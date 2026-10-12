 Mărturisirile dureroase ale fiului Mădălinei Apostol, la o lună de la tragedie: „Perioada e mult mai grea decât mă așteptam”
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Mărturisirile dureroase ale fiului Mădălinei Apostol, la o lună de la tragedie: „Perioada e mult mai grea decât mă așteptam”

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La aproape o lună de la dispariția fulgerătoare a Mădălinei Apostol, Tony Apostol, fiul cel mic al regretatei vedete, a vorbit deschis despre șocul pierderii mamei sale și despre singurătatea apăsătoare care s-a așternut odată ce agitația primelor zile de doliu a trecut.

Strigătul de durere al fiului Mădălinei Apostol
Strigătul de durere al fiului Mădălinei Apostol Foto: instagram

În timp ce la înmormântare a fost înconjurat de o mulțime de apropiați și cunoștințe, băiatul resimte acum acut lipsa sprijinului din exterior, realizând că doar o mână de oameni i-au rămas cu adevărat alături în această perioadă critică.

Fiul Mădălinei Manole, abandonat de cei din jur după înmormântare

Tony a explicat că realitatea de după tragedie este mult mai aspră decât își imagina inițial, cercul de susținători restrângându-se aproape complet.

„Perioada este foarte, foarte grea, mai grea decât mă așteptam. Parcă a fost mai bine, mai ok în primele zile atunci. Au fost foarte mulți oameni, ai văzut câți oameni erau, iar acum nu mai e nimeni. Mai sunt zero oameni. Adică zero... Mai este Cătălin, desigur, Nick și atât, cam atât. Și sora mea este lângă mine. Tatăl meu, da, și el, dar el este mai mult alături de fratele meu, că nu stăm împreună. Eu locuiesc singur momentan”, a mărturisit Tony Apostol pentru Spynews.ro.

Pentru a face față golului lăsat de mamă, tânărul își petrece cea mai mare parte a săptămânii alături de sora sa mai mică, Miriam, și de tatăl acesteia, Cătălin Grozavu: „Mai mult stau cu Miriam acum, la Cătălin. Vreo cinci zile pe săptămână sunt pe la ei, că stau cu Miriam și așa stăm toți. Miriam este persoana pe care o iubesc cel mai mult”.

El a demontat și zvonurile despre o ruptură de tatăl său, George, explicând că mențin o legătură bună, chiar dacă locuiesc separat, alegerea de a fi independent pe cont propriu fiind luată încă de când mama lui trăia.

„S-a tot zis că eu nu mă înțeleg cu tatăl meu, niște chestii de astea. Lumea vorbește și vrute și nevrute, dar eu sunt foarte ok cu tata”,

Vizite pe furiș la mormântul mamei sale de teama camerelor de filmat

O altă povară pe care fiul Mădălinei Apostol este nevoit să o suporte o reprezintă lipsa de intimitate în momentele de reculegere. Pentru a nu fi transformat în subiect de filmări pe rețelele sociale, el este nevoit să aleagă intervale orare la care cimitirul este complet pustiu.

„La mormânt merg, dar merg ori foarte dimineață, ori mai pe seară așa. M-au mai filmat oameni, mi-au mai trimis. Nu-mi place”, a declarat băiatul, revoltat de faptul că este urmărit și fotografiat chiar și la căpătâiul celei care i-a dat viață.

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