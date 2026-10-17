Cum îl cheamă pe băiețelul Anisiei Gafton. Serghei a dezvăluit numele complet al micuțului

Serghei, soțul Anisiei Gafton, a dezvăluit ce nume au pus bebelușului. Comedianta a adus pe lume un băiețel, în urmă cu trei zile. Cei doi au așteptat cu sufletul la gură acest moment, iar acum se bucură din plin de micuț.

Anisia Gafton, soțul ei, Serghei, și bebelușul lor. Foto: Instagram

Anisia Gafton a devenit pentru prima dată mamă. Aceasta a declarat că micuțul este bine, iar ei sunt extrem de fericiți și recunoscători. Aceasta a mai vorbit despre alegerea numelui, însă formula completă nu era gata și a mai avut nevoie de timp de gândire. Cum îl cheamă pe bebeluș.

Cum îl cheamă pe copilul Anisiei Gafton

Invitat la ProFM, Serghei a dezvăluit care este numele complet al băiețelului. Cuplul dezvăluise în urmă cu câteva luni că pe micuț îl va chema Mihail, însă erau nehotărâți în ceea ce privește al doilea prenume. Astfel, actorul a dezvăluit că-l va mai chema și Victor.

„Victor Mihail sau Mihail Victor. Anisia hotărăște (n.r ordinea) că nu l-am ținut eu în burtă. Mie îmi sună fonetic mai bine Victor Mihail, dar dacă ea hotărăște Mihail Victor...”, a mărturisit Serghei.

Întrebat dacă amenajarea colțișorului pentru bebeluș este gata, actorul a răspuns scurt: „Absolut deloc”. Cu toate acestea, el a menționat că au pătuț, însă urmează să-l mute deoarece nu le mai place amplasarea lui.

Cum au ales prenumele de Mihail

Prenumele de Mihail al bebelușului nu a fost ales întâmplător. Acesta are legătură cu o vacanță din Grecia, ce a fost plină de peripeții. Cei doi au cumpărat o statuie cu Sfântul Mihail, iar transportul acesteia până acasă le-a dat ceva bătăi de cap.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihail»”, a povestit Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.

Atunci, cuplul se gândea și la numele de Napoleon, așa cum îl cheamă pe tatăl actriței, dar au renunțat la idee, deoarece au considerat că nu se potrivește cu numele de familie, care este Dîm.

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: "Măi, da’ să-i pui numele meu, Napoleon". Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea”, a mai declarat vedeta în cadrul emisiunii. De asemenea, pe atunci, ei luau în considerare ca micuțul să aibă și trei prenume.

Când va avea loc botezul

Anisia Gafton a dezvăluit încă din vară că este în căutarea unei bone filipineze. Unul dintre motive este dorința actriței ca micuțul să intre în contact cu limba engleză încă de la început. De asemenea, aceasta a dezvăluit că botezul va avea loc anul viitor, înainte de nunta deja planificată pentru luna august.

Anisia Gafton și Florin Serghei s-au cununat civil pe data de 5 mai 2026, iar pe data de 1 iunie au dezvăluit sexul copilului. Cei doi formează un cuplu din anul 2017.