 Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”
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Cine rămâne cu averea de aproape 1 milion de euro lăsată în urmă de Mădălina Apostol: „E clar că nu puteam eu să intervin”

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Mădălina Apostol a lăsat multă durere în urma sa după ce a decis să-și curme viața în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026. De curând, Cătălin Grozavu, fostul partener al Mădălinei, a făcut declarații despre averea pe care aceasta a lăsat-o în urmă, estimată la aproximativ 800.000 de euro.

Cui rămâne averea Mădălinei Apostol?
Cui rămâne averea Mădălinei Apostol? Foto: Instagram.

Banii și bunurile Mădălinei Apostol ar urma să ajungă la copii, în urma deciziilor luate de aceștia.

Cătălin Grozavu: „Eu am discutat cu băieții”

Acesta a explicat că a discutat cu băieții Mădălinei Apostol despre bunurile rămase de la mama lor. Potrivit lui Cătălin Grozavu, aceștia au decis ca bijuteriile și celelalte obiecte personale ale mamei lor să îi revină surorii lor, Miriam, fără să fie împărțite sau valorificate.

„Mama lor a lăsat bani pentru toți copiii. Adică a avut undeva la 700.000-800.000 de euro, care s-au dus către copii. Mădălina a avut 800.000 de euro. Eu am discutat cu băieții. Au spus clar: «Domnule, toate lucrurile mamei noastre, bijuterii sau nu știu ce, cu siguranță vor veni la fată». Ei n-au vrut să le împartă, să le valorifice. Așa au luat ei decizia. E clar că nu puteam eu să intervin absolut deloc și n-am luat eu vreo decizie în sensul ăsta”, a spus bărbatul, în emisiunea online a lui Dan Capatos. 

„Mulți oameni au furat niște lucruri. S-au furat două genți”

Cătălin Grozavu a făcut noi declarații despre bunurile de valoare care i-ar fi aparținut Mădălinei Apostol și care ar fi dispărut după moartea acesteia. Fostul partener al femeii susține că mai multe obiecte, printre care și două genți de brand, nu au fost recuperate până în prezent. Bărbatul le-a transmis celor care ar avea bunurile să le returneze, avertizând că, în caz contrar, va apela la ajutorul poliției.

Potrivit declarațiilor sale, o parte dintre obiectele dispărute au fost deja returnate, însă alte două genți sunt încă de negăsit. Printre acestea s-ar afla și o geantă Hermès Birkin, a cărei valoare ar ajunge la aproximativ 35.000 de euro. Cătălin Grozavu a precizat că este dispus să răscumpere obiectele, dacă acestea au fost deja vândute, cu condiția să afle unde se află.

„După întâmplările astea au apărut și multe chestii. Mulți oameni au furat niște lucruri. S-au furat două genți și, pe calea asta, le spun să le aducă înapoi, ca să nu avem alte discuții. O parte din lucruri s-au returnat. Mai sunt încă două genți pe care le așteptăm. Era destul de scumpă o geantă, nu știu, Hermès Birkin, de vreo 35.000 de euro. S-au furat niște lucruri care sper să se înapoieze. Dacă le-au vândut, să vină să-mi zică unde le-au dus. Mă duc, le răscumpăr și rezolvăm. Dacă nu le vor da în următoarea săptămână, o să mă duc la poliție. O să vin și pe la voi. Nu știu, vedem ce se întâmplă. În rest, să apară acele lucruri și toată lumea să fie în regulă, să li se înapoieze băieților.”

Tony, fiul Mădălinei Apostol, face acuzații directe

După declarațiile făcute de Cătălin Grozavu, Tony, unul dintre fiii Mădălinei Apostol, a oferit propriile explicații despre dispariția bunurilor. Tânărul a susținut că obiectele de valoare s-ar fi aflat în locuința vecinilor la care mama sa stătea și unde s-a produs tragedia. Potrivit acestuia, mai multe bunuri ar fi dispărut în perioada în care familia era ocupată cu organizarea înmormântării.

„Din ce știu eu, multe dintre bunurile ei mai valoroase au stat la vecini, acolo unde s-a întâmplat și tragedia. Ulterior, după ce s-a întâmplat, noi fiind foarte ocupați cu înmormântarea și cu toate cele, au dispărut unele dintre ele. Și nu erau genți ieftine, ci unele de câteva zeci de mii de euro”, a declarat Tony pentru Spynews.ro.

Ce spune Tony despre bunurile care ar fi dispărut

Tânărul a susținut, de asemenea, că dispariția bunurilor nu s-ar limita doar la gențile de lux. Potrivit acestuia, ar putea lipsi și alte obiecte personale ale mamei sale, inclusiv articole vestimentare și încălțăminte de valoare.

„Da, Cătălin poate a ocolit puțin subiectul, dar eu nu am să o fac și nu mă feresc sau ceva. Vecinii, acei vecini sau cum îi știți voi, le-au luat... Au luat, le-au furat, le-au vândut. Ei, din zece genți, să fie patru? Da, exact, destul de multe. Și, în afară de aceste genți, poate mai sunt și alte obiecte. Noi nu știm ce avea mama prin geamantane, prin haine. Nici adidașii ei nu mai sunt. Fiecare pereche de adidași, cel puțin în ziua de astăzi, costă în jur de 700-800, 1.000 de euro”, a mai adăugat tânărul.

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