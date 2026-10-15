 Mădălina Apostol s-a filmat înainte de moarte. Care a fost ultima ei dorință
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Mădălina Apostol s-a filmat înainte de moarte. Care a fost ultima ei dorință

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Noi detalii despre momentele de dinaintea morții Mădălinei Apostol. Fosta lui Nick Rădoi s-a filmat înainte de a-și pune capăt zilelor și i-a trimis filmulețul unei prietene din Mexic. Ce s-a întâmplat atunci.

Mădălina Apostol.
Mădălina Apostol. Foto: instagram

Mesajul cutremurător transmis de Mădălina Apostol înainte de a se sinucide. Aceasta a fost găsită fără suflare în noaptea de 12 spre 13 septembrie și încă sunt semne de întrebare cu privire la moartea ei. O înregistrare video arată cât de epuizată era ea și ce își dorea cel mai mult în acel moment.

Mădălina Apostol s-a filmat înainte de a-și pune capăt zilelor

Mădălina Apostol a fost găsită moartă în locuința din România în care stătea după întoarcerea din Mexic. Femeia care o găzduia susține că era o zi aparent normală. Mădălina și-a desfășurat activitățile zilnice ca de fiecare dată, fără să dea de gândit că ar pune la cale un astfel de plan, scrie cancan.ro.

A făcut treabă prin casă și prin curte, după care ar fi anunțat că merge să se relaxeze în baie. Gazdele au observat că aceasta nu a mai ieșit, așa că au mers să verifice. Atunci au găsit-o moartă pe Mădălina.

Se pare că înainte de a face gestul necugetat, ea a făcut un filmuleț și i l-a trimis prietenei sale din Mexic, Vanessa, în care vorbește despre suferința prin care trece. În același timp, fosta lui Nick Rădoi s-a arătat îngrijorată de viitorul fiicei sale.

Care a fost ultima ei dorință 

În imagini, Mădălina Apostol apare într-un halat de baie, cu părul prins în coadă. Privirea ei pare una obosită, iar din voce se înțelege faptul că era epuizată și foarte încărcată de emoții, scrie sursa menționată. De asemenea, pe fundal s-ar auzi o muzică religioasă. Mădălina Apostol i-a cerut lui Cătălin Grozavu să aibă grijă de fiica ei.

Ai grijă de fata mea, Cătălin, te rog eu! Te rog din suflet! Ai grijă de fata mea! Adio! Adio! Sunt prea bolnavă. Am trecut prin prea multe! Ai grijă de fata mea!”, a spus Mădălina în videoclipul filmat înainte de a muri. La final, Mădălina a izbucnit în lacrimi.

În urma sa au rămas trei copii, care acum vor crește fără mamă. Mădălina Apostol a mai avut tentative de sinucidere, despre care apropiații au vorbit deja. Deși lucrurile păreau că se așază în viața ei, femeia ascundea mult mai multă durere decât și-ar fi închipuit cineva.

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