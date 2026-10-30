Fiica lui Cosmin Cernat s-a mutat de acasă, după ce ar fi fost abuzată de soțul Monicăi Iagăr. Unde locuiește tânăra: „Nu îmi este ușor să trec prin așa ceva”

Cosmin Cernat a vorbit despre situația fiicei sale, Maya, în vârstă de 17 ani, după ce adolescenta a reclamat că ar fi fost agresată fizic și verbal de actualul soț al mamei sale, fosta atletă Monica Iagăr.

Foto: instagram

Maya nu mai locuiește cu mama ei

În urma plângerii formulate, instanța a emis un ordin de protecție și a dispus evacuarea bărbatului din locuință pentru o perioadă de șase luni. Între timp, Maya a părăsit casa mamei sale și locuiește împreună cu tatăl său.

Prezentatorul TV a declarat pentru Cancan, că principala sa preocupare este ca fiica lui să depășească această perioadă dificilă.

„Ca tată, este normal să doară, dar cel mai mult mă interesează, așa cum am scris și în declarația de pe Instagram, ca Maya să fie bine. Altceva nu mă interesează”, a mărturisit Cosmin Cernat.

Cosmin Cernat și Monica Iagăr s-au întâlnit la tribunal

Întrebat când a vorbit ultima dată cu fosta sa soție, prezentatorul a precizat că discuția a avut loc în instanță, în momentul în care a fost emis ordinul de protecție.

„Am vorbit doar la tribunal, când s-a emis ordinul de protecție. Foarte puțin și foarte scurt”, a declarat acesta.

Deși recunoaște că situația este extrem de dificilă pentru familia sa, Cosmin Cernat spune că nu este vorba despre răzbunare, ci despre respectarea procedurilor legale și protejarea fiicei sale.

„Nu este nimic de răzbunare. Niciodată nu am făcut asta. Există avocați, se merge mai departe cu plângerea penală, este dorința Mayei”, a explicat el.

Prezentatorul a mărturisit că întreaga situație a avut un impact puternic asupra fiicei sale, dar și asupra familiei. „Nu îmi este ușor. Nu este ușor să treci prin așa ceva. Eu, ca eu, dar greu i-a fost și îi este Mayei”, a spus Cosmin Cernat.

Acesta a explicat că ordinul de protecție este în continuare în vigoare și că au fost luate măsuri suplimentare pentru siguranța adolescentei.

„Există un ordin de protecție care expiră în luna ianuarie. El are brățară electronică pe picior, iar Maya are un dispozitiv cu care este protejată. Mergem mai departe, nu știm cât o să dureze”, a precizat prezentatorul.

Maya are familia alături în aceste momente

Potrivit lui Cosmin Cernat, Maya locuiește în prezent împreună cu el și cu sora sa, iar familia încearcă să îi ofere stabilitatea de care are nevoie. De asemenea, prezentatorul consideră că decizia fiicei sale de a vorbi despre experiența prin care a trecut poate reprezenta un exemplu pentru alte victime ale violenței.

„Maya și-a dorit, prin asta și prin declarația ei, să transmită un mesaj, pentru că s-a gândit că sunt și alte fete sau femei în situația asta și, săracele de ele, nu au curaj să iasă să vorbească și nu au cine să le susțină și să fie lângă ele”, a concluzionat Cosmin Cernat.