 Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
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Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?

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La mai bine de o lună de la dispariția prematură a Mădălinei Apostol, durerea familiei este dublată de o revoltă profundă. Aceasta s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, lăsând în urmă trei copii orfani: doi băieți și o fetiță. 

Fiul Mădălinei Apostol face acuzații grave
Fiul Mădălinei Apostol face acuzații grave Foto: instagram

În timp ce rudele treceau prin chinul pregătirilor de înmormântare, o parte semnificativă din garderoba de lux a regretatei femei s-ar fi evaporat fără urmă. După ce tatăl mezinei, Cătălin Grozavu, a semnalat primele nereguli, fiul cel mare al Mădălinei, Tony, a decis să vorbească deschis și fără menajamente. 

Fiul Mădălinei Apostol, acuzații directe după înmormântare

Tony a explicat că o mare parte dintre accesoriile și hainele de mare valoare ale mamei sale se aflau chiar în locuința vecinilor. Fiul Mădălinei susține ferm că nu este vorba despre simple rătăciri de obiecte, ci despre furt.

Din ce știu eu, multe dintre bunurile ei mai valoroase au stat la vecini, acolo unde s-a întâmplat și tragedia. Ulterior, după ce s-a întâmplat, noi fiind foarte ocupați cu înmormântarea și cu toate cele, au dispărut unele dintre ele. Și nu erau genți ieftine, ci unele de câteva zeci de mii de euro, a declarat Tony pentru Spynews.ro.

„Da, Cătălin poate a ocolit puțin subiectul, dar eu nu am să o fac și nu mă feresc sau ceva. Vecinii, acei vecini sau cum îi știți voi, le-au luat... Au luat, le-au furat, le-au vândut. Ei, din zece genți, să fie patru? Da, exact, destul de multe. Și, în afară de aceste genți, poate mai sunt și alte obiecte. Noi nu știm ce avea mama prin geamantane, prin haine. Nici adidașii ei nu mai sunt. Fiecare pereche de adidași, cel puțin în ziua de astăzi, costă în jur de 700-800, 1.000 de euro”,  a mai adăugat tânărul. 

Pe lângă gențile scumpe și încălțămintea de designer, familia are suspiciuni mari legate și de cutiile cu bijuterii, neavând siguranța că piesele prețioase au fost recuperate în totalitate.

Mâhnirea este cu atât mai mare cu cât Mădălina Apostol își exprimase dorința clară în timpul vieții ca toată colecția ei de genți să îi rămână fiicei sale mici, Miriam.

Blocat pe rețele și ignorat: ultimatum înainte de plângerile penale

Tânărul a mărturisit că încercările sale de a purta o discuție civilizată s-au lovit de un zid de indiferență.

Aceste persoane, după ce și-au dat seama că au făcut ce au făcut, mi-au dat block. Eu n-am cum să conversez cu ei, că mi-au dat block. Și eu sunt de aceeași părere ca și Cătălin. Le dăm un termen și ulterior vom acționa și legal, clar. Cum să profiți de o astfel de tragedie? E mult. Să furi niște chestii, adică, în regulă. Dacă mi le cereau, le dădeam. Dacă aveau o problemă cu banii, le dădeam eu, uite, bă, să aibă. Dar nu să furi, nu se face așa ceva. Cum dormi noaptea și știi că mama noastră a murit și tu i-ai furat gențile?”, a răbufnit Tony.

Tony face un ultim apel la conștiința acestora, cerându-le să aducă înapoi bunurile pentru a nu complica situația judiciară și pentru a respecta memoria mamei sale: „Mesajul meu ar fi, pentru binele lor, să le aducă înapoi și să ni le dea, pentru că nu sunt obiectele lor. Să scăpăm de o bătaie de cap. Și ei, și noi să fim liniștiți”.

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