mai frumoase urări de la cei dragi.

Adela Popescu a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani, iar soțul ei, Radu Vâlcan, nu ratează nicio ocazie în care își poate exprima public iubirea față de ea. Prezentatorul TV i-a scris un mesaj emoționant și a atașat o fotografie în care o sărută pasional.

„La mulți ani, iubirea mea! Nu-ți voi spune cât de mult te iubesc. O știi deja. Doar atât: să rămâi o inspirație, să ne hrănești în continuare cu râsul tău și să ne fii mereu un exemplu prin altruismul tău! Te iubesc!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Adela Popescu a publicat imagini de la petrecerea ei. Actrița susține că viața se simte diferit la vârsta de 40 de ani, în contextul în care a adunat multe lecții de-a lungule experiențelor. În același timp, se declară mulțumită de femeia care a devenit. Nu are regrete și nici nu o supără vârsta.

„Altfel dansezi, te simți, știi cine ești, ce vrei, ce îți place, ce nu îți place, de cine nu îți place. De ce nu îți place. Ce ar trebui să facă/ faci să îți placă. Peste trei zile împlinesc 40 de ani. Pe mine mă lasă rece. Pe părinții mei și pe frații mei, însă, nu. Sunt șocați. Doar din reacția lor mă prind că s-au adunat ceva ani. Nu simt nicio teamă, nostalgie, ceva diferit. Poate și pentru că sunt destul de împăcată de cum am ales până acum. De cum am făcut eu lucrurile în ritmul meu. Poate de-asta”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

De când sunt împreună

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de peste 15 ani, povestea lor de dragoste începând în 2010, pe platourile de filmare ale telenovelei „Iubire și Onoare”. Cei doi s-au căsătorit în 2015 și au împreună trei băieți, devenind una dintre cele mai solide și apreciate familii din showbizul românesc.

De-a lungul anilor, atât Adela, cât și Radu au vorbit deschis despre provocările vieții de cuplu și despre eforturile pe care le fac pentru a menține echilibrul în familie, subliniind de fiecare dată că dialogul, iertarea și respectul reciproc sunt esențiale într-o relație de durată.