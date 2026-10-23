 Anisia Gafton, despre primele zile acasă alături de fiul său. Când va avea loc botezul și cum se adaptează la rolul de mamă: „Am intrat într-un ritm normal”
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VideoAnisia Gafton, despre primele zile acasă alături de fiul său. Când va avea loc botezul și cum se adaptează la rolul de mamă: „Am intrat într-un ritm normal”

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La o săptămână de când a devenit mamă pentru prima dată, Anisia Gafton a vorbit despre experiența primelor zile petrecute acasă alături de fiul său. Actrița și soțul ei, Serghei, se bucură de noua etapă din viața lor, iar acomodarea cu programul unui nou-născut a venit la pachet atât cu provocări, cât și cu multe momente speciale.

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Foto: instagram

Cum arată maternitatea pentru comediantă

Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, comedianta a mărturisit că revenirea acasă după externare a fost marcată de emoții și de întrebările firești pe care le au mulți părinți aflați la început de drum. Primele zile au fost dedicate acomodării cu noile responsabilități, însă lucrurile au început rapid să intre într-un ritm normal.

„În prima zi, când am ajuns acasă, nu știam exact de unde să începem și cum să facem toate lucrurile. Serghei a fost primul care a avut curajul să-l schimbe pe cel mic. Acum ne-am obișnuit deja și ne-am adaptat programului”, a povestit aceasta.

Anisia Gafton a recunoscut că acum înțelege mai bine comentariile părinților despre nopțile fragmentate și lipsa somnului. Chiar dacă reușește să se odihnească între șase și șapte ore pe noapte, acestea sunt împărțite în mai multe reprize, în funcție de nevoile bebelușului.

Vedeta a descris această perioadă drept una dintre cele mai frumoase din viața sa și a mărturisit că experiența maternității este greu de înțeles pe deplin înainte de a fi trăită. Potrivit acesteia, copilul este liniștit, iar ea și soțul său și-au împărțit deja responsabilitățile și au început să formeze propriul lor ritm de familie.

„Copilul e cuminte, e bine, mănâncă. Acum chiar am intrat într-un ritm normal, chiar știm cine e mai bun la schimbat, cine e mai bun la alăptat. Serghei e mai bun la alăptat, eu la schimbat. Ne bucurăm foarte mult, este ceva unic pentru mine și chiar până nu-l ai, nu știi cum e, dar chiar așa e. Când mai auzeam vorbe din astea, ziceam „E, hai!”, dar chiar așa e”, a mai zis Anisia Gafton.

Cum s-a recuperat după naștere

Deși și-ar fi dorit inițial o naștere naturală, medicii au recomandat efectuarea unei operații de cezariană. Anisia Gafton a declarat că intervenția a decurs fără probleme și că recuperarea a fost mai rapidă decât se aștepta.

Actrița a explicat că a început să se deplaseze încă din a doua zi după naștere și că nu s-a confruntat cu dificultăți majore în perioada de recuperare.

„Nu s-a putut naștere naturală, eu voiam natural, n-a putut, iar după aia s-a făcut cezariană. Într-adevăr, a fost mult mai ușor, imediat a ieșit, m-am trezit în jumătate de oră deja, a fost totul foarte bine. E mult mai simplu cezariană decât naturală. Mă simt foarte bine, eu chiar din a doua zi am mers, n-am avut probleme, m-am recuperat foarte, foarte rapid”, a spus Anisia Gafton.

Ea consideră că mobilizarea psihică și dorința de a reveni cât mai repede la activitățile obișnuite au ajutat-o să treacă mai ușor peste această etapă.

Botezul se va întâmpla curând

În ceea ce privește botezul băiețelului, Anisia Gafton a precizat că evenimentul nu va fi amânat pentru foarte mult timp. Cu umorul care a consacrat-o, actrița a glumit spunând că își dorește ca fiul său să fie botezat înainte de a ajunge la vârsta la care să aibă propriile opinii despre ceremonie.

Potrivit declarațiilor sale, botezul va avea loc până la Crăciun, însă deocamdată nu au fost oferite alte detalii despre eveniment.

Când revine pe scenă

Chiar dacă traversează perioada concediului de maternitate, Anisia Gafton nu intenționează să stea departe prea mult timp de activitatea profesională. Artista a anunțat că plănuiește să revină pe scenă în aproximativ o lună, primul său spectacol fiind programat pentru 15 noiembrie.

În prezent, ea beneficiază de sprijinul părinților, care îi ajută pe proaspeții părinți în îngrijirea copilului. Pe termen lung, însă, familia ia în calcul angajarea unei bone, pentru a putea gestiona mai ușor programul profesional și responsabilitățile de acasă.

„Revin cam într-o lună pe scenă. O să am primul spectacol pe 15 noiembrie. Deocamdată, părinții au venit să ne ajute, dar după aia o să căutăm bonă. Dacă aveți vreo bonă bună și n-aveți ce să faceți cu ea, trimiteți-o la mine”, a mai spus Anisia Gafton.

Ce nume poartă copilul Anisiei Gafton

Inițial, cuplul s-a gândit la numele de Napoleon pe care îl poartă și tatăl comediantei. Cu toate acestea, ea a declarat că era nepotrivit, având în vedere că numele de familie al copilului va fi Dîm.

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: "Măi, da’ să-i pui numele meu, Napoleon". Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea”, a mai declarat vedeta în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”. 

Așa că cei doi au ales să-l boteze pe micuț Mihail, în urma unei întâmplări din vacanța lor din Grecia.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem pe Mihail, de la Sfântul Mihail»”, a povestit Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.

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