 Își lasă copilul nebotezat. Valerie Lungu explică de ce nu vrea să organizeze acest eveniment. „Nu vă așteptați la chestia asta”
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Își lasă copilul nebotezat. Valerie Lungu explică de ce nu vrea să organizeze acest eveniment. „Nu vă așteptați la chestia asta”

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Valerie Lungu a dezvăluit faptul că nu își dorește să își boteze copilul și a explicat și motivul. Influencerița a devenit extrem de cunoscută în România după participarea la „Asia Express”, astfel că a dorit să vorbească sincer despre alegerea de a nu-și creștina copilul.

Valerie Lungu
Valerie Lungu Foto: antena1

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au participat împreună la „Asia Express”, acolo unde au reușit să obțină locul 2 în marea finală. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu doar câteva săptămâni și deja fac planuri pentru următoare etapă din viața lor, și anume un copil. De ce nu vrea influencerița să-l boteze.

Valerie Lungu își lasă copilul nebotezat

Influencerița a vorbit sincer despre ceea ce va face în momentul în care va deveni mamă. Aceasta a declarat că nu va organiza un botez, deoarece nu-și dorește acest lucru. Valerie Lungu a precizat că dorește să-i ofere libertatea de a alege pe calea pe care și-o dorește, fără să-i impună ea o anumită religie.

„Nu o să fac nici botez la copil, deci nu vă așteptați la chestia asta. Copilul o să crească, Doamne ajută, mare și o să-i dau cărticica în mână. Eu o să-i spun despre, dar el o să aleagă singur ce vrea pentru el și pentru viața lui. Tatăl meu a fost botezat la 33 de ani, Iisus a fost botezat la 33 de ani”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Face to face.

De ce Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu au făcut cununia religioasă

Mai mult decât atât, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut doar cununia civilă, fără cea religioasă. Aceasta a dezvăluit faptul că a ales în acest fel deoarece ei doresc să se boteze din nou. Influencerița și soțul ei au început deja pregătirile, mai ales pa partea spirituală.

„Nu am făcut încă ceremonia religioasă, pentru că vrem să mai facem încă un pas înainte de chestia asta. Am vrea să ne mai botezăm o dată pentru că vrem să fim conștienți de alegerea pe care o facem. După ce ne botezăm facem și căsătoria religioasă. Am vrea să facem pregătirea pentru botez și să ne și botezăm”, a declarat Valerie Lungu.

Este păcat să lași copilul nebotezat?

În România, dar mai ales în creștinism, botezul este considerat un eveniment nelipsit și extrem de important în cazul unui copilaș. Tradiția spune că este păcat să amâni sau să nu organizezi deloc această ceremonie. De asemenea, botezul este necesar pentru mântuire, deoarece și copiii au păcatul strămoșesc și doar așa pot scăpa de el.

A amâna pentru mai târziu botezul copiilor, sau a nu-l face deloc, este păcat mare. Tradiția cataloghează acest lucru ca o nepăsare faţă de starea şi viitorul copiilor încărcaţi cu păcatul strămoşesc, însemnând totodată că părinții nu-și fac datoria. De asemenea, lipsa acestui ritual ar putea însemna și moartea copilului, scrie doxologia.ro.

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