Anisia Gafton a devenit mamă! Primele declarații emoționante după naștere: „Cel mai frumos sentiment din lume!”

Anisia Gafton trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Vedeta a anunțat că a devenit mamă și a transmis un mesaj emoționant în care a vorbit despre bucuria pe care o simte după venirea pe lume a micuțului său.

Anisia Gafton Foto: Facebook

Comedianta a mărturisit că momentul în care și-a ținut copilul în brațe este un sentiment greu de descris în cuvinte și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ea în această experiență importantă.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie!”, a scris Anisia Gafton.

Vedeta le-a mulțumit medicilor care au ajutat-o la naștere

În mesajul publicat, Anisia Gafton a avut un mesaj special pentru medicul care a supravegheat nașterea și a apreciat profesionalismul și implicarea acestuia.

„Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului Dr. Gheorghe Gică, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel”, a transmis vedeta.

Artista a ținut să mulțumească și întregului personal medical care i-a fost alături în această perioadă. Aceasta a apreciat răbdarea, blândețea și atenția primită din partea cadrelor medicale.

„Mulțumesc întregului personal medical pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine”, a mai spus Anisia.

Anisia Gafton, copleșită de emoții după venirea pe lume a copilului

Vedeta a recunoscut că această experiență a fost una extrem de intensă și că trăiește momente pline de emoție și recunoștință.

„Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet”, a mai transmis aceasta.

Anisia Gafton a încheiat mesajul într-o notă amuzantă, explicând că sensibilitatea din acele momente ar putea avea legătură atât cu emoțiile puternice, cât și cu efectul anestezic.

„Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut, dar și că sunt anestezice”, a glumit vedeta.

Anunțul a fost primit cu numeroase mesaje de felicitare din partea celor care o urmăresc, care i-au transmis urări pentru noul capitol din viața sa.