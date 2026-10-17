 Cum îl cheamă pe băiețelul Anisiei Gafton. Serghei a dezvăluit numele complet al micuțului
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cum îl cheamă pe băiețelul Anisiei Gafton. Serghei a dezvăluit numele complet al micuțului

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Serghei, soțul Anisiei Gafton, a dezvăluit ce nume au pus bebelușului. Comedianta a adus pe lume un băiețel, în urmă cu trei zile. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură acest moment, iar acum se bucură din plin de micuț.

Anisia Gafton, soțul ei, Serghei, și bebelușul lor.
Anisia Gafton, soțul ei, Serghei, și bebelușul lor. Foto: Instagram

Anisia Gafton a devenit pentru prima dată mamă. Aceasta a declarat că micuțul este bine, iar ei sunt extrem de fericiți și recunoscători. Aceasta a mai vorbit despre alegerea numelui, însă formula completă nu era gata și a mai avut nevoie de timp de gândire. Cum îl cheamă pe bebeluș.

Cum îl cheamă pe copilul Anisiei Gafton

Invitat la ProFM, Serghei a dezvăluit care este numele complet al băiețelului. Cuplul dezvăluise în urmă cu câteva luni că pe micuț îl va chema Mihail, însă erau nehotărâți în ceea ce privește al doilea prenume. Astfel, actorul a dezvăluit că-l va mai chema și Victor.

„Victor Mihail sau Mihail Victor. Anisia hotărăște (n.r ordinea) că nu l-am ținut eu în burtă. Mie îmi sună fonetic mai bine Victor Mihail, dar dacă ea hotărăște Mihail Victor...”, a mărturisit Serghei.

Întrebat dacă amenajarea colțișorului pentru bebeluș este gata, actorul a răspuns scurt: „Absolut deloc”. Cu toate acestea, el a menționat că au pătuț, însă urmează să-l mute deoarece nu le mai place amplasarea lui.

Cum au ales prenumele de Mihail

Prenumele de Mihail al bebelușului nu a fost ales întâmplător. Acesta are legătură cu o vacanță din Grecia, ce a fost plină de peripeții. Cei doi au cumpărat o statuie cu Sfântul Mihail, iar transportul acesteia până acasă le-a dat ceva bătăi de cap.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihail»”, a povestit Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.

Atunci, cuplul se gândea și la numele de Napoleon, așa cum îl cheamă pe tatăl actriței, dar au renunțat la idee, deoarece au considerat că nu se potrivește cu numele de familie, care este Dîm.

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: "Măi, da’ să-i pui numele meu, Napoleon". Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea”, a mai declarat vedeta în cadrul emisiunii. De asemenea, pe atunci, ei luau în considerare ca micuțul să aibă și trei prenume.

Când va avea loc botezul

Anisia Gafton a dezvăluit încă din vară că este în căutarea unei bone filipineze. Unul dintre motive este dorința actriței ca micuțul să intre în contact cu limba engleză încă de la început. De asemenea, aceasta a dezvăluit că botezul va avea loc anul viitor, înainte de nunta deja planificată pentru luna august. 

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au cununat civil pe data de 5 mai 2026, iar pe data de 1 iunie au dezvăluit sexul copilului. Cei doi formează un cuplu din anul 2017.

Ghid de cumpărături

codruta filip jpg
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră PrimeTime
alina puscau (2) jpg
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile Vedete românești
image
Calcanul de 156 de euro care a șocat doi turiști: „Chelnerul nu ne-a spus prețul”. Nota de plată usturătoare într-un restaurant din Veneția adevarul.ro
image
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică” adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele rupturii Nsimba-Coelho. Pariul pe care l-a făcut în direct șeful de la Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Oraşul unde tinerii îşi cumpără apartamente la jumătate de preţ faţă de Capitală. Tot mai mulţi fac credite observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Sabina, reporteriţa la care antrenorul a refuzat să se uite, reacţie despe soția acestuia: „Știam…” as.ro
image
Cu cât poți depăși limita de viteză fără să rămâi fără permis. Pragurile care contează în 2026 playtech.ro
image
Daniel Șendre, întrebare incomodă pentru fanii „câinilor”: “Dinamo a început să răspundă la exigențele suporterilor. Tribunele când?” www.fanatik.ro
image
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
Smiley, foto Facebook jpg
O casetă uitată din 1999 i-a dat peste cap planurile lui Smiley! Artistul a făcut un anunț neașteptat Vedete românești
andreea popescu (2) jpg
FotoCum arată noua casă a Andreei Popescu. Vedeta a dezvăluit ce schimbări va face și ce le pregătește copiilor Vedete românești
cristina siscanu
Cristina Șișcanu, despre lupta cu oboseala psihică: „E mai greu să odihnești mintea” Vedete românești
casa lui nicolas cage jpg
Nicolas Cage, la un pas să-și piardă vila de 10,5 milioane de dolari! Groapa uriașă s-a extins până la ușa casei Vedete internaționale
Andreea Esca, foto Instagram jpg
„Vorbesc cu o geantă-cățel!” Andreea Esca, despre experiența inedită de la Bucharest Fashion Week Vedete românești
alina puscau (2) jpg
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile Vedete românești
banner dorel visan png
#Exclusiv Click!
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?” Vedete românești
mircea bravi so bunica lenuta jpg
Mircea Bravo, surpriză de proporții pentru Bunica Lenuța. Ce a făcut femeia la 78 de ani. „De ăsta ne cumpărăm amândoi, până nu mor” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net